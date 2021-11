Conforme a los criterios de Saber más

El rastro más conocido acerca de los inicios del fútbol femenino nos lleva hasta 1894. Ese año, ‘Nettie Honeyball’, una activista por los derechos de la mujer, fundó en Inglaterra el club deportivo British Ladies Football Club.

“La Primera Guerra Mundial fue clave en la masificación del fútbol femenino. Debido a que muchos hombres salieron al campo de batalla, la mujer se introdujo en la fuerza laboral. En ese contexto, muchas fábricas tenían sus propios equipos de fútbol, que hasta ese entonces eran formados exclusivamente por varones”, cuenta Víctor Álvarez, historiador y profesor de la PUCP.

Ese apogeo solo duró hasta 1921. La Asociación de Fútbol de Inglaterra prohibió la práctica de fútbol entre mujeres aduciendo que atentaba contra su femineidad, comenta Álvarez. El veto se prolongó por medio siglo. En esta parte del mundo también se censuró al fútbol femenino. En Brasil, una de la capitales del deporte rey, se prohibió por más de cuarenta años, de 1941 a 1983.

¿Qué pasaba en Perú?

“Se tiene poca información sobre sus inicios, pero todo indica que se empezó a practicar en la década del cincuenta. Era una época donde existían muchos movimientos sociales que luchaban por la igualdad de la mujer. De hecho, la mujer peruana obtiene su derecho a voto en 1955. El deporte femenino empieza a difundirse y surgen equipos de básquet, vóley y tenis. Los clubes como espacios de interacción social les permiten a las mujeres jugar fútbol en pequeños torneos o en alguna fecha especial”, explica Álvarez.

En las décadas del sesenta y setenta, sin embargo, su práctica se diluyó. No fue hasta la década del noventa que se forman las primeras selecciones de fútbol femenino. “Las convocatorias consistían en poner carteles en Videna y en el Estadio Nacional, donde se decía que si tenías determinada edad y sabías patear una pelota te acercaras a formar parte del equipo”, relata la socióloga Alejandra Paz en su tesis “Pasión, discriminación y corrupción: el fútbol femenino en Lima (2000-2018)”. “En los años noventa, la Federación no tenía la obligatoriedad de organizar campeonatos de fútbol femenino. Por esa razón, el apoyo era mínimo, pues no se tenía que cumplir con un calendario”, añade.

Selección de fútbol femenino que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos del 2005. (Foto: Marisella Joya)

Pese a siempre remar contra la corriente, la selección de fútbol femenino obtuvo la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos del 2005. La goleadora de ese campeonato fue Miryam Tristán, una de las futbolistas de nuestra portada, con 10 anotaciones. “Sin embargo, el éxito no se pudo mantener y se fue debilitando. El país machista y la crisis económica –del 2008– fueron excusa para que los dirigentes dejen de apoyar económicamente, de difundir, de organizar torneos y de hacer convocatorias para selecciones”, sostiene Paz en su tesis.

Historia íntima

Recién este 2021, la Liga Femenina fue televisada en su totalidad, dando la oportunidad a las futbolistas peruanas de construir una carrera profesional. Alianza Lima se proclamó campeón del torneo y ello le permitió clasificar a la Copa Libertadores Femenina de este año con sede en Paraguay.

Alianza Lima tiene equipo oficial de fútbol femenino desde 1997. Los entrenadores de ese equipo eran Buyo Ramírez y Javier Castillo. (Foto: Twitter/@Ricardo_1860)

El primer equipo femenino blanquiazul se formó en 1997. Los entrenadores de ese plantel eran Buyo Ramírez y Javier Castillo. Dos décadas atrás, en diciembre de 1974, durante la inauguración del estadio Alejandro Villanueva, el club de La Victoria había presentado a sus equipos femeninos de básquet, vóley y gimnasia, demostrando un genuino interés por promover deportes practicados por mujeres.

Tras la obtención de la Liga Femenina, el equipo se reforzó con cuatro futbolistas colombianas, gracias a la gestión de Sisy Quiroz. “A nivel latinoamericano aún estamos rezagados. Creo que a partir de la liga que se está creando este año el fútbol femenino va a trascender. La liga de este año establecerá un antes y un después”, dijo en una entrevista de junio pasado.

Y eso fue lo que pasó: el equipo de futfem de Alianza Lima escribió las páginas más felices de este deporte en el país. Aunque su debut en la Copa fue poco auspicioso –perdieron 2 a 0 contra el Deportivo Cali- dejaron una buena impresión. La siguiente fecha el equipo ganó por la mínima diferencia a la Universidad de Chile y luego sellaron su clasificación goleando 5 a 0 al Real Tomayapo.

Esta tarde enfrentarán al club Corinthians en cuartos de final. Pase lo que pase, ellas ya hicieron historia. //

Alianza Lima venció 1 - 0 a Universitario de Deportes en la final de la Liga Femenina y se coronó campeón del certamen. Neri romero anotó el único tanto en el encuentro que se llevó acabo en el Estadio San Marcos. (Fuente: TV Perú)