La Andes Race 2025, una aventura en la tierra de los incas a más de 4 mil msnm

Si correr entre montañas ya resulta complicado por el desnivel que suelen presentar las rutas, imagínense hacerlo a más de 4,500 msnm en una de las competencias de trail running más exigentes del mundo: la adidas Andes Race, la cual se realizó el último fin de semana de agosto en el Valle Sagrado, en las distancias de 13K, 30K, 60K y 100K.

Esta carrera es una de esas que tienes que correr al menos una vez en la vida y, en mi caso, la tenía pendiente desde hace unos años. Entre las razones para correrla están sus espectaculares paisajes, así como recorrer los caminos incas por los que en el pasado transitaron nuestros antepasados los chasquis.

La distancia de 100K de la adidas Andes Race está catalogada como una de las más exigentes del mundo por su altimetría y desnivel. (Foto: Diego Winitzky)

Correr una distancia como 30K en estas condiciones, a más de 4,500 msnm y con un desnivel positivo de 1,050 metros requiere cierta experiencia en el trail y una buena aclimatación, por lo que muchos participantes llegaron días antes al Cusco e hicieron sentir su presencia luciendo camisetas de sus países y “teams”.

El encanto de la ciudad imperial nos llenó a todos de energía y en la víspera de la competencia se pudo apreciar a varios corredores de distintas partes del mundo trotando y aclimatando por el centro y las afueras de Cusco. El punto de reunión fue la Casa de la Cultura, en donde se recogió el kit de competencia y se realizaron algunas activaciones, así como las charlas técnicas.

Fiesta en las alturas

Si bien los competidores de 100K y 60K partieron la tarde y noche del viernes, los que corríamos 30K fuimos citados a las 4 am del sábado en la Plaza San Francisco para iniciar un viaje de tres horas hasta Huacahuasi, el punto de partida. Cabe señalar que la carrera está diseñada para que los que corríamos una distancia menor nos fuéramos uniendo en la ruta con los que habían empezado horas antes.

Al arribar a Huacahuasi solo hubo tiempo para cambiarnos y calentar un poco antes de la partida, que fue a las 9:30 am. El sol nos acompañó durante casi toda la primera parte, que consistió en una subida de unos 700 metros de desnivel, pero que valió totalmente la pena cuando llegamos a una laguna con decenas de llamas que nos dieron la bienvenida.

Remigio Huamán ganó y estableció un récord en la distancia 100K. (Foto: Jhosep Montoro) / DigsonGaona

La gente de los poblados que íbamos recorriendo también nos animaban y algunos niños se acercaban curiosos para correr a nuestro lado, mientras el sol se hacía más inclemente. En algunos tramos nos encontramos con amigos de distancias mayores, que venían de correr toda la noche, y nos animamos mutuamente. La ruta tenía muchas subidas y bajadas, por lo que había que ser estratégicos y dosificar energía.

Los tambos del trayecto estuvieron bien abastecidos, con muchas frutas deshidratadas, gran variedad de papas locales y así pudimos recargar energías e hidratarnos con bebidas energizantes. Era el km 18 y faltaban más de 12 km para la tan ansiada meta.

Luego nos internamos en un bosque con bajadas muy técnicas para luego tomar ´single tracks’ hasta la última subida hacia los restos arqueológicos de Pumamarca. En este tramo las piernas ya empezaban a flaquear y aparecían los primeros síntomas de calambres, por lo que tuve que recurrir a beber más agua y tomar pastillas de sal.

Mil corredores (entre nacionales y extranjeros) participaron en la prueba que recorrió las majestuosas rutas del Valle Sagrado. (Foto: Diego Winitzky)

Los últimos kilómetros fueron en bajada y conforme nos internamos por las empedradas callecitas de Ollantaytambo un sentimiento de alivio me embargaba mientras escuchaba el sonido de las campanas. La gente alentaba desde sus puertas y ya se escuchaba el bullicio de la plaza en donde se había dispuesto la llegada.

Cruzar el arco de meta fue un sentimiento indescriptible por todo el esfuerzo que me demandó la ruta y cuando me colgaron la medalla tallada en madera solo atine a levantar la vista y agradecer al dios Inti y a los Apus por permitirme completar una carrera tan anhelada y de la que guardaré los mejores recuerdos. ¡Tupananchiskama, Cusco!