Conforme a los criterios de Saber más

Mientras me acompaña a la puerta de su casa para despedirme, Adolfo Aguilar pide verme la cara. He permanecido con una KN95 lacrada a ella durante toda la conversación, y en otra circunstancia no habría accedido en plena tercera ola, pero lo entiendo. Quiere ver el rostro de la primera periodista a la que acaba de revelar una parte muy privada de su vida. Accedo por unos segundos y le sonrío. El conductor de TV y director de cine, con 23 años de carrera, uno de los más populares del país, estrenará el 4 de febrero su unipersonal de humor “¿Por dónde salgo?”, en el que compartirá algo de lo que hasta ahora no habló nunca: su homosexualidad. Bajo la dirección de Rodo Reaño, y en una corta temporada en el teatro Británico, el show le demanda un trabajo introspectivo personal muy intenso. Pero antes de subir al escenario, Aguilar (49) decidió conversarlo con Somos.

—¿Qué te lleva ahora a compartir públicamente que eres un hombre homosexual?

La pandemia me metió en un proceso depresivo muy duro, que luego me trajo muchas cosas positivas. Me di cuenta de que en mi vida había avanzando mucho, pero que también había dejado a la mitad o abandonado grandes cosas porque no me sentía merecedor de ellas.

—Por ser gay.

Sí, encontré que era homofóbico, no con el resto, solo conmigo mismo. Y eso me ha hecho sufrir mucho. Hago esto porque he tenido que dejar de ser yo mismo tanto tiempo, que no quisiera que muchos más pasen por lo mismo.

—¿Qué originó esa homofobia?

Lo explicaré con detalle en el unipersonal, pero te puedo decir que se interiorizó en mí desde varias aristas de la vida. En mi familia nunca se habló mal de la homosexualidad, pero yo sentía que aquella, mi familia, era muy perfecta. Si yo decía que era homosexual, la cagaba, básicamente.

—¿Por cuánto tiempo te negaste a reconocerlo?

Treinta años. Entre los 30 y 40 se lo conté a mi familia y amigos cercanos. Este año cumplo 50. Igual siempre he tenido mucho cuidado con mi vida personal. La gente realmente no sabe mucho de mí. Ahora es momento de compartirlo. Ojalá le sirva a alguien. Es lo único que me importa. A un niño o una niña que no pueden decírselo a sus padres.

—¿Cuándo te das cuenta de tu atracción por otros chicos?

De pequeño sentía atracción por las mujeres. Entre los 10 y los 15 diría que empiezo a mirar a los chicos. Pero bloqueé ese sentimiento automáticamente. No quería la broma del colegio del mariconcito. Desde entonces, los años 80, me parece que el tema ha cambiado muy poco. Nosotros acá en Lima vivimos en una burbuja donde parecería que hay más apertura, pero no pasa así en el resto del país…

—¿Lo ocultaste, además, porque pensaste que podía repercutir en tu trabajo?

En un momento, sí. Pensaba que al pertenecer a una minoría, no era un personaje representativo para las marcas. Descubrí luego que no tiene que ver. Además, muchas marcas han cambiado su forma de pensar. Pero en ese momento tenía mucho miedo. Yo he sido imagen de muchísimos productos y marcas en el Perú por más de 10 años. He vendido desde electrodomésticos hasta papas. Solo con mi imagen.

Aguilar fue jurado en la segunda temporada de Reinas del Show de 2021. (Foto: Difusión)

—¿Hubo quien te presionó a compartir esto antes?

Hubo de todo. Pero siempre creí que cada persona tiene sus tiempos independientes. Lo que hiciste tú, no lo tengo que hacer yo o viceversa.

—Tu vida sentimental debe de haber sido muy dura de llevar.

Muy complicada. Bien bonita, pero complicada porque no podía compartirla. Hoy no tengo qué compartir [ríe]. Pero tuve relaciones maravillosas que terminé saboteando porque pensaba que no las merecía por ser homosexual.

—Todavía cuesta hablar de la salud mental.

Mucho. La gente no quiere hablar de ella, en realidad. No quiere hablar de la esquizofrenia de sus hijos o de la depresión. Les da miedo, vergüenza.

—¿Qué te sirvió para transitar por este camino: terapia, yoga...?

Evidentemente, todo esto ocasionó que mi salud mental no fuera estable, sobre todo después de los 30, tras asumirme. Hubo un desbalance emocional, tomé medicamentos. Luego, para sobrellevar la depresión hice mucho deporte y me metí en el trabajo. En la pandemia me ayudó mucho mi coach, una amiga mía, Ana Rita. Yo estaba muy mal y ella me ayudó a buscar respuestas. Y así he ido entendiendo todo.

—¿Por qué compartir esto a través del humor?

El Perú se mueve con humor. Siento que mediante este, el relato calará mejor. Mediante algo dramático las personas no recibirían la información que me interesa. Ahora, en el unipersonal también hay momentos complicados. Yo estoy siendo bien honesto en todo [se quiebra y respira]. Estoy muy emotivo, cada vez que ensayo me pasa...

—En toda esta dinámica, ¿qué rol han jugado las redes sociales?

Debo decirte una grata verdad. No me atacan. Me parece impresionante. No sé si todavía no se han dado cuenta (ríe) ... Siento que como nunca he hecho mal a nadie eso se ve reflejado en esta aceptación general al anuncio del unipersonal con el póster.

—¿Te gustaría contar tu historia más adelante en un libro?

Sí, esto ya es un libro que se presentará el próximo año en la Feria del Libro. El unipersonal, de hecho, nació siendo una serie de TV, es posible que termine convirtiéndose en eso a fines de año. Algo que pueda pasarse en streaming.

—¿Qué esperas idealmente que pase después del unipersonal?

Estoy bien contento con lo que soy. Estoy seguro de que lo que viene no puede ser malo. Pero va a ser especial. Creería que habrá un antes y un después de mi carrera tras ¿Por dónde salgo? Creo que esto es lo que me tocaba hacer en la tierra. Llegué para compartir esto y dejar mi grano con mi historia, a ver si le sirve a alguien. //

El unipersonal: “¿Por dónde salgo?”

Puede conseguir ya las entradas en preventa en joinuss.com. no se venderán en la puerta del teatro británico. los asientos se asignan por orden de llegada (aforo: 30%).

El director. El unipersonal está dirigido por Rodo Reaño, reconocido director y profesor de stand up comedy en Lima.

Adolfo Aguilar contará secretos de su vida privada en unipersonal ‘¿Por dónde salgo?’

Más sobre Adolfo:

Nació en el Callao en 1972.

Estudió actuación y publicidad.

A los 28 años tenía múltiples intereses en el campo de las comunicaciones, pero decidió enfocar sus esfuerzos en la conducción de TV.

Tiene tres hermanos.

Hoy vive solo.

Es cosocio de la productora Big Bang Films. Este año dirigirá “La peor de mis bodas 3″. Además estará detrás del estreno de otros filmes “guardados” por la pandemia: “No me digas solterona 2″, “Mundo gordo” y “Prohibido salir”.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR