Adolfo Chuiman es un tipo que no se guarda lo que piensa. “A mí la cabeza me está dando vueltas con todo esto. Escucho uno, al otro. Uno habla una cosa, otro dice otra cosa. Ya me marea. Discúlpame la palabra, pero no sé qué mierda quieren. No entiendo”, dice cuando le preguntamos sobre la situación actual del Perú.

Este sábado en Somos, además de la coyuntura actual, el actor habla de un tema fundamental en estos momentos de su carrera: ¿qué pasará con Peter, su entrañable personaje en “Al fondo hay sitio”? “En los últimos capítulos he visto que le han hecho unos guiños al personaje, así que vamos a ver qué pasa en los siguientes días”, nos adelanta.

“Pocos actores en el Perú tienen una carrera tan sostenida como la de Adolfo Chuiman”, dice Renato Cisneros, columnista de Somos. Más detalles en el video que acompaña la nota.