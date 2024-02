Los flashes la cautivaron desde pequeña. A los 13 años, comenzó su carrera en el modelaje y acabó conquistada por las telas y creaciones de las tendencias de la década del 2000. “Terminé estudiando Diseño de Moda, aunque al final la vida me llevó por otro camino”, comenta. Ese rumbo hoy abre uno de los capítulos más importantes de su carrera: ser reconocida como una de las ‘influencers’ latinas más notables del país y la región. Los números de Alondra García Miró no mienten: 3 millones y medio siguen sus recomendaciones en Instagram y más de 100 mil en TikTok, afianzando lazos con clubes de fans que la quieren no solo en el Perú, sino también en países como Brasil y Ecuador. Su personalidad, sin duda, resulta encantadora. Su esquiva vida privada, también.

Ella confía en que esta conexión se da gracias a su naturalidad y sencillez, cualidades que ha cultivado desde sus inicios. Aunque bien podría ser también por su exótica belleza: “Mi fuerte son mis pestañas”, dice, y comparte el secreto que heredó de su abuela para tenerlas magníficas: “Todas las noches me ponía aceite de ricino y vaselina en las pestañas. Te estoy hablando de unos 20 años atrás, religiosamente mi Gelita lo hacía con mucho amor”.

El entusiasmo de García Miró se le nota en la mirada. Y cómo no, si este 2024 ha llegado con el pie en alto. El próximo 18 de febrero disputará su nominación como Influencer Latina del Año con otras figuras de Latinoamérica. A puertas de su debut en la alfombra roja de los People’s Choice Awards, conversamos con ella.

Cita imperdible Los People’s Choice Awards 2024 se llevarán a cabo el próximo domingo 18 de febrero, y serán transmitidos en E! Entertainment desde Los Ángeles. García Miró está nominada en la categoría Influencer Latina del Año, junto a figuras como Daniel Valle (México) y Estefanía Russo (Argentina). La peruana promete sorprender con un look de gala de un diseñador local.

¿Llevas la cuenta de cuánto tiempo te desenvuelves como ‘influencer’?

¡Desde antes de que el término se volviera popular! Creo que más de 10 años. El estar nominada en los People’s Choice Awards siento que es un logro más que nada de mis seguidores que están desde el día 1. Los que me han venido apoyando por tantos años.

¿Cómo te enteraste de la noticia de tu selección?

Me encontraba en un viaje de trabajo, en México, como la única representante peruana en un evento internacional de una marca top [Tiffany & Co.]. La emoción fue infinita cuando me dieron la noticia, lo complicado fue guardarme el secreto por unos meses hasta que se publicaran los nominados oficialmente.

¿Crees que esta nominación ha puesto tu nombre en boga mucho más que antes? ¿Qué es lo más difícil de estar bajo esta mirada?

Creo que lo más complicado para mí son las entrevistas. Es algo que no suelo hacer, pero con esta nominación fue necesario mantener una cercanía con la prensa, con los medios, con la televisión, mientras que a mí me gusta dedicarme a lo mío más en silencio.

Alondra no solo destaca por su contenido en lifestyle, a menudo, es figura de importantes campañas de moda y accesorios, para marcas como Tiffany & Co. y Ripley. (Foto: Alexander Pérez - Flores)

Mencionas la exposición de la televisión, sin embargo, uno de los hitos más reconocidos de tu carrera ha sido también tu debut protagónico en una novela de América Televisión.

Y estoy más que agradecida. Me encantó formar parte de un proyecto tan grande y poder llegar a más personas. Han pasado los años desde la emisión de “Te volveré a encontrar” (ProTV, 2020), pero el cariño por el medio y los actores con los que compartí escena siguen intactos. Además, pronto espero poder sorprenderlos con un nuevo proyecto.

¿Cuáles claves consideras consolidaron tu nominación como Influencer Latina del Año?

Mi sinceridad. Es que también mis inicios fueron muy orgánicos, yo no busqué ser ‘influencer’, solo encontré en las redes sociales un espacio para compartir lo que me gustaba, para conectar con la gente. Ahora, obviamente, lo veo de manera muy profesional, como un verdadero trabajo 24/7.

A pesar de ser una figura pública, te caracterizas por no estar implicada en escándalos, incluso cuando has tenido relaciones amorosas con personajes mediáticos.

Es que yo cuido un montón mi imagen. Así soy fuera y detrás de cámaras, la gente que me conoce lo sabe. Es mi esencia, siempre he procurado hacer las cosas bien a pesar de la exposición.

Esa exposición, en tu caso con casi 3 millones y medio de seguidores, también conlleva una responsabilidad.

Claro, y es enorme. Pero como soy una persona disciplinada, creo que siempre trato de mantener eso en mi trabajo. Cada marca con la que trabajo, cada cosa que publico es siempre bien pensada, cuidada. Gracias a Dios mi equipo de trabajo es maravilloso, eso ayuda un montón.

El mundo de las ‘influencers’ aún se siente un poco lejano para muchas personas. Para algunos se siente incluso un poco falso. ¿Crees que las amistades en el rubro son reales?

Felizmente, yo tengo amigas ‘influencers’ con las que siento que entre todas siempre nos vamos a apoyar. Si alguna quiere comunicar algo o necesita soporte, ahí estamos para sostenernos. En algunos casos, incluso, ellas han sido primero mis amigas fuera de las redes, y eso ha consolidado aún más la conexión. Flavia [Laos ], por ejemplo, es excepcional, y su ayuda en toda esta etapa de la nominación en los People’s Choice Awards ha valido de mucho. Espero poder mantener el premio en casa y conseguir el logro que ella alcanzó en 2023.

Frente a todos los flashes y el interés sobre ti, ¿qué es lo que hace que mantengas los pies en la tierra?

Para mí es muy natural esta exposición porque empecé a los 13 años siendo modelo, y llegó un momento en que me acostumbré a este ritmo. Tal vez si me hubiese llegado de más grande, sí me habría abrumado; pero la verdad es que me encanta trabajar con gente y mostrarme lo más genuina posible con mi comunidad, mis seguidores. Creo que lo que me mantiene conectada es siempre ver con sorpresa cada logro que tengo.

Han pasado muchas cosas en tu vida desde que eras esa niña de 13 años que modelaba para catálogos hasta la Alondra que está nominada en los People’s Choice Awards. ¿Qué es lo que más abrazas en tu evolución?

Uf. La vida no es fácil, la verdad. Todos tenemos obstáculos, pero al final eso nos ayuda a crecer para conquistarlo todo. En ocasiones me ha tocado sacar fuerza de donde sentía que no tenía, pero al final siempre me doy cuenta de que sí se puede. Estoy feliz porque a pesar de haber crecido tanto nunca he dejado de ser soñadora, entregada al cien por ciento.

¿Crees haber heredado alguna de estas cualidades de tu mamá, Maricarmen Santillana? ¿Cómo es el recuerdo que conservas de ella?

Su partida fue una de las cosas que más me marcó, pero me reconforta saber que tengo mucho de ella. Fue una mujer extremadamente trabajadora, inteligente y con un corazón de oro. Sencilla y noble como ninguna otra. Estoy segura de que ella está siempre a mi lado abriéndome camino, desde otra dimensión, pero siempre conectadas en el corazón. //