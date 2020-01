En la terraza de un centro comercial, en Surco, cuatro personas aguardan sentadas en lo que parece ser una sala de embarque. Están en el séptimo piso de la torre de estacionamientos. Hay movimiento en el exterior. Aterriza la nave, se detienen las hélices y desciende el piloto. Los tripulantes, primero, pasan por una balanza (para cerciorarse de que la suma de kilogramos esté dentro del límite de capacidad de la cabina) y reciben una charla de seguridad. Al interior del vehículo aéreo, los usuarios proceden a abrocharse los cinturones, colocarse los audífonos (porque solo es posible comunicarse a través de micrófonos) y respirar profundamente. Se van al Boulevard de Asia y su ‘taxi’ es un helicóptero.

La elevación es suave y, en minutos, ya se sobrevuela la jungla de cemento: Lima. Cuando pasa por los balnearios, sin embargo, el panorama es mágico: un infinito mar verdoso, superficies de colores (por las sombrillas) y, sobre todo, menos edificaciones. En 30 minutos, y tras haber sobrevolado unas 40 playas, los pasajeros arriban a su destino. El tiempo del trayecto habría bordeado las tres horas si optaban por ir en auto o bus y por la Panamericana Sur, ese mediodía.

En el helicóptero AS350 B3 (fabricado en el 2010) pueden viajar hasta seis personas: piloto, copiloto y cuatro pasajeros atrás. El sobrevuelo puede llegar hasta los 1.500 pies de altura. (Foto: Richard Hirano)

-NUEVOS AIRES-

El uso del helicóptero como ‘taxi’ aéreo no es reciente. La empresa Heli Abad –liderada por el piloto venezolano Wladimir Abad– realiza este servicio desde el 2010. Fue el año pasado, sin embargo, que atrajeron a más usuarios por una publicación en Facebook: “¡Evite el tráfico de la Panamericana!”, decía el post que, cómo no, se hizo viral. Desde entonces, cuenta el gerente general, realizan 50 vuelos cada año en los distritos de Magdalena, Miraflores, Barranco, Chorrillos y balnearios del sur. Con el permiso de Lima Airport Partners (LAP), ahora ofrecen también el traslado de pasajeros al aeropuerto internacional Jorge Chávez, a US$ 250 por persona.

Al servicio de transporte aéreo se ha sumado el Jockey Plaza, en alianza con la empresa chilena Ecocopter. Además de llegar a la base aérea Grupo 8, al interior del aeropuerto Jorge Chávez, cubren 10 rutas y 19 ‘franjas aéreas’. Figuran salidas dese Surco hasta Asia (como la que pudo realizar un equipo de Somos), Ica, Ancón, Lunahuaná, Huacho, por mencionar algunas, y rutas en la capital como Surco-Costa Verde-Surco y Surco-Miraflores-Barranco-Surco.

Un recorrido desde Surco hasta el Boulevard de Asia en helicóptero

Para viajar en el helicóptero de modelo Airbus ASD350 B3 al aeropuerto, por ejemplo, la tarifa es de US$ 140 y a Asia, de US$ 177. “Este servicio impulsará el turismo local. Además, permitirá al usuario vivir una experiencia única, cómoda y rápida”, explica Juan José Calle, gerente general del centro comercial, sobre la iniciativa que arrancó en octubre pasado y que a la fecha ha realizado más de 120 vuelos.

-CON ALTURA-

Las empresas de servicio aéreo han expandido su oferta y ya no solo se enfocan en turistas, sino también en ejecutivos. Tal es el caso de Air Cab, operado por Andes (servicios aéreos con helicópteros y aviones en Perú). “Nos encargamos de recoger al ejecutivo desde el aeropuerto, acompañado de un escolta, y lo trasladamos en helicóptero hasta su hotel u oficina; de la misma manera en su retorno”, explicó Bruno Leoni, gerente de Desarrollo de Negocios, en abril del año pasado, cuando el servicio llegó al país.

Un recorrido desde Surco hasta el balneario del sur en helicóptero

Por otro lado, la compañía europea Airbus busca instalarse en el Perú y dar un paso más allá: planea implementar una aplicación de taxis aéreos bajo el nombre de Voom. Está a la espera de la respuesta de la Dirección General de Aeronáutica Civil, entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Por el momento, la app solo funciona en São Paulo y Ciudad de México.//

A TENER EN CUENTA

Toda empresa que ofrezca servicio de transporte aéreo debe contar con la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil, entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El horario de vuelo que ofrece el Jockey Plaza va desde las 6 a.m. hasta las 5:30 p.m. El pasajero debe presentarse una hora antes del vuelo para el registro y el traslado hasta el helicóptero. (Foto: Richard Hirano)

Son seis los helipuertos en Lima autorizados por el MTC: Helipuerto Canto Grande (San Juan de Lurigancho), Helipuerto Voces por el Clima (Surco), Helipuerto Municipal de San Bartolo (km 51 de la Panamericana Sur), Helipuerto Privado Boulevard de Asia (Asia), Helipuerto Privado Proyecto More (Surco) y el Helipuerto Privado Coronel PNP Rodolfo León Gavilán (Miraflores).

Para solicitar el servicio de taxi aéreo en Heli Abad, puede llamar al 976 940 087. En el caso del Jockey Plaza, puede escribir a helicoptero@jockey-plaza.com.pe