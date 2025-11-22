Diana Gonzales Obando
Diana Gonzales Obando

Escucha la noticia

00:0000:00
Alpacas negras: cómo la mejora genética revalorizó esta especie que estuvo cerca de desaparecer y por qué su fibra seduce al mercado del lujo
Resumen de la noticia por IA
Alpacas negras: cómo la mejora genética revalorizó esta especie que estuvo cerca de desaparecer y por qué su fibra seduce al mercado del lujo

Alpacas negras: cómo la mejora genética revalorizó esta especie que estuvo cerca de desaparecer y por qué su fibra seduce al mercado del lujo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Nos esperaban unas cinco horas en camioneta desde la ciudad de Arequipa hasta Llalli, en Puno, a más de 4 mil m.s.n.m., donde se encuentra la Estación Científica de Pacomarca. El volcán Misti nos persiguió en toda la ruta. A mayor altura —y con algunos malestares propios del soroche—, los paisajes se volvían más impresionantes. Grupos de vicuñas pastaban tranquilas cerca de gélidas lagunas, las vizcachas se escondían del ruido humano y llamas o alpacas aparecían de vez en cuando a lo largo del camino.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC