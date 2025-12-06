Escucha la noticia
Hablan los capitanes tricampeones de la 'U': "Los tricampeonatos de la U siempre han pasado por territorio rival. La historia no falla"
Dos días antes del último entrenamiento del año en Campo Mar, el fortín crema que funciona como hogar, refugio y centro de operaciones, Aldo Corzo y José Luis ‘el Puma’ Carranza se encuentran para volver a mirar, juntos, los dos tricampeonatos obtenidos por Universitario de Deportes. A un lado, sobre una larga mesa, reposan las seis copas que son símbolo de dos eras doradas: las tres que la ‘U’ levantó entre 1998 y 2000, y las tres del reciente tricampeonato 2023-2025. Las más antiguas son más pesadas; las más recientes, más livianas. Pero todas, por igual, están cargadas de historias que quedarán grabadas por siempre en la memoria de sus hinchas.
