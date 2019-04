Acoso en el Perú: las vergonzosas cifras que lo ubican en el puesto 2 de América Latina

Ha sido noticia en los últimos días el drama que vive la periodista de televisión Melissa Peschiera. Desde el 2016 ella viene siendo víctima de acoso por parte de un sujeto que no la deja vivir tranquila, tampoco a su familia. Lo cierto es que lo ha denunciado ya dos veces, pero aún no se ejecutan acciones concretas para evitar una tragedia. La conductora le dijo lo siguiente a Somos en una entrevista que se publicó el 27 de abril: "Si esto me pasa a mí que, de alguna manera, tengo pantalla, cómo será el caso de tantas otras. Lo hacemos y no nos hacen caso. Denunciar demanda recursos económicos, tiempos absurdos… Estamos indefensas, abandonadas. Nadie hace nada por ayudarnos".

En el Perú tenemos desde el 2015 a la Ley N° 30314, es decir la Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios Públicos. ¿Qué busca esta ley? Prevenir y sancionar el acoso sexual en lugares públicos. Desde setiembre del 2018, en el Perú existe el Decreto Legislativo N° 1410 que incorpora como delitos al acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual.



Estas son las cifras que confirman que en el Perú, pese a la existencia de una ley que protege a mujeres y niños, se hace muy poco.

El Perú ocupa el puesto 2 en América Latina como el país en el que las mujeres afirman haber sufrido acoso sexual en el último año. Eso según un estudio de Datum Internacional.

460 denuncias por acoso se han hecho en Lima en lo que va del 2019.

En 30% se han incrementado los casos de acoso sexual a mujeres en el transporte público en lo que va de este año. Eso en comparación a similar periodo del 2018.

Hasta 8 años de cárcel podría dictarse en contra de una persona que cometa este delito.

El 47% de participantes de una encuesta hecha por Ipsos para El Comercio señala que si una mujer se pone una minifalda y un hombre la acosa, ella tiene algo de culpabilidad. Un 17% considera que es totalmente culpable.