Para que Alondra García Miró esté hoy en una sala de las instalaciones de este Diario, en el Centro de Lima, bebiendo café a temperatura ambiente luego de una intensa sesión de fotos que ha durado más de tres horas (entre flashes, retoques de maquillaje y cambios de vestuario), ha tenido que pasar por varios altibajos. Por ejemplo, empezar en el modelaje cuando aún estaba en el colegio, afrontar el luto en el segundo año de su carrera universitaria, emprender un (primer) negocio propio a los 19 años, entrar a la televisión, dejar su hogar para iniciar una vida en Brasil, abrir un restaurante en 2019 y embarcarse en relaciones amorosas que han estado bajo la atenta lupa mediática.

Esos pasajes de su vida, dice la muchacha de 28 años, han sido parte del aprendizaje. “Hoy en día no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Me puedo haber equivocado, sí, pero es parte de crecer. Si estoy donde estoy, es por todo lo que he pasado. Estoy segura de que todo ha encajado para que hoy esté aquí, sentada contigo, dando esta entrevista. Así tenía que ser”, comenta con convincente certeza. La figura pública es bastante afable delante y detrás de cámaras. Explica que esa buena predisposición viene del amor a su trabajo. “Lo hago con el corazón feliz. Me he dado cuenta de que realmente soy afortunada”. Esta última frase la repite constantemente en nuestra plática, y pronto entenderíamos el motivo.

Alondra García Miró tiene casi tres millones de seguidores en Instagram. “Estoy agradecida con la gente que me sigue. Siempre recibo el mismo cariño y apoyo”, dice la protagonista de 'Te volveré a encontrar'.

María Alondra García Miró Santillana viene de una estirpe artística. Su padre, Rafael, es un reconocido pintor y artista plástico. Su madre, Maricarmen, fue modelo y diseñadora de interiores. “Mis padres me han enseñado que si voy a hacer algo, que lo haga bien”. Frase que realmente entendió cuando, allá por el 2005, inició en el modelaje con una reconocida tienda por departamento (de la que hoy es imagen). Se graduó del colegio Villa María y supo que quería ser diseñadora de modas. “Desde chiquita estuve metida en ese mundo. Aparte que era una carrera que mi mamá siempre quiso y nunca pudo hacerla. Fue como un sueño compartido entre ambas”. Ingresó a la escuela Mod’Art International, pero su vida dio un giro de 180 grados.

“Cuando mi mami falleció [hace una pausa] estaba en el segundo año de carrera. Todavía faltaba un año, pero me dije ‘he empezado esta carrera con ella, casi como un sueño juntas, tengo que terminarla’”. Dice que la ayudó aferrarse a Dios. En los momentos que quería paz, escuchaba el evangelio. “Soy supercreyente. Todas las noches, antes de dormir, rezo”.

Como una especie de señal divina, una amiga le propuso emprender un negocio: una marca de zapatos. El recibimiento fue tal, que decidieron expandir el negocio a la venta de ropa. A los 19 años, Alondra inauguró Soirée (‘noche’, en francés) en la avenida Caminos del Inca, en Surco. El siguiente paso era tener un taller propio. “En ese ínterin, se presentó la oportunidad de trabajar en la tele: entrar al mundo de los reality. Me metí contra viento y marea […]. En esos dos años me entretuve un montón. El sueldo me daba para poder vivir e inyectar dinero a mi marca. Hice caja chica y cuando estaba por salir [de las pantallas] para meterme de nuevo al tema de la moda, me fui a vivir a Brasil. Esa ya es otra historia”.

Era diciembre del 2014. Una amiga de Alondra le comentó que el futbolista Paolo Guerrero estaba organizando una actividad benéfica y le preguntó si quería participar. Ella aceptó sin dudarlo. El 22 de ese mismo mes, la dupla –junto a otros conocidos– fue a San Juan de Miraflores para una chocolatada con los vecinos. Conversaron, intercambiaron números y salieron algunas veces. Iniciaba el 2015 y el entonces jugador del Corinthians debía regresar a Brasil para la pretemporada. Cuentan los tabloides locales que la modelo optó por alejarse de la televisión para acompañar al futbolista. “[En esa época] era más chica. Me daba rabia porque [afirmaban cosas que] no eran así. No es fácil estar en un país donde no hablan tu mismo idioma, no es la misma cultura, no está tu familia, no tienes con quién conversar. Estás sola”.

—¿Entonces qué hizo que fueras a Brasil?

—El amor [risas].

—¿Y por qué te quedaste?

—Por amor.

MAYO, 2015. La pareja regresaba a Lima luego de cinco meses en Brasil. La empresaria, de entonces 23 años, cuenta que le costó sobrellevar el acoso mediático. “Trato de no renegar. Eso no significa que no me afecte. A veces dicen cosas que no son verdad”, agrega. (Foto: El Comercio)

Desde el año pasado, la prensa no ha dejado de vincularla nuevamente al delantero, pese a que ninguno ha confirmado (oficialmente) la relación. Hace exactamente un mes, el capitán de la selección peruana cumplió 36 años. En la celebración –según los videos difundidos en redes sociales– Alondra estaba presente. El pasado 7 de enero, fueron captados ingresando al aeropuerto internacional Jorge Chávez para abordar un vuelo a Brasil.

—Según tus creencias, ¿crees que el matrimonio es para toda la vida?

—Sí, completamente. Deseo, con todo mi corazón, un matrimonio para toda la vida. Hoy en día pasa mucho: empiezan los problemas, las papas queman [hace un ruido con su mano emulando una huida] y las parejas se separan. No es así. Uno tiene que tener compromiso con todo lo que haga.

—¿Sientes que estás cerca de ese sacramento?

—No, todavía no. En algún momento, esperemos que sí. Por ahora ando superenfocada en mi trabajo.

—Antes de que cambies el tema…

—[Risas] Soy especialista, Vane. Tengo años en esto.

—¿Te gustaría dar ese paso con tu actual pareja?

—Claro que sí, pero todo a su tiempo. Lo dejo en manos de Dios. Cuando tenga que ser, será. Cuando sea, lo contaré. Espero que cuando lean esta entrevista, sepan [que lo haré público] para que me dejen de preguntar.

Cada vez que la modelo regresa a Perú es por trabajo. En esta oportunidad, para compartir las noticias sobre un nuevo proyecto: ser embajadora de Puma. “Va con mi personalidad. [Puma] le habla a la mujer empoderada, a la que trabaja para conseguir sus sueños, y yo me he sentido así en los últimos años: luchar para obtener lo que quiero. Eso es la Puma Women”. Adelanta que se vienen campañas con mensajes que se deben reforzar –en especial– en estos tiempos: el amor propio.

Para que Alondra García Miró, imagen de Puma, se involucre en un proyecto, dice que debe ir acorde a sus ideas. "No voy a recomendar marcas que no uso". (Foto: Victor Idrogo)

En cada visita, también, aprovecha para supervisar Mercatto Verde, el restaurante de comida saludable que inauguró en setiembre pasado. “Ahora que Mercatto camina solo, quiero retomar otros proyectos. Todavía tengo muchas cosas más [por hacer]”, dice antes de despedirse. Alondra se va de la misma forma como llegó: con una sonrisa en el rostro. //

Alondra García Miró hace su debut en la pantalla chica con ‘Te volveré a encontrar’, de América TV. Se estrena el 20 de abril y va de lunes a viernes a las 9:30 p.m.

HUELLA PROPIA

INICIOS. La modelo tuvo un fugaz paso por los programas reality. “En esos dos años [que estuvo en la pantalla chica] me divertí un montón”, cuenta. Se alejó de la televisión para iniciar una vida en Brasil.





REFLECTORES. En setiembre de 2015, fue presentada como imagen de Mossimo, de Saga Falabella (tienda por departamento con la que inició en el modelaje).





NUEVO RUMBO. En setiembre de 2019, Alondra –junto a su socia Alessandra Acevedo– inauguró Mercatto Verde, un restaurante de comida saludable. “Ha sido una batalla, pero nunca tiramos la toalla”.

