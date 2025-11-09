Oscar García
Oscar García

Escucha la noticia

00:0000:00
Alejandro y María Laura: el dúo peruano que perdió todo en el desastre de Valencia, resistió y podría ganar un Latin Grammy
Resumen de la noticia por IA
Alejandro y María Laura: el dúo peruano que perdió todo en el desastre de Valencia, resistió y podría ganar un Latin Grammy

Alejandro y María Laura: el dúo peruano que perdió todo en el desastre de Valencia, resistió y podría ganar un Latin Grammy

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La tarde del 29 de octubre de 2024, Alejandro Rivas y María Laura Bustamante escapaban de su casa en Paiporta, un pequeño pueblo al sur de Valencia, con su hija Aurora y su gato negro en brazos. A sus espaldas, una estela de barro y aguas empozadas comenzaba a devorar las casas del barrio. Había miedo, confusión y ninguna certeza todavía de las vidas que se perderían. Muchos vecinos murieron al intentar rescatar sus autos de los garajes y quedar atrapados. El río dejó a Alejandro y Maria Laura sin su hogar: una vivienda comprada apenas dos semanas antes. “Nosotros firmamos los papeles el 15 de octubre y catorce días después tuvimos que salir corriendo”, recuerdan. De todo lo que poseían, sobrevivieron apenas unas cosas: una guitarra y dos micrófonos. Con esos tres objetos acaban de grabar una canción que entienden como terapéutica, justo un año después de la tragedia. Se llama “El río no tiene culpa” y apareció hace solo una semana, en colaboración con Greenpeace.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Tonny Succar estrena nueva versión de 'La flor de la canela' en homenaje a Chabuca Granda
El dos veces ganador de los Latin Grammy, Tonny Succar, presenta nueva versión de 'La flor de la canela' como parte de la celebración de los 100 años de Chabuca

Contenido Sugerido

Contenido GEC