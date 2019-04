Alan García: lo que pensaba sobre su vida, la política y sus críticos, cuando Somos lo entrevistó en 2014

NOTA ANTES DE LEER: A pocos días de cumplir 65 años, Alan García recibió a Marisol Grau, entonces periodista de Somos, para revisar episodios del pasado y del presente, en la política y en su vida privada. La entrevista fue publicada en esta revista el 17 de mayo del 2014, cuando el expresidente aún no pensaba postular nuevamente a la Presidencia del Perú. Reproducimos la entrevista íntegra a continuación.

Cumple 65 años…

Por fin… la edad de la jubilación.

Le van a comenzar a pedir que se retire, como a PPK…

Es posible, pero hacen tantos esfuerzos por mantenerme en escena que terminan obligándome a seguir. Hay una obsesión en creer que siempre puedo ganar una elección, por lo que hay que destruir a este sujeto. Solo quería respeto a mis obras y a mi persona. No habiéndolo obtenido, y siendo convocado, acepto. Voy a seguir en la escena pública.

¿Eso qué quiere decir?

Todo lo que eso quiere decir…

Entonces, no descarta ser candidato...

No caigo nunca en el juego periodístico del “¿descarta o no descarta?”. La pregunta trae la trampa. No es el momento de la campaña electoral. Todavía le queda a este régimen 3 años y 2 meses. Recién hace 1.021 días que salí del gobierno.

Sabe bien la cifra....

Llevo la cuenta exactamente.

Por cómo nos recuerda a diario todas sus obras en las redes sociales pareciese que sí se lanza.

Nadie defiende su trabajo desde el silencio. Desde 1983 soy usuario de Internet. No soy muy experto en el Facebook, no he constituido una suerte de canal You Tube, pero sí me gusta el Twitter. Permite llegar de inmediato a casi 200 mil personas. La ‘pepa’ del asunto usted la puede mencionar en un titular. Sino que lo digan los de la reelección conyugal.

¿Le gustan los titulares?

Creo que mi profesión frustrada es ser titulero de un diario.

Ya Nadine Heredia zanjó en una polémica entrevista que no postulará el 2016…

Lo que veo con optimismo es que las instituciones y las leyes del Perú se respetarán. Ahora no sé si las uvas están verdes, como dice la fábula. Tal vez tuvo que ver el tuit que puse sobre la reelección conyugal.

La ministra Ana Jara dice que los peruanos no estamos preparados para una primera dama como Nadine.

Sí estamos preparados para tener una presidenta. Alguna vez lo he conversado con Lourdes Flores, a la que quiero entrañablemente y cuyo cerebro es muy importante, aunque no toca la tecla política. Estoy seguro que la señora Humala tiene todas las condiciones, pero una de las claves en política es que las cosas maduren, no madurarlas a golpes.

¿Qué reconoce del gobierno de Humala? Los rankings mundiales y los índices de crecimiento no resultan tan desfavorables…

No se cumplió el temor chavista de la destrucción y del asalto de las instituciones. Tampoco se rompió el modelo que estaba permitiendo crecer al Perú en mi gobierno y antes del mío. En el lado malo, Humala es, por deformación profesional, un militar. Y cuando conquistan una posición nunca quieren dejarla. Había inocultablemente la ambición del continuismo.

¿Le parece que Castañeda es un buen candidato para la alcaldía de Lima, a pesar de sus vínculos al caso Comunicore?

Castañeda hizo una buena gestión y yo me remito a los resultados judiciales. Es un crimen que se siga hablando de esa manera. Así nunca acabarían las cosas.

¿Y cree que Susana Villarán tiene opción? Está coqueteando con el oficialismo y con Perú Posible.

Si me ciño a las encuestas, pareciera que no, pero siempre hay posibilidades de cambio. El señor Favre, ese brasilero medio mítico y brujo que la asesora, de pronto puede hacer algunas cosas. Básicamente no para elevar la imagen de uno, sino para destruir a otros. Esa parece ser su especialidad.

En una encuesta apareció como el político con más desaprobación después de Alejandro Toledo…

El partido del que soy parte ha ido cosechando muchas enemistades. Y luego de mi primer gobierno he cosechado muchos detractores. Haber sido presidente a los 35 años y luego en una segunda oportunidad dejó en la banca a mucha gente de mi propia generación y de otras. Hay algo de envidia y odio.

O quizás también porque consigue salir bien librado, no se sabe cómo, de los procesos que se le imputan…

Y porque dicen que soy soberbio. Históricamente las multitudes tienen un placer muy grande cuando el aparentemente intocable, el más grande, se cae. Así lo interpreto y no me ofende. Los que sacan los dedos y acusan al final son los más corruptos.

Hay hechos que justifican sus supuestos tentáculos en el poder. El ex procurador anticorrupción Julio Arbizú denunció que el perito que evaluó sus cuentas tenía filiación aprista…

Le regalo todas mis cuentas a Somos. En 1990 dijeron que tenía una casa de una hectárea al lado de Julio Iglesias en Indian Creek, Miami. ¿Seré baboso yo para irme a vivir ahí?

Se cumplen 5 años del Baguazo. El Congreso de aquel entonces responsabilizó políticamente a su gobierno. ¿Pedirá disculpas?

Lo que ocurrió en Bagua fue un asesinato premeditado de policías. Me impresiona que la prensa no informe claramente la secuencia. El error del gobierno en la época del primer ministro Yehude Simon fue prolongar esas negociaciones a un extremo en el cual los paramilitares del grupo de los Humala se fueron adueñando de esa zona. ¿Por eso tengo que pedir disculpas?

Murieron más de 20 personas…

Pero al negociar estábamos tratando de evitar que murieran personas. En todo desalojo a veces hay víctimas. Quieren voltear la historia y ganar la memoria colectiva diciendo que el Estado mató a 30 personas y ocultan que muchos eran policías.

Pero el propio padre del mayor Bazán, desaparecido desde en tonces, ha dicho que el gobierno y Mercedes Cabanillas (entonces ministra del Interior) tuvieron responsabilidad política…

Responsabilidad política significa: usted debió desalojar después de una semana y no permitir que se concentren y que entren estos terroristas. En ningún caso significa enviar gente para que extermine nativos.

Rindió su manifestación como testigo de la matanza de 69 personas en Accomarca (Ayacucho, 1985). La CVR no llegó a probar penalmente su responsabilidad, como sí sucedió con Fujimori en los casos de violaciones a los DD.HH. Pero sí señaló que usted era responsable político y moral.

Accomarca ocurrió 14 días después de mi llegada al poder. No había forma de comunicarse como acostumbramos ahora.

¿Duerme tranquilo?

No siento en mi conciencia la responsabilidad de algo que ocurrió a días de iniciado mi gobierno. No sé qué disposiciones se habían tenido sobre eso o hace cuánto tiempo había salido esa patrulla.

¿Y la matanza de los penales? Se dice que en El Frontón dispararon a los internos aun cuando ya se habían rendido y que nunca hubo un mea culpa.

Siempre andan buscando que uno pase con su látigo en la espalda como un penitente de Semana Santa. Viéndolo ahora, tal vez podría haberse actuado de otra manera si no hubiese habido rehenes dentro.

¿Y a Facundo Chinguel (ex jefe de la Comisión de Gracias Presidenciales del segundo gobierno aprista, hoy en prisión preventiva por el caso Narcoindultos) lo ha ido a visitar?

No.

¿Le parece bien que Aurelio Pastor ofreciera indultos, tal como lo delató un reportaje? (Se ve al ex Ministro de Justicia aprista poniendo especial interés en sentenciados por narcotráfico. En total se otorgó la gracia a unos 5.500 reos).

En lo que a mí respecta, no hay ningún delito. Y si alguien abajo en un tercer nivel puso un expediente antes que otro eso es cosa de la cocina. No he visto el video. Tendría que verlo para responderle. Pero si usted comprueba que recibió dinero o al que conmutó la pena era su pariente entonces podría haber una colusión.

¿En qué se diferencia el Alan de 1985 al del 2014?

En que el mundo era bipolar y ahora tenemos un solo mercado mundial. Cómo no me voy a diferenciar, si he vivido, he visto muchas cosas y aprendido más.

¿Y qué le debe al Perú?

Reconozco que en mi primer gobierno hubo graves problemas y grandes errores de interpretación de la situación y mucho ideologismo. En el segundo me faltó más velocidad. Pienso que se pudo crecer más.

-LA SAGRADA FAMILIA-

En los cables de Wikileaks, altos funcionarios de la Embajada de EE.UU. hacen referencia a su ego…

Seguramente porque hay gente que entra arrodillada a ciertas embajadas y yo no.

En una entrevista a El Comercio antes de morir, Armando Villanueva dijo que el partido ya estaba en crisis hace unos siete años. No se ve un sucesor.

Lo hemos hablado mucho con Armando. Los partidos, los sindicatos e inclusive las iglesias han dejado paso al ser humano libre. Los partidos de viejo estilo, con comités donde se reúnen compañeros, ya pasaron a la historia. Ya vendrá alguien. Eso no se elige. Haya de la Torre no me vio a mí, distinguió a un grupo de jóvenes.

¿Alguno de sus hijos va a seguir sus pasos en política?

Ahí tengo una barrera. Carla es mi hija comunicadora, los demás creo que sufrieron el impacto de los nueve años que estuvieron fuera de su patria.

¿Alguna vez le han reclamado el peso de ser hijos de Alan García?

Ellos son muy cariñosos. Puede ser que a veces lo piensen. Por eso quizás no tienen mucho interés de participar activamente de la política.

En una entrevista dijo que reconocía haber sido un excelente padre, pero un mal marido.

Seguramente soy un mal esposo. Dedico mucho tiempo a la política. He hecho 11 campañas electorales en el Perú; para mí, para Victor Raúl, para Armando, para los candidatos regionales. Y además no he tenido otras condiciones para ser un feliz esposo. Lo he aceptado siempre: soy coqueto. Vanidosos somos todos. Yo tuve una vanidad intelectual, física no, porque Dios no me ha hecho bonito.

¿Cómo es su relación ahora con Pilar Nores?

De mucho respeto. Yo la admiro. Es una persona extraordinaria que hizo un trabajo silencioso y sin un centavo del Estado. Mi esposa ha logrado que decenas de miles tengan una mejor forma de vivir. Y luego de separarnos ha continuado su trabajo, sin prensa.

¿Se va a divorciar?

El momento llegará. Cuando uno vive separado largo tiempo eso tiene una consecuencia.

¿Vive con Roxanne Cheesman, la madre de su pequeño Federico Danton?

Evidentemente, tengo una relación afectiva, amorosa, tengo un niñito.