Este lunes 15 de febrero, Alianza Lima está de aniversario. El equipo íntimo celebra 120 años de vida institucional y aunque su presente no sea el mejor para festejar, ya que deportivamente el equipo blanquiazul descendió a la Liga 2, sus hinchas más fieles no dejan de sentir su amor hacia el club de diferentes maneras en su onomástico.

Uno de ellos es Luis Rodolfo Muñoz, un hombre de 60 años que lleva el amor por Alianza Lima desde que era niño, por influencia de su abuelo. Es tanto así su amor por el club blanquiazul, que en su casa de tres pisos en el distrito de San Martín de Porres tiene un museo del equipo de sus amores.

“Tenía muchas fotos. Por eso, comencé a ampliarlas poniéndoles sus cuadros y fui poco a poco llenando piso por piso cronológicamente desde mis inicios en la barra. Este museo lo inicié desde el año 1998. Tengo fotos con Teófilo Cubillas Arizaga, mi ídolo de siempre y con otras leyendas del club e ídolos del fútbol mundial como Ronaldo”, le cuenta a Somos.

Y es que su casa de tres pisos se ha convertido en un museo de blanquiazul donde se respira el sentimiento de lo que significa ser hincha de Alianza Lima. “En los tres pisos de mi casa tengo todas las fotos y están mis vivencias como barrista”.

¿Cómo nace su hinchaje por Alianza Lima?

“Yo me hago hincha de Alianza Lima desde muy pequeño viendo a mi abuelo alegre, sufriendo y renegando. Mi abuelo se llamaba José Arana como el ‘Patuto’ Arana, un futbolista de los años 40. Recuerdo que cuando ganaba Alianza todo era felicidad para él y se ponía contento mi abuelito. Mi pasión por Alianza Lima es hasta la eternidad. Yo amo a Alianza y tengo unos tomos, pues juntaba los periódicos desde muy pequeño. Tenía dos costalillos grandes de periódicos desde 1977 y todo ese material lo convertí en tres enciclopedias de fotos de Alianza Lima. Cada tomo se llama Alianza Lima, Dios y mi madre”.

La barra de Alianza Lima

Luis Rodolfo Muñoz le cuenta a Somos cómo nació la barra de Alianza Lima. “Tiene tres etapas. La primera era la barra sur, la segunda es Asociación Barra Aliancista y luego a los dos años se crea Comando Sur, como un nombre que unificaba todas las filiales de Alianza Lima. En 1972 se crea ’Barra Sur’ y luego nace la ´Asociación Barra Aliancista’ que se registra en Registros Públicos con una directiva y dentro de esta asociación nace Comando Sur. Nosotros enseñamos a amar Alianza Lima y tenemos hasta ahora el aspirantado, en el cual un año el postulante tiene que hacer aspirantado y recién el 4 de diciembre que es nuestro aniversario se recibe como socio de la ‘Asociación Barra Aliancista’. Lo principal es saber el himno del club y todas las canciones de Alianza Lima. Yo conozco todo el Perú y diferentes países más por barrista que trabajo. Conozco muchos países por seguir al club”.

“En mi época de barrista había un respeto y cariño de todos. Se veía una hermandad, nos cuidábamos todos en la tribuna y en los viajes. Si alguien no tenía tratábamos de ayudarlo, en los problemas de su familia una colaboración. Esa era la barra de nuestros tiempos”.

“En 1987 cumplíamos 15 años de aniversario el 4 de diciembre, pero lo celebramos el 5 de diciembre de aquel año. Lo festejamos en el barrio del rival en Breña por el local de panaderos. Al día siguiente jugábamos ante San Agustín en el Estadio Nacional y el 8 de diciembre era el partido en Pucallpa. En plena fiesta llegó la directiva del club encabezada por Agustín Merino, quien llegó con Rolando Sánchez, Washington Gómez y todos los directivos. El tío Aguilar fundador de la barra aliancista lo reconoce a Agustín y le dice que nos regale pasaje para los chicos al viaje de Pucallpa. Agustín le pide la relación de barristas que van a viajar y le comunica a Juan Espinoza, jefe de barra, pero él desiste. En mi caso, yo tenía una dolencia en los talones y tenía que infiltrarme el 7 de diciembre en una clínica y al día siguiente tenía que reposar con los pies bien altos y por eso no viajé. Por destino, la cabeza no podía viajar por diferentes razones y por eso no fue nadie de sur. Al final. Agustín Merino invita a la barra de occidente para que viajen y acompañen en el avión a los jugadores de Alianza Lima y ya no regresaron. Prácticamente los de sur nos salvamos de la muerte”.

Luego agrega: “Lo del Fokker ha sido uno de los momentos más dolorosos que hemos pasado como hincha de Alianza Lima. En cambio lo del año pasado fue muy duro porque se veía venir. Alianza Lima era un equipo que no tenía sangre en las venas, no tenía compromiso con el club y con un salario alto por lo menos que cumplan como profesionales para sacar adelante al equipo. Alianza Lima se va a recuperar y va a volver. Además, si Alianza jugaba con público nosotros no lo hacíamos descender porque bajaríamos hasta la cancha a hacerles reaccionar a estos jugadores que no sienten la camiseta. Junto con los jugadores los del Fondo Blanquiazul también nos hicieron mucho daño siendo responsables den la baja”.

Finalmente, se refiere al recurso del TAS que viene gestionando la directiva de Alianza Lima para salvarlo del descenso. “Es un recurso lo que está haciendo el Fondo Blanquiazul, pero nosotros perdimos en la cancha la categoría y eso lo concreto. En 1938 también perdimos la categoría y los jugadores con Alejandro Villanueva hicieron su juramento y volvieron a Alianza Lima a la Primera División por amor a la camiseta, ya que ellos no ganaban mucho”, sentenció.

