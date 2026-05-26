El campeonato peruano de 1934 ha sido uno de los episodios más discutidos y sensibles del fútbol nacional. Aunque hoy el título es reconocido oficialmente a Universitario de Deportes, la controversia nunca terminó de cerrarse y continúa alimentando interpretaciones distintas sobre cómo se definió aquel torneo.

En ese contexto aparece ‘Tetracampeones’, un libro de investigación histórica que busca reivindicar la legitimidad del tetracampeonato de Alianza Lima a partir de documentos oficiales, boletines de la Liga de Lima y archivos periodísticos de aquellos años.

Una disputa histórica

Rubén Ravelo, uno de los autores, explica que el desenlace del campeonato de 1934 solo puede entenderse bajo las bases de la época, cuando coexistían los torneos de primeros equipos y reservas. Ambos resultados alimentaban una tabla acumulada que definía al campeón nacional. En la última fecha, disputada el 18 de noviembre de 1934, Alianza Lima llegaba en desventaja frente a Universitario de Deportes y necesitaba ganar tanto el partido principal como el de reservas para revertir la clasificación. Según Ravelo, eso fue precisamente lo que ocurrió: Alianza venció en ambos encuentros y superó a la ‘U’ por apenas un cuarto de punto en la tabla general. Ese mismo día, añade el investigador, la Liga de Lima —organizadora oficial del torneo— publicó el boletín 161 proclamando campeón de Primera División a Alianza Lima y campeón de reservas al club blanquiazul.

Boletín número 161 de la Liga Provincial de Lima que proclama campeón absoluto al club Alianza Lima en 1934.

Es a partir de allí que surge la gran pregunta: ¿en qué momento comenzó a torcerse la historia del campeonato de 1934? El punto de quiebre aparece tras el empate entre Alianza Lima y Universitario en la tabla de primeros equipos, un torneo distinto a la tabla general de clubes que ya había proclamado campeón a Alianza. De acuerdo con los autores, fue entonces cuando el dirigente crema Plácido Galindo empezó a cuestionar públicamente las bases del campeonato, pese a que el torneo ya había concluido y la Liga de Lima había oficializado los resultados. La discusión se trasladó a la prensa y se alimentó con las constantes postergaciones del partido definitorio de primeros equipos, que recién pudo disputarse en julio de 1935.

Boletín número 174 que específica que Universitario de Deportes es campeón del torneo de primeros equipos.

Universitario ganó ese encuentro y fue reconocido como campeón de primeros equipos (como se lee en el boletín 174), pero durante casi dos décadas los diarios y registros históricos continuaron señalando a Alianza Lima como campeón absoluto de 1934. Según la investigación, recién en la década de 1950 comenzó a instalarse una nueva narrativa alrededor de aquel torneo. “El torcimiento de la historia viene justamente a mediados de los 50, cuando Plácido Galindo asume la presidencia de la ACF y empieza a impulsar correcciones sobre el palmarés de 1934. Nosotros hemos revisado diarios y palmarés publicados desde 1935 hasta mediados de los 50 y no encontramos uno solo en el que se mencione a la ‘U’ como campeón del 34”, explica David Amez, autor del capítulo centrado en las reacciones y repercusiones posteriores al polémico campeonato.

LA TESIS ALIANCISTA

Uno de los capítulos más interesantes del libro es el que se dedica a desmontar los argumentos históricos que sostienen la postura crema. Uno de los principales apunta a la idea de que los puntos obtenidos en el partido extra entre Alianza y la ‘U’ debían sumarse a la tabla general de clubes, lo que habría convertido a Universitario en campeón absoluto. Los autores rechazan esa interpretación y sostienen que carece de sustento reglamentario. “Los documentos oficiales de la época son claros al diferenciar la ‘tabla de clubs’ del torneo de primeros equipos, cuya definición pendiente solo otorgaba ese título específico. La nomenclatura es clara y coherente”, afirman.

Boletín de la Federación Peruana de Fútbol donde se lee que el partido entre alianza y universitario definía el torneo de primeros equipos.

Otra de las versiones que el libro busca desmontar es aquella que sostiene que Universitario fue reconocido “desde siempre” como campeón absoluto de 1934. Los autores califican esa idea como una construcción posterior y aseguran que los documentos históricos cuentan otra historia. “Más allá de los hechos y pronunciamientos oficiales que acreditan que el título máximo de 1934 pertenece legítimamente a Alianza Lima, existen registros documentales posteriores que confirman que el club íntimo fue reconocido como campeón absoluto durante décadas, tanto a nivel local como internacional”, se lee en uno de los capítulos de la investigación.

En un plazo muy corto, FIFA me respondió y envió la información: en su registro es Alianza Lima el que figura como campeón de 1934. (2/3) pic.twitter.com/TnjWj3RhZF — Joel Peralta (@joelperalta14) September 24, 2024

El libro cita incluso un hallazgo reciente del periodista Joel Peralta: un ‘FIFA Handbook’ de 1950 donde la propia FIFA consigna a Alianza Lima como campeón peruano de 1934. A ello se suman comunicados oficiales de la Liga Provincial de Fútbol de Lima posteriores al torneo, en los que el club blanquiazul seguía siendo presentado públicamente como “campeón de Primera División de 1934”. Para los autores, estos documentos desmontan la idea de que Universitario fue reconocido de manera unánime y permanente como campeón absoluto desde aquella época.

Portada de ‘Tetracampeones’, libro de investigación histórica que reconstruye la polémica alrededor del campeonato peruano de 1934.

Además de reconstruir la polémica alrededor del campeonato de 1934, ‘Tetracampeones’ ofrece una mirada más amplia al fútbol peruano de entonces. El libro incluye crónicas sobre el impacto de figuras legendarias como Juan Valdivieso y Alejandro Villanueva, retrata el contexto amateur en el que se disputaban los torneos de la década de 1930 y revive una época marcada por giras, estadios repletos y futbolistas que muchas veces alternaban el deporte con trabajos obreros.

La investigación también aborda el estado actual del litigio histórico. En 2013, Alianza Lima presentó una solicitud formal de rectificación ante la Federación Peruana de Fútbol, aunque hasta hoy el organismo no ha emitido un pronunciamiento definitivo. “Creemos que si el informe fuera contrario a Alianza, la federación ya se habría pronunciado”, sostienen los autores. Antes de acudir a cualquier instancia internacional, explican, el caso tendría que ser resuelto primero por la Subcámara de Conciliación y Disputas de la FPF. //