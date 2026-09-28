Hay un momento clave en la vida de Franco Cabrera (39) que, sin saberlo entonces, terminó por marcar el rumbo de la persona que es ahora. Cuando estaba en el colegio, su profesora, la Miss Frida, lo convocó para participar en una obra de teatro, en reemplazo de un compañero que había enfermado. La puesta en escena era un clásico de la literatura infantil: “La cenicienta”. Hasta entonces, Franco, aún niño, prácticamente no había tenido contacto con las artes escénicas. Aunque interpretó un papel secundario, pararse por primera vez sobre un escenario y sentir la reacción del público despertó algo en él. “La experiencia me fascinó, me voló la cabeza”, cuenta el actor y conductor de televisión.

Franco recuerda la anécdota mientras conversamos en la terraza de su departamento, después de hacer, a pocas cuadras de allí, las fotos que ilustran esta nota. Desde aquel primer encuentro con el escenario han pasado tres décadas. En ese tiempo ha participado en una decena de películas, otra decena de obras de teatro y numerosos programas de televisión, entre series y espacios de entretenimiento. Una trayectoria particularmente constante en un medio donde sostenerse durante años no siempre resulta sencillo.

“Eso es algo de lo que me siento muy orgulloso, algo que sí me aplaudo. A veces mi cabeza me juega un poco en contra y no le veo el lado positivo a los logros que consigo. No sé si es síndrome del impostor o qué exactamente es, pero no soy mi mayor fan y debería serlo”, reconoce. Su permanencia, sin embargo, no ha sido producto del azar. “Si me he mantenido activo es porque nunca espero sentado a que me caigan las oportunidades. Siempre me las he buscado”, añade. ​

LA TRAMA CONTINÚA

Su camino para encontrarse a sí mismo comenzó apenas terminó el colegio. Su padre, médico de profesión, solo le pidió una cosa: que estudiara en la universidad. Franco cumplió e ingresó a la carrera de Artes Escénicas en la PUCP. “Fui obediente ante su pedido y todo salió redondo”, nos dice. La universidad le dio las herramientas para conocer la teoría, dominar la técnica y, sobre todo, entender que un artista también debe saber autogestionarse. Pero fue en el taller de impro de “Pataclaun”, dirigido por July Naters, donde comenzó a descubrir ese sentido del humor que con los años se convertiría en parte de su sello.

Franco junto a parte del elenco de “El santo convento”, serie que marcó uno de los primeros grandes momentos de popularidad de su carrera y que le permitió consolidarse en la televisión.

“Yo no me consideraba una persona segura, atrevida. Era más bien tímido. Me costaba pararme frente a un público, mostrar mi vulnerabilidad, mostrar mi fracaso y hacer que el humor partiera desde ahí”, recuerda. La improvisación y el clown, cuenta, le dieron las herramientas para superar esa barrera. “Toda esa escuela me dio una infinidad de recursos para ir formando mi propia esencia y mi propio carácter. A veces veo ‘Yo soy’ y digo: ‘Ese es un poco el payaso que trabajé en mis inicios’. Y lo agradezco, porque esa fue la base de mi formación”, explica.​

Junto a Carlos Alcántara, protagonizó en 2024 “Los cazatesoros”, una película de comedia, acción y aventuras dirigida por Héctor Valdez.

Su primera oportunidad en televisión llegó con “Graffiti”, la serie emitida por Canal 2. Sin embargo, fue con “El santo convento”, la popular serie que seguía las disparatadas aventuras de tres monjas, cuando su rostro comenzó a hacerse conocido entre el público. “Trabajar con tres payasas maravillosas, a las que el público ha amado y respetado, fue un regalo. Sin duda, ha sido una de las cosas más favorables para mi aprendizaje, mi formación y mi profesión: me dio cancha, reconocimiento y popularidad; pero, sobre todo, me confirmó que estaba en el camino correcto”.

Cabrera durante su etapa en “Al ángulo”, espacio deportivo en el que combinó conducción y humor y que se convirtió en uno de los programas que marcaron su recorrido televisivo.

Tiempo después probó suerte en la conducción y le fue bien. Durante casi seis años fue el moderador de “Al ángulo”, un espacio deportivo que buscaba romper los códigos tradicionales del género. “Nació en las últimas fechas de las clasificatorias para el Mundial de Rusia, lo que hizo que el programa fuera querido y que la popularidad de quienes lo integrábamos volara”, recuerda. Desde 2025, conduce “Yo soy”, uno de los programas emblemáticos de la televisión peruana. Esta etapa, afirma, le ha supuesto un desafío distinto. “Es otro tipo de vértigo, otro tipo de nerviosismo. Es casi un deporte estar en ‘Yo soy’”, comenta.

DESPUÉS DE LA FUNCIÓN

Fuera de los reflectores, Franco Cabrera trata de disfrutar la mayor parte del tiempo su nuevo rol como padre. Hace un año, la pequeña Amaia llegó a su vida y a la de su pareja, la médica ginecóloga Mía Pinillos. Desde entonces, dice, sus mañanas adquirieron otro sentido. “He aprendido a respirar más los momentos, a disfrutar las pausas, la calma, el despertar”, cuenta. Uno de sus rituales favoritos es salir a pasear con su hija mientras Mía descansa. Es una hora en la que ambos se conectan y que él disfruta especialmente.

Franco Cabrera durante las grabaciones de “Yo soy”, uno de los espacios más exitosos de la TV peruana, donde asumió desde 2025 el reto de la conducción.

La paternidad también lo ha llevado a replantearse sus prioridades. Junto a Mía busca encontrar un equilibrio que les permita trabajar sin perder presencia dentro de la familia. Para Franco, no ha sido difícil renunciar a algunas cosas: hoy prefiere regresar a casa y acompañar a su hija durante sus últimas horas despierta antes que salir a una fiesta o reunirse con amigos. “El nacimiento de Amaia es lo más mágico y milagroso que me ha ocurrido en la vida. Me ha cambiado y me va a cambiar un sinnúmero de cosas”, dice, emocionado.

A punto de cumplir 40 años, Franco siente que todavía tiene mucho por explorar. Quiere asumir nuevos retos como actor, sin alejarse del todo de la comedia, y seguir creciendo en su faceta como padre. Por ahora, disfruta esta nueva etapa, marcada por una carrera que sigue buscando desafíos y una vida familiar que hoy ocupa un lugar central. //

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