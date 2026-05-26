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El llamado “Equipo de Oro” de Alianza Lima marcó una época en el fútbol peruano de los años 30, con figuras legendarias como Alejandro Villanueva y Juan Valdivieso.
El llamado “Equipo de Oro” de Alianza Lima marcó una época en el fútbol peruano de los años 30, con figuras legendarias como Alejandro Villanueva y Juan Valdivieso.
Por Jorge Chávez Noriega

El campeonato peruano de 1934 ha sido uno de los episodios más discutidos y sensibles del fútbol nacional. Aunque hoy el título es reconocido oficialmente a Universitario de Deportes, la controversia nunca terminó de cerrarse y continúa alimentando interpretaciones distintas sobre cómo se definió aquel torneo.

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