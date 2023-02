La librería El Virrey, en Miraflores, es uno de sus lugares favoritos en la capital. Sentada en la zona infantil –donde convergen fábulas, cuentos y ficciones en estantes de colores–, Almudena García toma una pausa luego de ojear unos cuantos títulos y comparte con Somos qué ha hecho durante sus vacaciones. “Esgrima, skate, natación y piano”, dice sonriente. Sin embargo, y aunque a algunas de estas actividades viene dedicándoles más de dos años de práctica, confiesa que su verdadera pasión es la lectura. “Amo leer. Una vez, pedí que me compren ‘Don Quijote de la Mancha’ y, simplemente, no pude dejar de leerlo. Ya quiero ser más grande para poder leer la versión original, no la adaptada para niños”, cuenta entre risas.

A los 7 años de edad, Almu (como le dicen sus padres y ahora sus seguidores) ya había leído más de 150 libros. Algunos títulos repasados más de una vez, como “Mujercitas”, la clásica novela de Louisa May Alcott. Fue a esa edad que también decidió –con el apoyo de su mamá, María Pía Benavides– empezar a compartir en redes sociales videos sobre lectura.

Motivada por sus padres comunicadores, Almudena graba desde los 7 años videos para redes sociales en los que comparte su pasión por la lectura. (Foto: Giancarlo Shibayama)

“Al inicio, quería contagiar mi amor por la lectura a los demás. Luego, me di cuenta de que también podía usar el espacio para hablar de temas que están pasando en el mundo y que los niños también necesitamos entender ”, explica sobre el espacio que bautizó como Almu te Cuenta. Así, en casi tres años, García ha consolidado una comunidad de más de 18 mil seguidores, abordando temas surtidos como el papel de las mujeres en la ciencia, la salud mental, la muerte y la educación sexual integral.

Sobre esto, su mamá recalca la importancia de brindar lugares donde la opinión de los niños y niñas sea escuchada, pues también forman parte activa de la sociedad: “Almu te Cuenta es una ventana para demostrar que niños y niñas entienden algunos temas que creemos que por la edad no. Ellos también tienen derecho a opinar y ser escuchados”, precisa Benavides.

-APRENDER COMO JUGANDO-

A menudo, muchos recurren a la frase de que los niños son el futuro. Para Almudena García, son más bien el presente. A ellos les dedica los mensajes que comparte en sus redes, incluso cuando hay adultos que consideran que ciertos temas deberían permanecer bajo siete llaves para los más pequeños del hogar. “A veces, los mayores creen que no deberíamos hablar de algunos temas. Pero la verdad es que ahora, con las redes e Internet, estamos mucho más expuestos a enterarnos de más cosas. Los niños merecemos saber acerca del ciberacoso, el ‘bullying’, los límites y el respeto. Saber más hace que podamos cuidarnos mejor”, opina Almudena.

García planea sus contenidos a partir de temas coyunturales y también de dudas que suelen nacer entre sus amigos del cole. María Pia, su mamá, la ayuda con las grabaciones y gestiona sus redes sociales. (Foto: Giancarlo Shibayama)

Sobre la educación sexual integral, uno de los temas más controversiales, indica que hay formas de compartirlo con los más chicos de manera natural, como lo hicieron sus padres con ella. “No podemos estar siempre en una burbuja, porque si vemos que se habla de algunos temas con miedo cuando son completamente naturales, siempre nos parecerá raro decirles nuestra opinión o lo que nos puede estar pasando”, agrega.

Estos últimos días, Almu lleva a todas partes el libro “De la Tierra a la Luna” de Julio Verne. Está investigando sobre él, lo relee cada vez que despierta una que otra curiosidad. “¿Sabías que este libro inspiró al peruano Pedro Paulet a meterse al mundo aeroespacial?”, dice emocionada, mientras lo sostiene como si fuera su posesión más preciada.

Los libros que ha leído descansan en repisas en su habitación y otras zonas de su casa, a algunos los deja ir cuando cumplieron su ciclo y son donados a otros niños para que también puedan leerlos. “¡Si conservara todos, serían demasiados!”, comenta.

Ojo al 'bullying' A punto del retorno a clases, Almudena anima a los padres a estar informados sobre los peligros del acoso escolar y a establecer conversaciones de confianza con sus hijos. “Si estás sufriendo de ‘bullying’ en el colegio, no te quedes callado. Confía siempre en tus padres y tus maestros”, aconseja a los más pequeños. Asimismo, recomienda a los escolares siempre estar al tanto de sus compañeros, y a reportar a algún mayor si notan algún caso de violencia en el salón

Aunque recién comenzará el quinto de primaria, Almudena siente en el corazón que, de grande, terminará dedicándose a ser escritora y guionista. Además, planea seguir perfeccionándose en la actuación, camino que ha empezado a recorrer hace un año y que la llevó a formar parte de una serie en América Televisión [”Junta de vecinos”, 2021]. “La pasé muy bien. Me reía todo el día y fue genial trabajar con Sergio Galliani, que hizo de mi papá. Él es uno de los actores que más admiro aquí en Perú”.

En 2021, saltó al mundo de la actuación con la serie "Junta de vecinos", de América televisión. Compartió escena con actores como Sergio Galliani y Cynthia Klitbo. (Foto: Instagram/ @almu_te_cuenta)

En el plano internacional, sus más grandes referentes son las jóvenes Millie Bobby Brown y Jenna Ortega, quienes la impresionaron con sus papeles en la película “Enola Holmes” y la serie “Merlina”, respectivamente.

Aunque su popularidad en redes sociales va en ascenso, Almu tiene claros cuáles son los límites y cuidados que debe tener a su edad. “Mi mamá se encarga de todo, ella sube los videos, lee los mensajes y comentarios y me va diciendo”, nos explica, mientras aprovecha para hacer un llamado a los padres de familia para que estén siempre alerta sobre el uso de estos espacios con sus hijos. “En las redes sociales, puede haber comentarios malos para los niños, cosas que no están bien. Puede hablarte una persona y tú no sabes si es tu familiar, tu amigo o un desconocido que te quiere hacer daño”, afirma.

Dar con el corazón En la vida de Almudena, el voluntariado también cobra especial importancia. A su corta edad, ya ha sido nombrada embajadora de iniciativas solidarias como Casa Ronald McDonald y Juguete Pendiente. En Navidad del año pasado, visitó junto a esta ONG las comunidades de Pampacorral y Chaypa, en Cusco, llevando abrigo, juguetes y más donaciones. “Todos deberíamos participar en proyectos que contribuyen positivamente a la vida de niños y niñas del país”, comenta.

De cara al regreso a clases, para Almudena es fundamental tener conversaciones empáticas sobre cuidados y alertas con los más pequeños del hogar. Lo que ella nos cuenta es solo un primer paso: el diálogo más importante siempre empieza por casa. //