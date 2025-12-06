Hablan los capitanes tricampeones de la ‘U’: “Los tricampeonatos de la U siempre han pasado por territorio rival. La historia no falla”

Aldo aún conserva en la voz la emoción de lo vivido. El tricampeonato 2023-2025, explica, ha sido “una bendición” y el hito más importante de su carrera. Lo dice alguien que clasificó a un Mundial y que ha sostenido temporadas enteras con la presión de un club grande sobre los hombros. Pero esto —ganar tres títulos consecutivos con la ‘U’— tiene para él otra dimensión. “Es algo que nunca pensé lograr”, admite.

Con Aldo Corzo como capitán, el plantel campeón festeja en la cancha del Monumental, tras asegurar el tercer título consecutivo de Universitario. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

El ‘Puma’ escucha con atención. Ya no vive el día a día en el vestuario, pero ve cada partido “como si todavía jugara”. El excapitán crema destaca el hambre, la humildad y la unión de este grupo tricampeón. “La ‘U’ es una familia, así lo ha sido siempre”, comenta. Ese es, para él, el sello de la institución.

En el recorrido por los tres últimos años, Corzo menciona un momento decisivo: ganarle a Alianza Lima la final de La Liga 1 2023 en el estadio Alejandro Villanueva. “Ahí empezó el tri. O era nuestra historia, o era la de ellos”, sostiene el defensa. “Ese día nos hicimos respetar”, añade. El ‘Puma’ apunta un detalle: “Los tricampeonatos de la ‘U’ siempre han pasado por territorio rival. La historia no falla”.

El equipo completo de la ‘u’ forma un círculo en la cancha de Matute para agradecer por el título de la temporada 2023. (Foto: Giancarlo Avila / @photo.gec) / GIANCARLO AVILA

En ese sentido, ambos coinciden en un punto que, para ellos, no admite matices: Universitario es el club más grande del país. El ‘Puma’ lo sostiene desde su experiencia en los años de mayor dominio crema, mientras que Corzo a partir de revertir una sequía de títulos de nueve años, una etapa marcada por crisis institucionales que exigieron liderazgo dentro y fuera de la cancha. “Siempre va a haber dificultades, pero uno, como jugador, se debe a la gente. Hoy, felizmente, el club está en buenas manos”, señala Carranza.

DOS ÉPOCAS DORADAS

Para Corzo, el anterior tricampeonato (1998-2000) evoca los momentos más felices de su infancia. Recuerda los goles de Piero Alva y Esidio, la final con Cristal y la temporada de los cien puntos. “A ese equipo lo desarmaron al año siguiente porque era la única forma de que no siguiera ganando”, afirma.

El ‘Puma’, en cambio, evoca ese tricampeonato desde adentro. “Había mucha hambre. Había problemas, pero quedaban ahí. El grupo era muy fuerte”, sostiene. Entre sus recuerdos aparece Cerro de Pasco, el golazo de Beto Carranza a Unión Minas y la entrega permanente del plantel. Habla de técnicos distintos (Piazza, Chale, Company), pero de una convicción en común: “Sentíamos que nadie nos podía pasar por encima”.

Con un equipo que tenía como figuras a Chemo del Solar y el Puma Carranza, Universitario se consagró campeón del torneo peruano 2000. / JUAN PONCE

Precisamente, si en algo se parecen las dos generaciones es que lograron sus respectivos tricampeonatos sin discusión alguna. En ambos casos, los clásicos rivales estuvieron lejos de aguarles la fiesta. El actual Universitario tricampeón obtuvo cinco torneos cortos de manera consecutiva, un registro que no tenía precedentes en la era moderna del fútbol peruano. A ello se sumaron campañas de alta regularidad, con puntajes acumulados que lo mantuvieron en el primer plano. Estos números terminaron por respaldar, en la tabla y en la cancha, la idea de un equipo capaz de sostener un ciclo competitivo, tanto a escala local como internacional.

El futuro inmediato, sin embargo, plantea nuevos retos. Corzo anticipa un 2026 durísimo: “Nadie va a querer que ganemos. Cuando uno gana, te quieren bajar. Es parte del fútbol”. Pero el objetivo está claro: intentar el tetracampeonato. “Con Dios adelante y con la Virgen, ¿por qué no?”, dice. El ‘Puma’ complementa: “Fue un año bonito, todos los hinchas lo vamos a recordar. Pero la gente siempre quiere más, porque así es la ‘U’”.

MEMORIA CREMA

Universitario de Deportes acumula más de cien años de historia deportiva y social en el país, sostenida por títulos, ídolos y momentos que definieron distintas épocas del fútbol peruano. En 2024, ese recorrido quedó plasmado en el libro “Centenario”, publicado por El Comercio, una obra que revisa con rigor documental las figuras los equipos y los hitos que construyeron la identidad crema.

Tras la obtención del segundo tricampeonato de la ‘U’, el Decano presenta ahora “Tricampeones”, el libro oficial que documenta el proceso deportivo entre 2023 y 2025: los partidos clave, la estructura táctica, los referentes del vestuario y el papel de jugadores como Aldo Corzo, Andy Polo, Martín Pérez Guedes o Álex Valera en un proyecto que devolvió al equipo de Ate al centro de la discusión futbolística del país.

El libro "Tricampeones" desde hoy hasta el 30 de noviembre se activará una preventa exclusiva que incluirá una Suscripción Digital Anual a El Comercio. (Foto: El Comercio)

“Este libro trata de contar no solo el 2025, sino toda la campaña desde 2023 hasta el título de este año, haciendo foco en dos cosas: los ídolos del club y cómo siguen presentes en la historia”, comenta Miguel Villegas, editor de Deporte Total. “Hay un capítulo especial en el que revisamos cómo ha cambiado la ‘U’ desde la infraestructura: el estadio Lolo Fernández, el Monumental, las finales de la Copa, Campo Mar, el nuevo CAR para menores, el stand en la FIL y otros proyectos”, añade.

Esta publicación se suma así al esfuerzo por recuperar, ordenar y narrar la memoria crema, desde una mirada que combina rigor periodístico y sentimiento. Es un aporte que no solo documenta una época, sino que reafirma por qué Universitario sigue siendo una institución central en la historia del fútbol peruano. //