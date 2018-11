Más allá de la cosmética: de los productos clásicos a las propuestas más ecológicas

RICARDO DIEZ

Especialista en el desarrollo de productos cosméticos

La diversificación en la industria cosmética, que algunos encuentran excesiva, responde a necesidades diferentes. En líneas generales, son productos a los que puede acceder cualquiera, ya que no suponen un gasto muy grande (hay una democratización). La primera propiedad que deben tener es quizá la más sencilla: hidratar la piel y evitar la sequedad. Los activos se incorporan en cantidades más pequeñas. El ácido hialurónico es el más popular para la hidratación porque es de los más efectivos. Eso sí: hay muchos y no todos son iguales. La ventaja de este ácido es que no es extraño al cuerpo humano. Hablar de cosmética no es lo mismo que hablar de la industria farmacéutica: no la reemplaza. Por ejemplo, para tratar las arrugas la cosmética usa un primo del ácido retinoico que es el retinol. Un aspecto común de los productos cosméticos es que se basan en un efecto óptico: ‘rellenan’ las arrugas. Que una crema las haga desaparecer es mentira: te dan la apariencia, pero quitar arrugas profundas es mucho más difícil.

PALOMA DUARTE

MISHA RASTRERA (Cosmética Ecológica)

La cosmética ecológica, orgánica o sostenible rechaza el uso de aluminios, parabenos y derivados del petróleo. Esta tendencia hacia lo natural también supone la recuperación de nuestros saberes ancestrales. La sábila, por ejemplo, regenera la piel y restaura la flexibilidad, previene las estrías y ayuda a las quemaduras. Las semillas tintóreas como el achiote no solo sirven para decorar, sino también para proteger la piel de los rayos solares. La miel es un producto maravilloso que, aplicado como mascarilla, elimina toxinas y limpia a profundidad. Otro gran aliado son las arcillas o gredas, que mantienen la piel descongestionada y equilibrada. Las leches, los vinagres, las frutas, las hierbas y hasta la poderosa exfoliación de la sal del mar han prevenido el deterioro prematuro de miles de personas durante años. La aparatología y algunos tratamientos invasivos pueden comulgar con la cosmética ecológica en la medida que tengamos en claro lo que se nos aplica antes y después de los procedimientos. Es importante consultar los ingredientes y también la intensidad de cada técnica.