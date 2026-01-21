Alianza Lima vs Inter Miami: los secretos detrás del amistoso que tendrá a Messi en Matute y por qué esta vez sí vendría David Beckham al Perú

A Lionel Messi ya no se lo mide por lo que viene, sino por lo que le queda. Cada vez que el balón pasa por sus pies, sus 170 centímetros siguen respondiendo con prodigios que llevan su sello, como la histórica primera MLS del Inter Miami. Aunque continúa conviviendo con la gloria, el astro juega estas últimas temporadas siempre bajo la sospecha del adiós. Su próxima visita a Lima podría cerrar círculos: pisará por primera vez el campo de Matute, en la antesala de los 125 años de Alianza Lima, a meses de un Mundial que asoma como despedida de la selección argentina y en el mismo año en que Paolo Guerrero inicia el difícil camino hacia el retiro.

Con un escenario cargado de elementos destinados al recuerdo, la Noche Blanquiazul encontró en Inter Miami un rival a la altura de su propio peso simbólico. En La Victoria no dudaron ante la posibilidad de enfrentar al equipo liderado por uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y aceptaron rápidamente la propuesta. Detrás de ese sí inmediato, sin embargo, hay una historia menos visible: el interés directo del club presidido por David Beckham, que vio en el duelo contra los aliancistas algo más que un amistoso de pretemporada.

La primera vez de Messi en Lima fue a los 9 años. Vino con Newell’s para jugar la Copa Amistad de 1997. Pese a una intoxicación, brilló a punta de goles. (Foto: archivo)

“Como nosotros organizamos el evento del año pasado, desde Inter Miami nos consultaron por la posibilidad de realizar un nuevo amistoso en el Perú, esta vez frente a Alianza Lima, por su trayectoria y trascendencia. En un momento de las conversaciones apareció el tema del aniversario y ahí Inter nos dijo: ‘Nos interesa mucho ser parte de ese espectáculo y también de su historia’”, cuenta André Prada, CEO de Sound Music Entertainment.

¿Un caballero en la capital? La posible presencia de David Beckham y su esposa, Victoria, sería la gran novedad del amistoso por la Noche Blanquiazul. El presidente del Inter Miami, quien además es uno de los propietarios, llegaría por primera vez al Perú al lado de la ex Spice Girls. “Sus nombres aparecen en la lista de posibles personas que podrían venir al país. Cuando me llegó la lista, pregunté a la gente del Inter Miami y me dijeron que es muy probable que vengan. Las posibilidades son muy altas”, afirma André Prada.

En noviembre del año pasado, el exfutbolista 50 años fue formalmente condecorado por el rey Carlos III en una ceremonia celebrada en el castillo de Windsor, donde el también ícono de la moda se arrodilló para ser distinguido. Así, él y su esposa se convirtieron oficialmente en Sir David y Lady Victoria.

PROMESA DE VELADA INOLVIDABLE

Unir a un club del arraigo de Alianza Lima con un equipo que hoy capta la atención del mundo es una combinación que invita a pensar un evento distinto. “Hemos cruzado muchas ideas, siempre respetando la tradición de la institución y sumándole lo que nosotros queremos proponer. Esta Noche Blanquiazul empezará incluso dos días antes: el jueves habrá una experiencia ‘fan fest’ para el público, en la que podrán ver todo lo que hay de fondo en este evento. También un evento deportivo interno, del que daremos más detalles en los próximos días”, explica Prada. La puesta en escena se completará con un show en el entretiempo, a cargo del artista cubano Wampi.

Esa búsqueda llevó al empresario a mirar más allá. Durante una reciente visita a Europa tomó referencias de espectáculos deportivos de primer nivel con la intención de trasladarlas a Matute el sábado 24 de enero. “En España vimos experiencias pensadas para los fans, conectadas con la identidad del club y, al mismo tiempo, abiertas a la gente extranjera que llega al Perú”, añade.

En 2013, pocos meses tras el fichaje de Neymar por el Barcelona, ambas estrellas se enfrentaron en Lima en el denominado Duelo de Gigantes. (Foto: Lino Chipana) / LINO CHIPANA

Más allá de la octava visita de Messi a campos peruanos, otro de los asuntos que acompañó el anuncio fue el precio de las entradas. Según el CEO de la compañía encargada de organizar el evento, la respuesta del público ha sido positiva, hay interés a escala nacional como internacional, impulsada por la expectativa de ver al ‘10’ rosarino en el césped del Alejandro Villanueva. “Sabemos que en nuestro país, como en gran parte de Latinoamérica, las compras suelen concentrarse a medida que se acerca la fecha del evento. Es parte de nuestra cultura, no solo futbolera. Los indicadores que manejamos son muy positivos y todo apunta a un estadio lleno”, señala.

Para definir el precio de las entradas, Prada sostiene que el proceso se realizó con bastante responsabilidad, a partir del costo real que implica producir un evento de esta magnitud y traer a una figura como Messi. “Sus exigencias son muy altas; incluso más altas que las de Bad Bunny y otros artistas del rubro del entretenimiento con los que trabajamos”, asegura. La elección de Matute como escenario también influyó en la ecuación y obligó a la organización a “encontrar un equilibrio entre accesibilidad y sostenibilidad”.

Con Argentina, el exatacante del Barcelona nunca perdió en nuestra capital. En cuatro partidos suma dos triunfos y la misma cantidad de empates. (Foto: AP) / Martin Mejia

A corto plazo, este nuevo frente de eventos deportivos que abrió la visita de Messi podría continuar con otros protagonistas habitualmente vistos desde la distancia. “Ya estamos negociando con distintos clubes para traerlos al país: equipos europeos, brasileños y de otros mercados. La idea es que el deporte peruano crezca y gane visibilidad global. Además, estos amistosos también servirán para que nuestros futbolistas se muestren”, señala el empresario. Por ahora, sin embargo, el desafío inmediato es uno solo: lograr que esta Noche Blanquiazul a puertas del aniversario 125 de los íntimos no sea apenas un evento, sino un recuerdo destinado a perdurar en el tiempo en la memoria del hincha aliancista. //