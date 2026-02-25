Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Adrián Portugal ve en la playa Agua Dulce un espacio para compartir.
Adrián Portugal ve en la playa Agua Dulce un espacio para compartir.
/ Photographer:Adrian Portugal
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

Entre 2005 y 2016, Adrián Portugal se convirtió en un asiduo visitante de Agua Dulce. Pero no llevaba sombrilla ni flotador, sino una cámara de fotos. Fueron muchos los veranos en los que se obsesionó con la playa más concurrida de Chorrillos, de Lima y de toda la costa peruana. “Me cautivaron varias cosas —cuenta—. Al comienzo fue el caos, la atmósfera de fiesta, la sensación de que ahí todo era posible. Luego, la sensación de libertad de mostrarse y hacer lo que cada uno quisiera”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.