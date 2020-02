Testigo de excepción de los primeros días de Soda Stereo, Adrián Taverna estuvo con Soda Stereo desde su primer show hasta el último. Lo mismo con la etapa solista de Gustavo Cerati. El experto conversó con Somos de su legendaria amistad con el fallecido cantante, de la vez que Sendero Luminoso quiso boicotear un show del grupo en el Amauta y detalles del espectáculo Gracias Totales.

Me cuentan que eres un gran coleccionista de música y que te vieron comprando discos de Soda acá en Perú...

(Ríe) En Galerías Brasil, ¿no? Fui a conseguir material del grupo que no tenía. Algunos discos me los regalaron y otros los tuve que comprar. Son conciertos que yo no tenía, mucho material, tanto de Soda como de Gustavo, así que cuando vuelva allá con Gracias Totales, voy a avisar a los vendedores para que me preparen cosas que me faltan.

¿Cómo comienza tu vinculación con Soda Stereo?

Mi participación comienza desde hace mucho, desde los comienzo de Soda, como ingeniero de sonido en vivo, de grabación y como parte activa en la producción musical. En los últimos años preparamos el espectáculo del Cirque Du Soleil, que nos juntó otra vez a Zeta [Bossio] y Charly [Alberti]. Ahí recuperamos el viejo material de Soda Stereo que había en algunas cintas, muchas de las cuáles dábamos por perdidas. Confeccionamos la banda de sonido de ese espectáculo, y después, al escuchar las grabaciones, nos dio mucho entusiasmo. Nos dijimos y ahora qué vamos a hacer después. Porque esta es música con la que hemos vivido. Ahí salió la idea de volver a tocar y volver a escuchar los temas de Soda en vivo, tocados por los Soda originales que quedan. A principios del año pasado empezamos a darle a este proyecto que se llama Gracias Totales y estamos muy contentos. El sábado debutamos en Bogotá y ahí enseguida nos vamos a Lima.

¿Cómo será el show Gracias Totales? ¿Nos puedes comentar qué veremos los peruanos?

Lo mismo que van a ver el resto de los países. Son canciones de Soda ejecutadas por Charly, Zeta y una banda que hemos armado para que esté a la altura de la circunstancias. No se trata de reemplazar a nadie. Por ejemplo, ahora tocan tres guitarristas en la banda pero se mantiene la esencia. Lo que nos ha caracterizado siempre es ser muy cuidadosos en la producción. Acá no hay sustitutos de nadie. Hemos recurrido a algunos amigos que les gustó la idea de recrear los temas de Soda y presentarlos una vez más, como agradecimiento hacia la gente. Los invitamos a pasarla para escuchar los temas de Soda, a buen volumen, con buena calidad, porque son canciones que todos llevamos en el corazón. Gustavo se va a sentir muy presente en el show.

Soda Stereo en Lima. (Fotos: Archivo histórico de El Comercio)

Se ha escrito que tenías una relación muy cercana con Gustavo, incluso más que la que pudo tener con Zeta y Charly...

Es verdad. Conocí a Gustavo en 1983, antes que Soda grabara su primer disco. Gustavo vivía a cinco cuadras de mi casa. Él tocaba guitarra criolla en la iglesia del barrio y cuando lo conocí nació una amistad y una colaboración profesional que duró más de treinta años. Estuve siempre con ellos. Yo grabé el primer demo de Soda, porque yo ya era profesional en esa época, ya había trabajado con otras bandas importantes de Argentina, como Riff y Virus. Federico Moura (cantante de Virus) me presentó a los Soda y estuve trabajando con ellos para preparar su primer álbum y seguí a su lado en toda su carrera.

¿Y cómo describirías a ese joven Gustavo? ¿Era alguien tranquilo o ya se quería comer el mundo?

Era un muchacho de barrio que estudiaba en la universidad, que tocaba la guitarra, pero no notaba en él una ambición desmedida, digamos. Eso estaba en proceso. Después sí, su crecimiento fue descomunal y terminó saliendo el genio que todos conocemos.

Soda Stereo en Lima. (Fotos: Archivo histórico de El Comercio)

Y en ese momento, al verlos tocar, ¿pensabas que el grupo iba a reventar de la forma que reventó?

No, para nada. Ninguno creo que lo pensaba de esa manera. Para nosotros fue el hecho de hacer la música por el gusto y placer de hacerla. Y en los primeros años era algo muy divertido. Si teníamos un show un fin de semana, nosotros lo veíamos como una salida, así como cuando los chicos salen a pasarla bien. Significaba que íbamos a ver a los amigos y, bueno, a tocar música también. Y encima nos pagaban. Estaba buenísimo eso [ríe]. Ahí fue que nos dimos cuenta que esto podía ser un trabajo. Eramos un poco ilusos, quizá. Pero ya para el segundo disco nos lo tomamos todo muy en serio y de ahí no paramos.

¿Cuándo te diste cuenta que la cosa estaba creciendo a un punto de no retorno? ¿En Perú, en Viña del Mar, de repente?

Bueno sí. Aunque antes, hubo algunos momentos. Primero, que una banda argentina saliera al exterior era algo totalmente impensado, y después ya cuando empezamos a viajar, a ir a Perú, Chile y Colombia, dijimos “che, acá está pasando algo”, y cuando pasó lo de Viña del Mar en el 87, eso catapultó al grupo a todo el continente, y fue impresionante. Nosotros no lo podíamos creer y superó toda expectativa.

¿Qué recuerdos de esa primeras giras por Perú? En Lima recordamos los show en el Amauta, pero Soda recorrió todo el país ese mes.

Sí. Para nosotros es inolvidable lo que pasó en el Amauta, fue nuestro desembarco fuerte en Perú y de ahí nos fuimos a Arequipa, a Piura, Trujillo, Ica, Chiclayo, ufff, por ahí que me olvido de alguna de repente, pero nosotros hemos recorrido el Perú, que era algo insólito para un grupo argentino.

Soda Stereo en Lima. (Fotos: Archivo histórico de El Comercio)

Y hablamos de una época bien complicada para Perú...

Muy complicado. Nosotros sufrimos una amenaza de Sendero Luminoso, no a nosotros, sino al show. Querían boicotear el show y surgió una amenaza de bomba en el Amauta. Algo muy tenso. Me acuerdo que girábamos por el país, que estaba con toque de queda. Había que presentar salvoconductos y para en todos los retenes, pero así y todo no dejamos de ir nunca. Creo que la música de Soda ayudó un poco a pasar ese mal momento que se vivió en Perú.

¿Cuanto tiempo acompañaste a Gustavo?

Mira, yo hice todos los shows de Soda, tengo más de dos mil shows con ellos, del primero al último, y después hice todos los shows acompañando a Gustavo en su carrera solista. Estuve 35 años con Gustavo, haciendo todos sus conciertos. En el Estado Nacional, en el 2007, estuve todos los días.

Soda Stereo se presentó en dos multitudinarios conciertos el 8 y 9 de diciembre del 2007. El espectáculo en el Estadio Nacional formaba parte de la gira "Me verás volver" en el que la mítica banda argentina, conformada por Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio, se reunía por primera vez en una década. (Foto: El Comercio)

Estuviste también en el último show que dio Gustavo en Venezuela, antes del accidente cerebro vascular. Ha pasado un tiempo, pero ¿cómo viviste ese momento y cómo se sana de una herida así?

No, no, no es una herida. Yo todos los días me acuerdo de Gustavo. Es un hermano que me ha dado la vida, lamentablemente ya no está. pero lo extraño siempre y no creo que nunca deje de extrañarlo. Vivimos demasiadas cosas. He pasado más tiempo con Gustavo que con mi familia y también él, pasó más tiempo conmigo que con su familia. Son lazos muy fuertes y muy íntimos y obviamente lo extraño. Es así.

VIDEO RECOMENDADO

Todo sobre la vuelta de Soda Stereo a Lima

Soda Stereo anuncia su vuelta con Chris Martin y Juanes como voces invitadas