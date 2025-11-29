El Caminito de Alianza Lima: cómo se forjó en la serie ante Boca, todos los atractivos que ofrecerá y cuál será su impacto económico

Después de varios intentos y un plan que se quedó enterrado en alguna oficina de Matute, el Boulevard Caminito Íntimo —nombre oficial del proyecto— renació bajo la administración liderada por Fernando Cabada. “Conversamos con el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, y con Rafael López Aliaga, quien en ese momento era el alcalde de Lima, proponiendo recuperar, modernizar y darle mayor vida a una calle tan representativa, que conecta Matute con el Estadio Nacional. Culturalmente, Alianza tiene varios componentes como la religión, la gastronomía o la música, y en todos esos murales se representa la historia e identidad de nuestro club”, comenta el gerente general.

La llave contra Boca Juniors a inicios de año fue clave tanto en lo deportivo como para la obra. Aprovechando el partido de la fase previa de la Copa Libertadores, una delegación aliancista se reunió con integrantes del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a quienes les contaron sobre el proyecto. Emocionados por lo expuesto, los funcionarios argentinos compartieron varias presentaciones llenas de imágenes y detalles, en las que mostraron todos los retos de viabilidad, seguridad, entre otros, que tuvieron que superar en la concepción de Caminito.

“Para ellos fue un tema orgánico. O sea, no crearon su Caminito: se dio porque básicamente estaba ahí. Nosotros estamos haciendo algo intermedio: tenemos el jirón San Cristóbal, pero queremos darle más identidad y vida social, turística y económica. En Argentina, hicimos una visita a la zona, pudimos ver todo lo que ellos nos mostraron y esos conocimientos, esa experiencia, la trajimos y la compartimos con la Municipalidad de La Victoria”, señala Cabada.

Si bien los trabajos empezaron el pasado 18 de noviembre, la institución blanquiazul ya llevaba meses dándole forma al proyecto. Lo primero que se hizo junto a la Municipalidad de La Victoria fue cambiar la iluminación, poniendo luces LED. A ello se sumó la muralización y la instalación de una caseta de serenazgo; todo antes de que se pusiera la primera piedra.

Nuevo ‘hub’ turístico y económico

El Caminito íntimo tiene como punto de anclaje la rica historia de Alianza Lima, cimentada por los aportes de las municipalidades de La Victoria y de Lima, esta última a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet). Serán aproximadamente diez cuadras (casi un kilómetro), cuya etapa inicial comprende las tres primeras cuadras del jirón San Cristóbal, las cuales, al estar más cercanas al estadio Alejandro Villanueva, serán totalmente blanquiazules. El boulevard continuará hasta el Paseo de la República y conectará con el Estadio Nacional, generando un circuito atractivo para el turismo y la economía de la zona.

“Esa zona [el Caminito porteño] también era un sitio deprimido económicamente y se volvió un corredor turístico y económico. Con esta misma idea se planteó nuestro Caminito, pero demoró mucho tiempo debido a los cambios de directiva en Alianza Lima. Recién, con Fernando Cabada, pudimos comenzar a plasmar el proyecto. Contactamos con Luz del Sur y pusimos luz blanca LED, iluminando una zona en la que se fumaba mucho y había delincuencia. La idea es que se sume al corredor turístico con el Parque de las Aguas, el Estadio Nacional y el estadio de Alianza Lima por todo San Cristóbal”, cuenta el alcalde victoriano Rubén Cano Altez.

Sabiendo que las transformaciones urbanas no siempre llegan a estas calles, los vecinos han sido los primeros colaboradores, participando activamente con el club y la municipalidad victoriana, quienes coinciden en reconocer el potencial en el lugar.

“Ya hemos trabajado con los vecinos, incluso tienen una asociación y ya están poniendo negocios. En algunos casos les hemos dado el capital semilla porque mucha de esta gente no tiene recursos para iniciar. Y los que no conocen de cómo emprender un negocio o no quieren saber nada del tema, pueden alquilar sus propiedades. Antes las propiedades ahí se vendían, ahora no hay propiedades para vender. Su precio ha subido cinco veces su valor”, agrega el burgomaestre del distrito.

Fernando Cabada también resalta la buena recepción de la obra en la zona, sobre la que varios vecinos ya hacen proyecciones. “Varias personas que viven aquí se me han acercado para comentarme sus planes. Más de uno quiere ‘tumbar’ su casa, invertir y hacer restaurantes. Se ha generado una asociación de microempresarios que apuesta por generar ese desarrollo económico. Y además, muchos de los vecinos han firmado la autorización para permitir la muralización sobre sus fachadas. Esto va a traer prosperidad y seguridad. Va a ser bueno para todos”.

El Caminito en cifras

A lo largo del jirón San Cristóbal se realizarán varias modificaciones, pero se mantendrá la vía tal cual y el ancho que contempla. Además, se mejorarán algunas veredas en mal estado. “La intervención no viene tanto por la infraestructura, más bien es el mejoramiento que se contempla hacer para un boulevard. Y para este, una de las metas del proyecto es mejorar el asfalto, las veredas ponerlas de concreto y mejorarlas. Y colocar algunos adoquinados que no existan”, afirma Luis Romero Pérez, gerente de Proyectos de Invermet.

El funcionario del organismo de la MML complementa: “Lo que más abarca este proyecto son mobiliarios como el pórtico de la entrada que va a tener el club Alianza Lima, escudo, glorieta, anfiteatro, pérgola, retablo, pilares decorativos, bancas, bolardos, tachos de basura, señalizaciones, macetas, modernas luminarias y áreas verdes. La inversión será de S/2 millones, aproximadamente”.

Según Romero Pérez, cuando se hicieron las encuestas iniciales a los vecinos, hallaron que más de 376 mil personas se beneficiarán directamente con la obra. Una vez concluida, esperan que las cifras aumenten, al igual que los favorecidos indirectamente.

Según la Municipalidad de Lima, el ambicioso proyecto de recuperación urbana en La Victoria beneficiará a más de 350 mil vecinos del distrito y alrededores. (Imagen referencial: Municipalidad de La Victoria)

“Para este boulevard, una de las metas es renovar el asfalto, poner veredas de concreto y mejorarlas”, sostiene Luis Fernando Romero Pérez, gerente de Proyectos de Invermet. (Imagen referencial: Municipalidad de La Victoria)

En tanto, la Municipalidad de La Victoria hará un desembolso de entre S/1,5 y S/2 millones. “Ya hemos gastado más o menos S/600 mil, y será más porque tenemos que poner farolas, entradas y contar la historia de todo el distrito en los murales”, detalla Rubén Cano.

La entidad pública también se encargará de poner en escena a nuestras selecciones mundialistas, siendo la otra parte de este ambicioso boulevard. Al ingreso de Caminito, que será por Paseo de la República, se verá a los combinados nacionales que marcaron las vidas de los peruanos, a algunos referentes, así como lo más destacado de este último tiempo.

“Esta obra también representa un proyecto relacionado al deporte y la cultura que no hay en otro distrito. Es más, hay una parte, que es media cuadra, en la que se contará la historia de Chacalón, quien nació en La Victoria”, sostiene el alcalde.

Paseo de la fama y museo

Uno de los objetivos del club es lograr y ofrecer una experiencia 360º. Así, los murales estarán acompañados de algunas estatuas de personajes históricos, teniendo como broche de oro un paseo de la fama, al estilo de Hollywood, en donde se celebre en vida a las glorias aliancistas.

“Todavía no decidimos el sector, pero pondremos un lugar para nuestros grandes jugadores, nuestras leyendas, que también son las del fútbol peruano. Vamos a definir si en el piso o en alguna pared, pero queremos ir poniendo las huellas de ídolos como ‘Pitín’ Zegarra, el ‘Nene’ Cubillas o César Cueto, entre otros”, precisa el actual administrador.

Las tres primeras cuadras del jirón San Cristóbal, iniciando desde el cruce con Mendoza Merino, tendrán murales que muestren la historia e identidad de Alianza Lima. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec) / Julio Reaño

La administración aliancista ya consiguió el permiso para organizar festivales gastronómicos y musicales en la explanada del estadio Alejandro Villanueva. (Foto: Jorge Cerdán) / JORGE CERDAN

El Boulevard Caminito Íntimo será parte de un plan turístico más grande que tiene la institución blanquiazul. La administración ya consiguió el permiso para organizar un pequeño ‘Mistura’ en la explanada y está a puertas de construir el primer museo de Alianza dentro del escenario de Matute.

“Queremos que la gente pueda comprar su paquete turístico desde donde venga. Que vaya al estadio, conozca Caminito, que realice el Tour Íntimo y contacte con todos esos turibuses. Además, somos uno de los equipos más históricos del Perú, con estadio en pleno centro de la ciudad. A ello le vamos a sumar la creación del primer archivo documentario del club. Con esa información sistematizada y organizada, le daremos mayor valor al museo”, agrega Cabada.

De acuerdo con Invermet, la fecha de fin de obra de Caminito está fijada para el 17 de marzo de 2026. Sin embargo, en La Victoria son optimistas y esperan que esté listo antes de la celebración del aniversario 125 del club (15 de febrero), ya con el museo andando, aunque sea en marcha blanca. //