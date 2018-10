Alessandra Denegri se codeará con famosas en fiesta de H&M x Moschino

Por Atenas Lima



Para todos los amantes de la moda- y el ‘fashion industry’- no es novedad que H&M anuncie una colaboración cápsula con una casa de moda de lujo. De hecho, el gigante sueco lo hace cada año: se une con firmas como Erdem, Jimmy Choo o Kenzo para darnos la oportunidad de conseguir prendas de estas marcas aspiracionales a precios ‘low cost’ por un tiempo determinado. Lo que sí es novedad, es que este año una peruana formará parte del evento mundial que todo ‘fashion lover’ no se quiere perder.



Disneylandia para fashionistas, más o menos.

Por primera vez, la firma de ‘fast fashion’ incluirá a una celebridad peruana entre sus invitados y la actriz Alessandra Denegri ha sido la elegida. En noviembre, H&M presentará una colección de la mano de la firma italiana Moschino y Denegri será testigo del evento en Nueva York que tendrá como asistentes a celebridades de la talla de Rihanna, Kylie Jenner y Gigi Hadid. Sí, una envidia total.

De hecho, la decisión no sorprende. Denegri es fashionista por naturaleza y así lo demuestra en su perfil de Instagram, donde revela sus looks diarios y su gran estilo de vestir. ¿Sus preferidos? “Los looks eclécticos y sofisticados”, según dijo a El Comercio en el 2017.