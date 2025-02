Hace ocho años, Carlos Cruzalegui tenía una vida relativamente tranquila y planificada. Estudiaba Medicina en el extranjero, una profesión que lo apasionaba, y creía que tenía un camino señalado, como la vida normal supuestamente manda. Pero en la ruta de lo que uno quiere y lo que consigue, a veces suceden accidentes y otras veces pasan cosas inexplicables. “No era que estuviera frustrado con mi carrera, simplemente me di cuenta de que tenía que hacer otra cosa”, recuerda Cruzalegui en charla por Zoom con Somos. Decidió regresar al Perú para ocuparse de muchas cosas mientras replanteaba su vida. La música, hasta entonces, había sido un hobby y una pasión poco comprendida porque a sus amigos del colegio les gustaban cosas de chicos, como Green Day o Blink-182, mientras que a él lo obsesionaba el jazz de Pat Metheny y Brian Culbertson. Le decían que tenía gustos de viejo, pero no le importaba. Ya tenía algunas canciones propias, aunque aún no vislumbraba que, pronto, la música sería el centro de su vida.

En el relato iniciático de Cruzalegui, un momento central es el día en que conoció a Alejandro Rivas, del popular dúo peruano Alejandro y María Laura. Sin mayores expectativas, Carlos le comentó que tenía un par de canciones y, para su sorpresa, Rivas se mostró interesado y le pidió que se las enviara. “Me acuerdo clarísimo que al día siguiente, desde mi oficina, le mandé ‘Línea imaginaria’, que fue mi primera canción, y a los 20 minutos me escribe Alejandro: ‘Carlos, ¿puedes venir esta noche al estudio?’. Así de rápido”.

El encuentro con Alejandro fue el inicio. Poco después vendría la canción “Extrañaría extrañarte”, su tema más reproducido en Spotify, y una muestra de lo que estaba por venir. “Me acuerdo que, al poco tiempo, le abrimos a Vicente García, hicimos el Jammin de Movistar, empezamos a salir en la tele… Y ahí fue que dije: ‘Vamos con todo’”. Pero el camino estuvo lejos de ser perfecto. En 2020, cuando tenía todo listo para su gran lanzamiento, con contratos y auspicios firmados y un disco terminado, llegó la pandemia y casi echa todo por la borda. Hubo que lanzar las canciones como singles sueltos en esos momentos inciertos, que, pese a todo, llegaron a un público en casa ansioso por distraerse y escuchar cosas reconfortantes, como la melodiosa voz de Carlos y su fusión, que toma elementos de aquí y allá: bases afroperuanas, marineras, pop rock, jazz, bossa nova y, en algunos casos, hasta beats electrónicos. “En la pandemia, decidí por completo dedicarme al 100% a esta carrera que amo, con sus vicisitudes y sus momentos bellos. Fue un momento muy importante para mí”, revela.

Este 2025, se cumplen seis años de aquel primer paso de este cantautor que no tuvo miedo de salir por completo de su zona de confort y abrazar lo que viniera. El 2024 fue un gran año: estuvo de gira por Europa, lanzó varias colaboraciones con artistas, entre ellas la muy comentada “Fui tu esclavo”, junto al argentino Kevin Johansen, una colaboración soñada que nació a partir del mensaje de voz más sorprendente que haya recibido.

Carlos se acomoda en su asiento para contar la historia: “En 2022, estaba en una cena con Mabela Martínez, a quien adoro, y ella me presentó ahí a Kevin Johansen. Recuerdo que por ahí la gente me convenció para cantar algo al piano y, de pronto, me di cuenta de que Kevin no solo me estaba escuchando, sino que también me grababa en video con su teléfono. Ya te imaginarás mis nervios”.

Con Kevin Johansen en un concierto realizado el 2024. Ambos han cantado Juntos en varias oportunidades, en una de ellas acompañados por el artista gráfico argentino Liniers. (Foto: Raul Umeres)

Luego del show, hablaron mucho, intercambiaron teléfonos. Para no caer pesado o parece ‘stalker’, se propuso escribirle al mes, pero fue el propio Johansen quien, a los 11 días, le mandó un audio que Carlos reproduce para nosotros como uno de sus momentos más locos que le han pasado. Johansen le pedía ayuda para terminar una canción. Fue cuando su ‘roommate’, le acercó el teléfono y le preguntó: “¿Esto ha pasado en verdad?”. Sí había pasado.

Lo más difícil de haber cambiado de vida es que los ingresos no son sostenidos como en la comodidad de un trabajo asalariado. Hay que administrarlos con cuidado. Si quiere hacer un viaje, tiene que esperar, organizar un par de shows. Pero lo mejor que le ha dado la música es enseñarle que no siempre tiene que estar en control. “Tengo control sobre lo que pasa detrás del escenario. Pero en el momento en que todo ocurre, me entrego por completo. Y eso es lo mejor que hay, porque no lo puedo controlar. Obviamente, me muero de miedo antes de entrar al escenario, pero una vez ahí, mi compromiso con el público es total. Lo mejor que me ha pasado es entender que mi rol en esta vida es transformar esa energía que fluye en ese instante y compartirla. Que salgamos de esa experiencia con algo que nos quede”.

Carlos Cruzalegui tiene 24 años. Pronto lanzará "Líneas imaginarias", su primer disco.

Como artista, Cruzalegui no se cohíbe para explorar nuevos mercados en busca de crecimiento. Sabe, por ejemplo, que el país donde más lo escuchan es México. “Mis sueños son grandes y debo buscar la manera de cumplirlos. Sí he pensado muchas veces en mudarme. Lo de México sería lo natural pensar que, en algún momento, puedo irme”.

Por estos días, Carlos prepara un show para celebrar sus seis años en la música, con varios artistas invitados, entre ellos Cecilia Bracamonte, la primera confirmada. Además, este 2025 lanzará su esperado primer álbum, que recopilará algunos de los singles que ha publicado, junto con mucho material inédito. “Justo en el show tocaremos varios temas nuevos. Quiero sentir cómo conectan con la gente para ver si, de ser el caso, podemos hacer algunos cambios”. //