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Resumen

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Desde su casa en Colorado, Estados Unidos, Alesia García (24) enciende la cámara para hablar sobre su reciente convocatoria a la selección peruana femenina, que estuvo a un paso de alcanzar el repechaje rumbo al Mundial de Brasil 2027 tras finalizar quinta en la Liga de Naciones. Desde los primeros minutos de la conversación, la delantera transmite confianza. Cuenta que se está tomando un breve descanso luego de pasar los últimos tres años en Budapest, donde defendió la camiseta del Ferencváros, uno de los clubes más importantes de la Primera División húngara. Mientras sigue de cerca cada partido de la Copa del Mundo, analiza con calma el próximo destino de su carrera. “Hace poco terminé una etapa. Ahora estoy evaluando cuál será mi siguiente paso”, le dice a “Somos”.

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