La niña que comenzó cantando en los coros de las iglesias hoy alista maletas para cumplir un sueño: llevar su voz a uno de los escenarios más importantes de la ópera mundial. La soprano peruana Adriana Nube ha sido seleccionada para integrar el elenco de la producción operística ‘L’incoronazione di Poppea’ (La coronación de Popea), del genial compositor italiano Claudio Monteverdi. Esta puesta en escena forma parte del Opernfest de Berlín, un festival de ópera internacional que este año se celebrará el próximo mes de agosto.

Para Adriana, este paso en su carrera es un premio a su disciplina y constancia. “Yo he recibido becas de distintas escuelas, porque mi familia no podía financiar el pago de maestros. Ahora ya tengo dieciocho, pero vengo en esto desde que tengo trece, estudiando parejo siempre”, cuenta la joven soprano.

Ella entiende su oficio como una gran herramienta compuesta de distintas piezas. “Para mí el canto lírico es como un deporte, porque no solamente utilizas tu garanta, sino todo el cuerpo. Tienes que trabajar la laringe, la epiglotis, levantar el velo del paladar. Son muchísimas cosas de anatomía, es un trabajo bastante difícil”, explica.

Gran parte de sus conocimientos los adquirió durante su paso por ‘Sinfonía por el Perú’, el emblemático programa que dirige el tenor peruano Juan Diego Flórez, que tiene como “fin generar procesos de transformación social mediante la enseñanza colectiva de la música”, según dice su página web.

Adriana comenta que ha podido compartir distintos momentos con Juan Diego, quien siempre ha compartido consejos con ella cada vez que se lo solicitaba. “He tenido la suerte de tener a alguien como él como referente. Gracias a sinfonía, pude descubrir que gracias a la música uno puede conseguir oportunidades, becas, seguir estudiando”, comenta.

Conoce más Adriana también se dedica a la labor social, impartiendo talleres de música en la organización Nuevos Talentos y dirigiendo el Coro Infantil de la ONG Tutti Huassi.

Su mayor deseo es convertirse en una referente de la ópera internacional, pero sabe que el camino no es sencillo. “Si algo he aprendido, es a soñar en grande. De hecho, esta oportunidad en Berlín es una gran puerta que me guía hacia dónde quiero ir, y que también me conecta con otras personas importantes del rubro de la ópera en Europa”, cuenta Adriana.

Su historia es ejemplo de que el talento, cuando es genuino, no conoce fronteras. //