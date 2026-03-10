Escuchar
Alfredo Bryce Echenique. (Foto: Archivo GEC)
Por Jorge Chávez Noriega

Tiempo atrás, el escritor Alonso Cueto compartió en su cuenta de Facebook una fotografía que parece de un tiempo lejano: la componen Abelardo Sánchez León, Fernando Ampuero, Armando Benítez, riendo y abrazados, celebrando juntos el cumpleaños 81 de Alfredo Bryce Echenique. Es una de las últimas imagenes públicas del autor de “Un mundo para Julius”, quien falleció este miércoles 10 de marzo a los 87 años. Cueto le contó a este Diario que ese día Bryce “estuvo muy locuaz” y que recordó entre risas el día que el presidente Juan Velasco Alvarado, en son de broma, le dijo: “Con tus historias has destruido a la clase alta de Lima”. “Nos reímos y la pasamos muy bien, disfrutando. Para Alfredo la amistad es una religión”, comentó Cueto.

