Si el 2022 fue un año de transición hacia una nueva normalidad, por culpa de la pandemia de coronavirus, el 2023 pinta para un año de retorno completo de los grandes espectáculos, sin límites y restricciones de aforo, y con una economía nacional que, esperemos, siga manteniéndose estable pese a las increíbles turbulencias políticas. Hasta ahora el público, que sostiene las industrias culturales, no ha fallado y, dado el caso, ha llegado incluso a agotar en cosa de horas, aforos completos para estadios. Esto es un serio indicador de cuanto necesitábamos este tipo de eventos para sentirnos vivos. Falta aún que se anuncien algunos grandes eventos para el próximo año, grandes artistas estarían cerrando fechas en las próximas semanas, así que esto que ve es apenas una muestra de todo lo bueno por venir.

Enero

21 de enero

Se inicia la Liga 1, el torneo local de clubes peruanos, con algunos cambios con respecto a otras fechas como el nuevo operador que transmitirá los partidos (Direct TV)

Febrero

10, 11, 12 y 14 de febrero

El rey de la bachata Romeo Santos rompe récords en el país y consigue agotar cuatro fechas en el Estadio Nacional en pocas horas.

El cantante de bachata, Romeo Santos, logró vender todas las entradas de los cuatro conciertos que realizará en el Estadio Nacional. / Kelvin García / GEC

11 de febrero

La sensación coreana de K-pop, Super Junior, regresan al país para presentar su show Super Show 9: Road en el campo del Estadio San Marcos

15 de febrero

La esperada versión en serie de The Last of Us, uno de los mejores videojuegos de la historia, se estrena en la plataforma de HBO Max.

¿Cuáles son las series más esperadas del 2023? | Foto: HBO Max

28 de febrero

Los nostálgicos del glam metal ochenteno gozarán con la presentación conjunta de las leyendas Mötley Crüe y Def Leppard, en el Estadio Nacional.

Marzo

1 de marzo

Luego de dos años de espera al fin sabremos qué destino le espera a Grogu (“Baby Yoda”) con el estreno de la temporada 3 de The Mandalorian (en Disney +).

Uno de los principales éxitos que ha tenido la plataforma de streaming es "The Mandalorian", donde la conquista principal fue realizada por Grogu quien fue bautizado por los fans como "Baby Yoda". (Foto: Disney) / Disney

12 de marzo

Se entregan los premios Oscar, en una ceremonia que promete algunos cambios luego de la agresión que sufrió uno de sus presentadores el año pasado.

14 de marzo

Otro acto de nostalgia, los california Blink 182, llegan por primera vez a Perú para deleitar a los fans del pop punk. Se presentan en el Estadio de San Marcos.

Blink-182.

Abril

7 de abril

La película animada Super Mario Bros llega al cine a veinte años después de una terrible versión live action que fue una vergüenza para Nintendo

29 de abril

Barrio Latino Remix, el festival de música urbana, tendrá en su cartel a Bizarrap, el productor estrella de la escena trap argentina. En Club Cultural Lima, de Chorrillos.

Bizarrap

Mayo

6 de mayo

El mundo sintonizará en vivo la histórica y esperada coronación de Carlos II como el nuevo Rey de Inglaterra, en la abadía de Westminster

Carlos III del Reino Unido. (Foto: AFP) / VICTORIA JONES

5 de mayo

La carismática saga de Marvel, Guardianes de la Galaxia, nos entrega su tercera película, cargada de aventura y éxitos pop del ayer.

Junio

8 de junio

Se estrena Transformers: el despertar de las bestias, sétima entrega de la franquicia de robots que fue parcialmente filmada en Cusco y la selva

El primer tráiler de “Transformers: Rise of the Beasts” revela escenas filmadas en Cusco y San Martín. (Foto: Captura)

9 de junio

Los españoles Hombres G celebrarán sus 40 años de carrera junto a sus fans peruanos en la Arena 1 de la Costa Verde

10 de junio

Los aficionados al mejor fútbol del planeta estarán pegados a la gran final de la Champions League UEFA 2023.

16 de junio

El único gran lanzamiento del 2023 de la factoría Pixar será Elementos, una fantasía donde los personajes están hechos de aire, agua, tierra y fuego.

30 de junio

Harrison Ford vuelve a interpretar al intrépido arqueólogo Indiana Jones en la quinta entrega de la popular franquicia.

Harrison Ford como Indiana Jones.

Julio

21 de julio

Dirigida por Greta Gerwig (Lady Bird, Mujercitas), Barbie La Película tiene pasta para convertirse en un icono de esta década. Actúan Margot Robbie y Ryan Gosling.

Margot Robbie en la película de Barbie, dirigida por Greta Gerwig y cuyo estreno está previsto para julio.

Setiembre

17 - 29 de setiembre

Se desarrollará por primera vez en el Peru el Campeonato Mundial de Tiro Para Deportivo, una disciplina que hizo su debut oficial en los juegos de LIMA 2019.

Octubre

15 de octubre

Wonka es una precuela de la película “Charlie y la Fábrica de Chocolates” (2005) y cuenta los inicios del joven chocolatero, ahora a cargo de Timothy Chalamet.

El actor Timothée Chalamet como el joven Willy Wonka.

25 de octubre

Luego del parón de casi dos años por culpa de la pandemia de COVID-19, los Juegos Panamericanos se inauguran en Santiago.

Noviembre

11 de noviembre

El partido final de la edición 64 de la Copa Conmebol Libertadores, el popular torneo de clubes, se jugaría en Colombia.

10 al 17 de noviembre

El mayor evento en el calendario deportivo local es la Copa Mundial FIFA Sub. 17, que el Perú organizará en el penúlitimo mes del año.

16 de noviembre

Se estrena la segunda parte de Dune, película de ciencia ficción basada en la obra de Frank Herbert que tuvo los mejores comentarios el 2021.