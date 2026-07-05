La conexión de Alesia con el Perú viene de casa. Su padre, un limeño que emigró a Estados Unidos cuando tenía 15 años, se encargó de que el país estuviera presente en su vida cotidiana: en la comida, el idioma y las historias familiares. Su convocatoria a la selección peruana reforzó ese vínculo con sus raíces. “Pude acercarme a una parte de mi familia que no conocía y aprender más sobre la cultura peruana. La experiencia ha sido muy bonita”, comenta.

Alesia García nació en Estados Unidos, pero eligió representar al Perú, el país de su padre. Hoy es una de las principales figuras de la selección femenina.

Cuando recibió el llamado para vestir la blanquirroja, su primera reacción fue de incredulidad. “No me lo esperaba. Pero fue muy especial sentir que una selección nacional quería contar conmigo, especialmente la de un país tan importante para mí. Me emocionó mucho”, recuerda. Aunque nació y creció en Estados Unidos, sintió desde el primer momento que debía aceptar la convocatoria. “El interés y la confianza que mostraron en mí hicieron que me sintiera muy valorada. Fue una decisión tomada con el corazón”, afirma.

Alesia se define como una futbolista incansable. Juega como delantera, pero suele retroceder hasta el mediocampo para asociarse con sus compañeras y es la primera en presionar la salida del rival. Su formación en Estados Unidos y su paso por el fútbol europeo moldearon a una jugadora de gran despliegue físico e intensidad. “Jugué en clubes, luego en la ECNL en Estados Unidos y después tuve la oportunidad de competir en la universidad. Fue allí donde entendí que podía dedicarme profesionalmente a este deporte. Todo fue un proceso gradual”, explica.

"Históricamente, la selección femenina ha apostado por la captación de talento foráneo; sin embargo, es ahora cuando esta estrategia ha cobrado mayor relevancia gracias a los resultados obtenidos". César López Chávez | Periodista y ‘scout’

Paolo Guerrero es uno de sus referentes por su instinto goleador. De Ronaldinho admira la alegría que tenía para jugar al fútbol. Sin embargo, la futbolista que la inspiró a seguir una carrera profesional es la brasileña Marta Vieira da Silva, máxima goleadora en la historia de los Mundiales femeninos. “La generación anterior no tuvo las mismas oportunidades que tenemos nosotras. El crecimiento ha sido enorme y sigue ocurriendo en todo el mundo. Cada vez más países elevan su nivel competitivo y eso beneficia al desarrollo global del fútbol femenino”, reflexiona.

La goleadora sabe que el deporte vive un momento de expansión, pero que aún quedan desafíos. “Hay que creer más en las jugadoras, en los proyectos y en los sistemas de desarrollo”, sostiene. Antes de finalizar la llamada, comparte un mensaje para las niñas que sueñan con llegar al profesionalismo: “Sigan persiguiendo sus sueños. Trabajen duro y nunca dejen que nadie les diga que no pueden conseguirlo”.

Raíces que unen

El fenómeno de las selecciones integradas por futbolistas nacidos fuera de sus fronteras se ha hecho más visible en este Mundial 2026. El caso más llamativo es el de Marruecos, que llegó a alinear un once titular compuesto íntegramente por jugadores nacidos en el extranjero. En el Perú, uno de los antecedentes más conocidos es el de Gianluca Lapadula, el delantero ítalo-peruano que desarrolló buena parte de su carrera en Italia y hoy milita en Universitario de Deportes. Luego aparecieron nombres como Oliver Sonne, Fabio Gruber y Felipe Chávez, quienes ya acumulan minutos con el equipo de todos. En la selección femenina, sin embargo, esta tendencia es aún más marcada: en el último proceso fueron llamadas catorce futbolistas nacidas fuera del país.

Además de Alesia García, son habituales titulares Mia Shalit, Claudia Domínguez, Mia León, Grace Cagnina, Khloe Olano y Andrea Thorisson. A ellas se suman Brenda Meier, Tifani Molina, Cherrie Cox, Antonella Solari, Claudia Cagnina, Allison Tighe y Annabella Kellerman. La mayoría nació en países tan diversos como Estados Unidos, España o Suecia, pero todas comparten un mismo vínculo: la sangre peruana.

En esa búsqueda de talento más allá de nuestras fronteras ha sido clave el trabajo de César López Chávez, periodista radicado en Madrid y creador de la plataforma Futbolistas Peruanas en el Extranjero, que desde 2014 se dedica a identificar jugadoras de ascendencia peruana repartidas por el mundo. “Históricamente, la sección femenina ha apostado por la captación de talento foráneo; sin embargo, es ahora cuando esta estrategia ha cobrado mayor relevancia gracias a los resultados obtenidos”, comenta López.

En 2023, luego del proceso de reclutamiento de la National Women’s Soccer League, el periodista y ‘scout’ empezó a rastrear futbolistas de ascendencia latinoamericana. Un nombre despertó su curiosidad: Alesia García. Tras corroborar la información con su agencia de representación y con la propia deportista, López puso el caso en conocimiento de la FPF, que puso en marcha su incorporación a la selección.

Por estos días, César concentra buena parte de sus esfuerzos en Italia, donde ya ha identificado a jóvenes futbolistas de raíces peruanas que integran las canteras de clubes históricos como la Roma, Atalanta y Perugia. También sigue de cerca el mercado japonés, aunque reconoce que allí la información es más difícil de obtener. Su conclusión es optimista: la próxima generación de la selección femenina ya se está formando fuera del país y, tarde o temprano, responderá al llamado de la blanquirroja. //

Las principales figuras Conoce a los nombres que dan qué hablar 1 Claudia Domínguez Con raíces peruanas y una formación íntegra en el fútbol español, regresó al país para reforzar el mediocampo de la ‘U’ y aportar su experiencia a la selección femenina. 2 Andrea Thorisson Formada en el fútbol sueco, optó por representar al Perú, país de su madre. La mediocampista desarrolla su carrera en el Trelleborgs FF. 3 Grace Cagnina De madre peruana y criada en Nueva York, levantó el título de la Liga Femenina con Alianza Lima antes de continuar su carrera en el UKS SMS Lodz de Polonia. 4 Mia Shalit Nacida en California y figura del Hapoel Jerusalem, fue elegida la mejor arquera de la liga israelí tras conquistar el título de la temporada.