El último sábado, el ambiente en la Videna era de clásico. Las tribunas del Polideportivo 1 lucían abarrotadas y el aliento de los hinchas retumbaba en el lugar, como suele suceder en los U-Alianza. No era un partido cualquiera: se iban a enfrentar, por primera vez, los equipos de futsal down de los dos clubes más populares del Perú. Las emociones estaban garantizadas.

Al cabo de dos tiempos de 20 minutos, el encuentro terminó 6 a 2 a favor de Alianza Lima. La jornada tuvo de todo: caídas, replanteos, festejos y muchos goles, pero sobre todo, un espacio de inclusión e integración, donde una veintena de jóvenes con síndrome de down pudo jugar al fútbol como las estrellas que ven por televisión.

AMOR A LA CAMISETA

La figura del partido fue Renzo Huapaya (28), delantero blanquiazul y autor de tres goles. Renzo fue seleccionado por Alianza Lima luego de que el club lanzara una convocatoria en sus redes sociales, animando a chicos con síndrome de down a probarse en las instalaciones del estadio de Matute, en La Victoria. “Mi ejemplo a seguir es Hernán Barcos”, dice el joven goleador. “Me siento muy orgullosa de lo que está haciendo mi hijo. Para él es un sueño estar aquí. Yo incentivaría a que más padres lleven a sus hijos a jugar fútbol. El deporte les ayuda a tener mejor calidad de vida”, complementa Rosa Gil, su mamá.

La sede Legado de la Videna acogió el primer clásico entre Universitario y Alianza Lima. El objetivo es tener una liga nacional de futsal down el próximo año.

Por estos días, son 13 los chicos que forman el equipo íntimo de futsal down. Desde el club blanquiazul tienen previsto iniciar nuevos procesos de captación. “La idea es que, conforme haya más competencias, nuestro plantel pueda ir creciendo”, comenta Sebastián Mamani, coordinador del equipo. “Lo que tratamos de inculcarles es que ellos también pueden demostrar sus habilidades en el campo de juego. La idea es potenciar el talento que tienen con el balón”, añade.

En Universitario de Deportes, el proyecto de tener su propio equipo de futsal down surgió por iniciativa del grupo de hinchas Colectivo USA, a fines del 2021, con el respaldo de la actual administración del club. “Estoy convencido de que con el deporte podemos lograr grandes cambios. En este caso, el fútbol es un pretexto para promover una sociedad más inclusiva e igualitaria”, sostiene Luis Gonzales, jefe del proyecto en tienda crema.

Universitario fue el primer club del país que implementó su equipo de futsal down. El proyecto se gestó gracias al grupo de hinchas Colectivo USA. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Hoy, uno de los baluartes del equipo es Luis Rivera (16), quien dos veces por semana llega al estadio Lolo Fernández, desde su casa en Villa El Salvador, para entrenar con sus demás compañeros. “Lo que más me hace feliz es jugar”, asegura Luis, gran fanático de Lionel Messi y Paolo Guerrero. “Su vida es el fútbol. Cada vez que le toca ir al Lolo, está de buen ánimo y con mejor semblante. Ya me ha dicho que lo que quiere es llegar a la selección”, cuenta Maribel Olivo, su mamá.

partir del 10 de setiembre se comenzará a jugar la Liga de Futsal Down Lima-Callao con ocho equipos confirmados, entre ellos Universitario y Alianza Lima. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

El superclásico de futsal down, organizado por el Colectivo Down Perú y el proyecto Legado, ha sido el primer paso de lo que se viene más adelante. A partir del 10 de setiembre se comenzará a jugar la Liga de Futsal Down Lima-Callao con ocho equipos confirmados, entre ellos Universitario y Alianza Lima. El objetivo es tener una liga nacional que llegue a provincias el próximo año.

“El futsal down viene creciendo en nuestro país desde el mundial que se realizó hace cinco meses en el velódromo de la Videna. Seguiremos trabajando con el Colectivo Down Perú para dejar un legado deportivo y de respeto para todas las personas con discapacidad”, concluye Federico Tong, director ejecutivo de Legado.

Más allá de las camisetas y rivalidades, lo que nos toca a todos es apoyar. //

DATO Una condición en cifras Según la ONU, se estima que la incidencia del Síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 por cada 1.100 recién nacidos. En el Perú se ha registrado a 330 mil personas con discapacidad, de las cuales 19 mil fueron diagnosticadas con Síndrome de Down. Lima concentra un 34,8% del total de inscritos diagnosticados con Síndrome de Down, seguida de La Libertad (6,1%) y Piura (5,5%).