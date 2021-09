Conforme a los criterios de Saber más

“Para mí que esto haya ocurrido ahora crea mucha suspicacia. Cuando he cogido el celular y visto la noticia en la mañana he pensado que esto no podía ser cierto. Que suceda antes de que se cumplan 29 años de la caída misma de Abimael... Si falleció a las 6:40 de la mañana, ¿por qué se ha sabido como a las 10? ¿Había silencio político? Me parece que la cosa está muy rara para creerlo como cierto. Y son cosas que están pasando en este gobierno en particular. Hay terroristas en el gobierno”. Quien declara es Vanessa Quiroga Carbajal, la ingeniera económica de 33 años que hace 29 perdió una pierna en el atentado en la calle Tarata de Miraflores, aquel en el que integrantes de Sendero Luminoso detonaron explosivos dentro de un coche en medio de una zona residencial de cinco edificios. Ella, entonces, era una niña de cuatro años.

Quiroga, quien con el paso de los años terminó convirtiéndose en estudiosa en temas vinculado al terrorismo en el Perú, señala que a partir de ahora queda estar muy pendiente de los siguientes pasos a tomar por parte del Partido Comunista del Perú. “Se supone que con el fallecimiento de Guzmán la facción de Sendero Luminoso del PCP debe elegir una nueva cabeza. Hay cosas que hay que investigar porque no pueden quedar en el aire. No se debe tomar a la ligera esta noticia. Me ha chocado la noticia, debo decir. Pero estoy atenta a si aparece una convocatoria para marchar o un plantón y pedir que se muestre el cadáver con prueba de ADN y todo, porque el Perú es un país en el que cualquier cosa puede suceder”.

Esta foto es del 17 de julio de 1992, un día después del atentado en Tarata. Dicho episodio dejó cientos de heridos y 25 personas muertas. (Foto: Archivo Histórico El Comercio).

Abimael Guzmán Reynoso, de 86 años, era cabecilla de la agrupación Sendero Luminoso, responsable de más de 30 mil muertes en el Perú entre los años 1980 y el 2000. Él cumplía cadena perpetua en la Base de Naval del Callao cuando murió de problemas de salud, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Quiroga, por su parte, es hija de quien fue doña Gladys Carbajal. Esta última tenía un puesto de venta de gorros y chalinas en la calle Tarata. Cuando sucedió el atentado, el 16 de julio de 1992, ambas estaban juntas. Eran más de las 9 de la noche. Vanessa perdió la pierna izquierda y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el terrorismo. Ella solía trabajar en el programa Terrorismo Nunca Más del Congreso de la República, pero actualmente es coordinadora del programa Parlamento Universitario que pertenece a la Oficina de Participación Ciudadana en el hemiciclo. En sus horas libres continúa desarrollando su labor de activismo anti terrorista. //

Este domingo 12 de setiembre se realizará una gran marcha que tendrá como punto de encuentro la calle Tarata de Miraflores, con motivo de los 29 años de la captura de Abimael Guzmán. En el siguiente video te presentamos un resumen del atentado sucedido el 16 de julio de 1992 a manos de Sendero Luminoso.





