“Ahora que estoy churro, pueden hacer las fotos que quieran”, dice Adolfo Aguilar Villanueva (Callao, 1972) ni bien nos recibe en su living exterior, cerca del jardín. Se disculpa por no hacernos pasar a su sala: hace unos meses que vive con su madre y quiere evitar el menor riesgo posible mientras espera a que la llamen para recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. “Exhorto, por favor, al Gobierno para que vacune a mi mamá. ¿Puedes poner eso?”, comenta entre risas que solapan preocupación. “El tema de las vacunas… los que ya se vacunaron, ya déjenlos. Ahora, por favor, encárguense de que se vacune a los demás”, agrega, mientras acaricia a Nitro, su ‘hijo’ labradoodle. También está presente Oso, su otro labradoodle, a quien acaricia y calma con su voz. “Es todo lo que necesitan. Difícil tener un mal día cuando tienes a estos dos al lado”. La risa es su marca personal. “Mi papá siempre me decía que era una persona muy carismática y, si hubiera querido, habría sido presidente del Perú con mi sonrisa solamente. Trato de transmitirla. Creo que es lo que mejor sé hacer”.

El inicio del 2020 lo agarró “a patadas”, nos dice. En febrero le detectaron dislipidemia (condición que aumenta las probabilidades de arterias obstruidas, infartos, derrames cerebrales y otras complicaciones, por la elevada concentración de grasas en la sangre). Para cuando anunciaron la cuarentena (15 de marzo), estuvo acompañado de un amigo de la infancia, grabando El mundo gordo (aún sin fecha de estreno). “Estuvo en mi casa seis meses esperando volver a Estados Unidos. Curiosamente estaba de visita mi sobrino con su compañero y también se tuvieron que quedar. Cuando se fueron, empecé mi proceso”. La incertidumbre lo ahogó. Su mente no paraba de pensar en escenarios sobre lo que podía o debía pasar. La muerte estaba más presente. Dejó de dormir. La depresión pasó a ser fuerte y la ansiedad llegó al límite. Buscó ayuda profesional, entre psiquiatras, psicólogos y coachs de desarrollo funcional. “No le tenía miedo a la muerte per se, era complicado pensar en ella porque no era cercana. Hoy sí: se muere mucha gente todos los días. Antes sucedía y no lo sabíamos a ciencia cierta. La muerte es algo que no tiene control. Pero estar vivo es más complicado que morirse”. A eso se sumó una importante frase: un día a la vez. “La incertidumbre me estaba carcomiendo. Pensar en el futuro me aquejaba. Empecé a entender que uno no tiene que vivir pensando en eso”. Le tomó cuatro meses salir del hoyo.

Quiso canalizar esa energía y desarrolló proyectos, como un unipersonal, una película de Big Bang Films (su productora) y trabajos televisivos. A eso se suma su regreso, luego de tres años, a Latina para conducir Yo soy: grandes batallas, grandes famosos (los sábados a las 9 p.m.). “Mi retiro fue para seguir con mis proyectos. Nunca he hecho ascos de la televisión ni he renegado de ella. Estoy feliz porque el público me ha recibido con cariño. Cuando ya no me quieran, me voy. Tranquilos”.

Esa aceptación del público y su carisma, como lo vaticinó su padre, han hecho que lo llamen para ocupar cargos públicos. A todos responde que no es el momento, pero no lo descarta. “Si una de las maneras de retribuir a la sociedad es entrando en política y siendo político para poder solucionar temas que no son triviales, lo haré. Los trabajos políticos, incluso los más pequeños, son importantes si los tomas como básicamente es la política: ayudar. Desde ser regidor, alcalde, congresista, presidente, todo tiene importancia. Hay que saber cómo y cuándo utilizarlo para poder ayudar”. No hay agrupación política con la que se identifique. Simpatiza con los candidatos que sigue su madre porque es una mujer con “mucho criterio”. “Lo único que les pediría es que sean consecuentes: trabajen en lo que están ofreciendo”.

***

La cuarentena ha generado un quiebre en el conductor de televisión: un Adolfo prepandemia y uno actual. “El prepandemia hacía las cosas pensando que lo hacía por los demás, pero no era verdad. Lo hacía por una satisfacción personal y si además ayudaba, era positivo. El Adolfo pospandemia hace las cosas pensando en los demás”. En estos meses ha aflorado un (antiguo) deseo: tener hijos. “Soy una madre natural. Siempre he querido tener hijos pero, como cualquier persona, nunca he estado preparado, según yo. Recién ahora me he dado cuenta que uno nunca está preparado y que, también, nunca es tarde. [...] Si tuviera hijos, que puede ser que los tenga y nadie sabe, no los expondría porque ellos no firmaron [para ser conocidos y aparecer en los medios]”.

—Al ser un personaje público, ¿cuesta mantener perfil bajo?

Soy una persona que no genera conflictos. Eso me ha salvado de tener escándalos. Siempre he trabajado en no juzgar. Creo que esa es la base de todos los problemas de las personas detrás de la pantalla: te empodera para opinar sobre cualquier tema sin ver hasta dónde puedes llegar o qué daño puedas hacer. Esa gente no tiene cara, digan lo que digan, nunca me ha afectado.

—Y qué pasa cuando lees esos comentarios en un mal día

Si tengo un mal día, no contesto porque los trataría mal. Me controlo. Un mal día para mí es uno de contención. Es difícil que tenga un mal día. No puedes tenerlo cuando te levantas con dos perritos que te miran, tienes gente que te quiere, tienes un plato de comida, estás sano.

“No hay ningún amor más incondicional, aparte del de una madre a un hijo, que el de un perro a un humano. Es todo lo que necesito”, dice Adolfo de sus perros labradoodle Oso y Nitro. Les ha creado una cuenta en Instagram (@nitroyoso_). (Foto: Elías Alfageme / Somos)

—¿Sientes que la edad es un factor determinante en cuanto a presencia en la industria?

Cuando era más joven, tenía mucho más alcance y cercanía a todo. He sido el rey de la publicidad en el país casi 10 años de mi vida. Hoy que parezco de 30 años de nuevo, deberían llamarme [risas]. Todo tiene su momento y su lugar. Creo que estoy en una edad que es respetable, interesante, inteligente, que puede usarse para promocionar cualquier producto. Hoy por hoy estoy mejor de lo que estaba hace 10 años: física y mentalmente. La edad no es un issue. Debería darse muchas más opciones a la gente mayor.

—Con tus colegas mujeres es totalmente diferente

[Suspira]. Tienes razón. La industria no las ve y no las trata igual. Creo que Jesús [Alzamora] me lo dijo en una entrevista, pero no lo entendí como lo estoy entendiendo hoy. Es injusto. Todos deberíamos tener la misma calidad de oportunidades.

Adolfo Aguilar tiene filmes a estrenar. Espera hacerlo en una sala de cine. "No entiendo por qué no se puede abrir un cine, si se toman las precauciones de distancia y con su tapacbocas. Los techos son altísimos, las distancias se pueden mantener: una butaca sí, una butaca no. Si estás con un tapaboca mirando una pantalla, cuál es el problema. Cómo sí puede abrir un restaurante... Eso sí me enerva. Me molesta que no haya criterio", dice el también productor de cine. (Foto: Big Bang Films)

—Tampoco es un espacio de trabajo seguro para ellas...

Pasa lo mismo con los hombres, solo que no lo dicen porque vivimos en una sociedad machista en la que si el hombre dice eso, no es muy ‘macho’. “Oye, se está mandando esta chica, ¿le vas a decir que no?”. Los hombres también lo viven, no lo denuncian.

—Si hay las acusaciones de acoso o abuso sexual, como dueño de una productora, ¿qué hacer?

Habría que separar a la persona desde un principio, pero si se demuestra que no hay culpabilidad, lo incorporaría. Hay muchos compañeros que es imposible no aceptar que es una realidad lo que hicieron. Es imposible cerrarse y decir “hay que esperar”. Si es que sucediera en la productora, no podría volver a trabajar con una persona que ha sido juzgada por abuso, sobre todo sexual. Trabajo con seres humanos, no con objetos.

***

No hay fórmula para el éxito, pero el actor de 48 años atribuye el suyo a la autenticidad. “Mientras más honesto seas como vas a contar la historia/como quieras contarla, mejor te sale el resultado”. Esa honestidad la ha plasmado en el guion de su unipersonal donde, adelanta, va a contar “la historia de su vida desde una mirada particular”. “Tengo siete meses trabajándolo con Rodolfo Reaño, un gran comediante de unipersonales. Es un proceso muy íntimo. Siempre me he mantenido muy hermético en general, creo que ya no es momento de eso”. Va a ver a “todos los Adolfos existentes”. Quiere, cómo no, hacerlo de forma presencial. No hay fecha estimada de estreno, pero calcula que para fin de año, habrá noticias sobre eso. “Estoy contento con quién soy, qué es lo que tengo y hacia dónde voy”. //

LIMA, 1976. Postal navideña de la familia Aguilar Villanueva. De izq. a der.: Adolfo (de rojo), Ida, Ricardo, Sandra. Detrás: Mima y Ricky. (Foto: Archivo familiar)

