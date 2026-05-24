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Visitamos la comunidad de San Pedro de Casta para conocer más sobre el proyecto Amunas de Backus, que busca rehabilitar un sistema ancestral de siembra y cosecha de agua de lluvia, que contribuye a disminuir el estrés hídrico.
Visitamos la comunidad de San Pedro de Casta para conocer más sobre el proyecto Amunas de Backus, que busca rehabilitar un sistema ancestral de siembra y cosecha de agua de lluvia, que contribuye a disminuir el estrés hídrico.
/ Enrique Dibos
Por Pierina Denegri Davies

A los pies de Marcahuasi, donde las montañas se cubren de neblina y el frío cala desde temprano, las personas saben que cada gota cuenta. Por eso, en comunidades como San Pedro de Casta, un antiguo sistema de canales construido hace más de 1.400 años continúa guiando el agua montaña adentro para devolverla meses después, cuando la sequía comienza a sentirse.

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