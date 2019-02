Acoso escolar: tres testimonios de artistas que sufrieron bullying cuando eran niños

Wendy Sulca no tiene un recuerdo bueno ni malo de su último día de colegio. No lo tiene porque no fue. Cuando estaba en quinto de secundaria, la cantante estaba bastante curtida en maltratos verbales, chismes maliciosos y de exclusiones por parte de sus compañeros de clase. Igual, es una situación a la que uno jamás se acostumbra. En primaria, recién becada en un colegio privado en Lima, un niño la insultó en el recreo por su color de piel y porque cantaba música andina. En la secundaria la cosa se hizo menos directa, pero más psicológica y sistemática. No dolía menos. Ahora la excluían, la botaban de su asiento o la mandaban al fondo del salón, mientras hacían circular chismes y bromas que aún hoy le cuesta revisitar.

El amor propio le demandó un gesto final para ese último día de clase: ¿por qué tendría ella que ir y despedirse de esos que la habían tratado tan mal? “Iba a ser una farsa si iba. Saber que ese día todos se iban a abrazar y decirse adiós, como amigos. Mi peor año en el colegio fue ese. Por mi agenda, me tocaba trabajar los fines de semana, luego en las madrugadas hacía mis tareas y de ahí al colegio, a tener que escuchar esos comentarios que me hacían llorar. Era muy duro. Yo así nomás no lloro”. Aunque agradece que muchos profesores la ayudaran en esos días difíciles, con asesoría y consejos, confiesa que llegó a sentir aversión a las clases.

Wendy fue víctima de bullying, no solo en la escuela, sino también en las redes sociales (ciberacoso). Como recuerda la psicóloga Vivian Landázuri, directora de Arcade, centro especializado en terapias para niños y adolescentes, el bullying es el maltrato que se produce entre pares, en este caso colegiales, y por definición debe tener ciertas características. El acoso debe ser sistemático y no un episodio aislado, y tiene que demostrarse que hay una intencionalidad clara o voluntad de molestar. El acoso también está muy relacionado con el desequilibrio de poder y la perpetuación de los patrones de dominación-sumisión. Es la vieja mecánica del más fuerte, al que antes se le llamaba ‘el matón’, que desea hacer sentir su poder sobre el más indefenso, el que es distinto.

LEE LA HISTORIA COMPETA ESTE SÁBADO EN SOMOS