Alejandro y María Laura: el dúo peruano que perdió todo en el desastre de Valencia, resistió y podría ganar un Latin Grammy

La tarde del 29 de octubre de 2024, Alejandro Rivas y María Laura Bustamante escapaban de su casa en Paiporta, un pequeño pueblo al sur de Valencia, con su hija Aurora y su gato negro en brazos. A sus espaldas, una estela de barro y aguas empozadas comenzaba a devorar las casas del barrio. Había miedo, confusión y ninguna certeza todavía de las vidas que se perderían. Muchos vecinos murieron al intentar rescatar sus autos de los garajes y quedar atrapados. El río dejó a Alejandro y Maria Laura sin su hogar: una vivienda comprada apenas dos semanas antes. “Nosotros firmamos los papeles el 15 de octubre y catorce días después tuvimos que salir corriendo”, recuerdan. De todo lo que poseían, sobrevivieron apenas unas cosas: una guitarra y dos micrófonos. Con esos tres objetos acaban de grabar una canción que entienden como terapéutica, justo un año después de la tragedia. Se llama “El río no tiene culpa” y apareció hace solo una semana, en colaboración con Greenpeace.