Alejandro y María Laura: el dúo peruano que perdió todo en el desastre de Valencia, resistió y podría ganar un Latin Grammy

La DANA —Depresión Aislada en Niveles Altos— que azotó Valencia esa tarde dejó más de doscientas víctimas mortales y decenas de viviendas destruidas. “Tuvimos suerte de estar vivos”, recuerda María Laura. Para ella, no fue una catástrofe natural, sino una catástrofe humana. Una falta de gestión porque la alerta llegó demasiado tarde. “Nos llegó a las ocho y once de la noche, dos horas y media después de que el río ya se había salido”, explica. “La información la tenían con 24 horas de anticipación. Se tendría que haber avisado esa mañana”. En su nueva canción dejan claro que el responsable de la tragedia no fue un elemento natural. “El agua no tiene culpa, no tiene cargo ni autoridad […] Ay, que ya no vuelva a ocupar un cargo quien esa tarde olvidó la alerta, y a la muerte le abrió la puerta”, cantan en el coro. “Para nosotros esta canción fue una sanación”, apunta Alejandro.

El tema se grabó en vivo, con pocos arreglos y sin maquillaje. “Queríamos que quedara lo más desnuda posible”, dice María Laura. “Ahora que la compartimos siento que se ha transformado en una canción más política y más comunitaria”, apunta Alejandro.La tragedia les mostró la cara dura de los desastres, pero también la amable de la solidaridad. Diez días después comenzaron a limpiar con amigos y voluntarios. “Ver a los voluntarios llegar, conversar con ellos, nos daba felicidad dentro de la tristeza”, recuerdan. Participaron en conciertos solidarios y en diciembre subieron de nuevo al escenario. “No somos quienes éramos —resume María Laura—. Nada está como estaba antes. Pero tenemos más claras nuestras prioridades y mucho más valor por las cosas”.

Alejandro y María Laura

Antes de dejar Lima e instalarse en España, Alejandro y María Laura vivieron un tiempo en Ciudad de México, intentando abrirse paso en una escena más grande. “Veníamos de la frustración de tratar de hacerla en México y ver que no nos estaba resultando”, dice María Laura. “Sabíamos que para lograr sostenernos económicamente ahí íbamos a tener que lucharla años, como la luchamos en el Perú”. Todo cambió cuando en 2022 recibieron una invitación para girar con Caléxico, la banda estadounidense con la que recorrieron diecisiete ciudades europeas en tres semanas. “Fue una locura —recuerda María Laura—, y ahí descubrimos que Europa podía ser”. En esa gira vendieron más discos que en su última temporada en tierras charras. Desde entonces decidieron instalarse en Valencia, buscando —como dice Alejandro— “alejarse un poco de la cultura del éxito” y reencontrar el sentido más libre y humano de hacer música.

El sueño del gramófono dorado

Un año después de todas estas desventuras, el dúo peruano comparte una buena noticia y una ilusión. Están nominados al Grammy Latino en la categoría mejor álbum cantautor por “Dos hemisferios”, un disco grabado entre Lima y Valencia. “Somos independientes —dice Alejandro—, no tenemos sello, solo una distribuidora. Hicimos el trámite como siempre, sin mucha ilusión”. Esta vez, la suerte cambió. “Nos hemos ganado esto con una carrera de hormiga. Siempre hemos trabajado sin que nadie nos diga ‘tienen que hacer más esto o más lo otro’. Dentro de esos términos de independencia pura y artística, llegar a esta nominación significa muchísimo”.

Alejandro y María Laura llevan publicados tres singles durante la pandemia.

En la categoría mejor álbum cantautor competirán con Natalia Lafourcade y su disco “Cancionera”, Valeria Castro con “El cuerpo después de todo”, Ale Zéguer con “Relatos” y Vivir Quintana con “Cosas que sorprenden a la audiencia”. “A veces uno piensa que la única forma de lograrlo es que te descubra alguien, pero no es así. Nosotros hemos hecho la música que hemos querido”, afirman.Mientras preparan el viaje a Los Ángeles y Las Vegas, su hija Aurora asiste a su primer campamento escolar. “Es una experiencia completamente nueva —dice María Laura—, la abordamos con respeto y con ilusión”. Después de la gala, volverán a Lima para ofrecer dos conciertos en La Noche de Barranco. La inundación les quitó muchas cosas, menos la vocación y el deseo de seguir adelante. El río no se llevó la música. Eso fue lo que los salvó. //

El Disco “Dos hemisferios” es el cuarto álbum del dúo peruano Alejandro y María Laura, fieles a su línea conceptual y autobiográfica. Compuesto entre Lima y Valencia, surgió tras una etapa de frustración en México y marca un punto de inflexión en su camino artístico. “Fue un momento de tranquilidad, de volver a conectar con la lectura, con los instrumentos, con la creatividad”, cuenta Alejandro. El resultado es un trabajo sobrio y honesto, editado también en vinilo doble, que refleja su reencuentro como pareja y como músicos luego de haber explorado la paternidad y la maternidad en su disco anterior.

El Concierto Alejandro y María Laura se presentarán en Lima los días 27 y 28 de noviembre en La Noche de Barranco. Serán dos conciertos íntimos en los que repasarán sus clásicos y los temas de su disco nominado. Las entradas se encuentran en Joinnus.