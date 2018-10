Ajedrez: Kárpov y el blooper que desató la furia del ruso ante el peruano Julio Granda.

Anatoli Kárpov es una eminencia del ajedrez. Ya no tiene la actividad de otras épocas, pero la sigue rompiendo. La semana pasada se robó la atención de todos los fanáticos en Salamanca. Su sola presencia en un torneo de exhibición así lo ameritaba, pero ésta razón fue potenciada por lo que sucedió en la partida que disputó con el peruano Julio Granda. "La rabia de Kárpov en Salamanca", tituló el diario "El País" de España luego de este encuentro en el que ruso no pudo ganar.

Según el periodista Leontxo García, redactor del artículo publicado el 25 de octubre pasado, Kárpov reaccionó a la derrota ante Julio Granda "con la furia de su juventud". Dice García que por poco y Kárpov no le da la mano al peruano. ¿Se imaginan lo que hubiera sido eso? "Su rabia al rendirse era tan grande que a punto estuvo de no cumplir con el rito sagrado de estrechar la mano del vencedor", escribe el reportero.

En efecto, Kárpov se rindió ante Julio Granda en una partida donde el tiempo, aparentemente, jugó en contra del mítico ajedrecista ruso. ¿Qué fue lo que pasó real y técnicamente en la partida? Conversamos con Ulises Cuéllar, entrenador de la Federación Peruana de Ajedrez, Instructor FIDE y Árbitro Internacional. En su opinión, el legendario Anatoli Kárpov cometió un "enorme blooper" contra el Gran Maestro Internacional peruano. Todo sucede en la jugada 52 realizada por Kárpov.

"Kárpov tenía la partida ganada. Julio estaba luchando para aguantar hasta el final. Pero el ruso comete un error terrible y posiblemente haya sido por un tema de tiempo. Los apuros que genera el tiempo te llevan a cometer errores graves como el de Anatoli. Y eso también es mérito de Julio, el hecho de haber dejado a Kárpov con poco tiempo para pensar las últimas jugadas", explica Ulises.

Vamos a la jugada 52: el ruso mueve la reina (blanca) al cuadrado G8. Eso le permite a Julio Granda mover su reina al G6 y poner en jaque al rey de Kárpov. De tal forma que a Kárpov no le queda otra que comer la reina de Granda y luego perder la suya con el rey del peruano. ¿Cuál fue el error de Kárpov? "Intercambiar las damas cuando Granda tenía un peón en la A con libertad para avanzar. Kárpov no se dio cuenta que el peón de Granda se podía coronar sin damas. Ese es el gran error. Cualquiera lo hubiera notado. Antes de mover la reina al G8, pudo hacer otras jugadas para evitar perder su reina. Él tenía todo a favor", explica el entrenador de la Federación.

Kárpov y la movida que generó su furia

El error de Kárpov es inesperado para un jugador de su nivel, indica Cuéllar. El ruso, por lo tanto, estaba molesto consigo mismo. "Nosotros enseñamos a los más pequeños a no cometer este tipo de errores. Pero también les decimos que en el ajedrez juegan otros factores, como el tiempo. En este caso, Kárpov cometió un error por verse en apuros con el tiempo y terminó rindiéndose ante un Granda que iba a coronar a su peón y tenía bien posicionado a su rey para frenar los peones de Kárpov". La furia de un ganador como Kárpov no tuvo nada que ver con el juego de peruano, al contrario, fue contra un blooper que no sabía cómo perdonarse.

ANÁLISIS COMPLETO DE LA PARTIDA GRANDA VS. KARPOV