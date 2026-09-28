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Resumen

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Franco Cabrera durante la sesión de fotos para Somos. A lo largo de su carrera, ha transitado por distintos escenarios y formatos, siempre con el humor como uno de sus principales recursos. (Foto: Diego Moreno)
Franco Cabrera durante la sesión de fotos para Somos. A lo largo de su carrera, ha transitado por distintos escenarios y formatos, siempre con el humor como uno de sus principales recursos. (Foto: Diego Moreno)
Por Jorge Chávez Noriega

Hay un momento clave en la vida de Franco Cabrera (39) que, sin saberlo entonces, terminó por marcar el rumbo de la persona que es ahora. Cuando estaba en el colegio, su profesora, la Miss Frida, lo convocó para participar en una obra de teatro, en reemplazo de un compañero que había enfermado. La puesta en escena era un clásico de la literatura infantil: “La cenicienta”. Hasta entonces, Franco, aún niño, prácticamente no había tenido contacto con las artes escénicas. Aunque interpretó un papel secundario, pararse por primera vez sobre un escenario y sentir la reacción del público despertó algo en él. “La experiencia me fascinó, me voló la cabeza”, cuenta el actor y conductor de televisión.

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