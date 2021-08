Conforme a los criterios de Saber más

La cumbre del Mateo es una de las más populares de la Cordillera Blanca, en Áncash, e idónea para quienes empiezan en el alpinismo. Ascender a 5mil metros implica soportar nevadas, lluvias y mucho frío y mucho sol, un posible mal de altura, vómitos repentinos, dolores de cabeza, labios cuarteados y fallos cardiacos. Sin embargo, la felicidad está allí cuando logras la cúspide y admiras, por ejemplo, el Huascarán, la montaña más alta del Perú, frente a ti. Blanquísima. Histórica. Tremenda.

Para realizar una escalada sobre rocas y nieve como esta, primero, debes estar bien entrenado, llevar una buena alimentación, potenciar mucha fuerza de voluntad y concentración. Al llegar a Huaraz, capital de Áncash, a unas 8 o 9 horas en bus desde Lima, la primera prueba es aguantar los más de 3 mil metros de altitud en que está la ciudad. Es necesario comer ligero, tomar agua e infusiones de coca, manzanilla, y respirar mucho.

Huaraz es una ciudad atolondrada de agencias de trek, alpinismo y aventura; de tiendas con todo lo relacionado a montaña y bicicletas. Existe tanto ambiente de adrenalina, gastronomía y naturaleza que emociona. No faltan las ofertas de los jaladores para ir al nevado Pastoruri –que ya casi ni existe– o para visitar lagunas en un solo día. En tiempos de COVID-19, Huaraz se convierte en un destino ideal para despejarse. Los meses de buen tiempo van desde mayo hasta agosto. Llegan familias, grupos de amigos, enamorados y aventureros solitarios. Eso sí, respetando protocolos.

Subiendo entre las rocas. (Foto: Gerardo Cabrera Campos)

Llegué a Huaraz un miércoles: necesitaba aclimatar y ejercitar el cuerpo al menos 3 días antes de ascender al Mateo el sábado desde las 5:00 a.m. Una agencia de viaje puede cobrar por persona entre 300 soles y si vas en grupo, 600 soles. Decidí contactar a Eloy Salazar y su hermano Octavio, ambos huaracinos y guías especializados de alta montaña, quienes me unieron a una expedición de 8 personas. Al ser mi primer “cinco mil”, los nervios no paraban. Incluso pensé que el mal de altura me agarrarían, pero liberé la mala vibra caminando al mirador Rataquenua (3400 m.s.n.m.), a unos 60 o 70 minutos desde el centro de la ciudad. Desde ahí se puede apreciar Huaraz y el macizo Huascarán (el nevado más alto del Perú).

Llegar a la cumbre del pico Mateo, a unos 5150 m.s.n.m., toma entre 4 y 7 horas, según el ritmo de la expedición. Es necesario llevar lentes de sol, protector solar y ropa especial contra el frío. Hay que pasar por caminos estrechos y peligrosos de rocas. Luego ascender con ayuda de crampones en las botas especiales y un piolet que permitirá afianzarse en la nieve. El camino empieza a un lado del túnel Punta Olímpica, a 4736 m.s.n.m., el segundo de mayor altura en el mundo. Toma 3 horas llegar ahí desde Huaraz, saliendo de madrugada por la carretera Carhuaz-Chacas.

El nombre del nevado, cuenta Eloy Salazar, se debe a que hace unos años, unos vecinos de la zona subían por allí. Uno de ellos, de nombre Mateo, llegó a la cumbre. Desde ese momento, poco a poco, las expediciones crecieron y ahora es un gran sustento económico para los huaracinos, aunque también debería preocupar la demasiada afluencia que está generando.

-La montaña, por más pequeña que sea, se respeta.

Descanso y revisión de equipos. (Foto: Gerardo Cabrera Campos)

Las palabras de Eloy, mientras caminamos por las rocas, implantan seriedad y reflexión. En la altura no hay juego, ni vacilación de voluntad. Mi método es “un paso, un respiro”. Lo escuché a varios alpinistas en documentales sobre el Everest, la montaña más alta del mundo. Mientras escalas las rocas y te contoneas por los precipicios, mirando al fondo, aparece cual pirámide blanca “el Mateo” o el “nevado Mateo”.

Pese a la ropa idónea para las alturas, el frío pude ser penetrante. Durante nuestra ascensión, he visto descender a personas con vómitos, descompensadas o tan extenuadas que solo atinan a mirar por todos lados. Ya pasamos los 5 mil metros. Con los crampones, pisar en la nieve es más firme. De pronto, Eloy y su hermano Octavio empiezan a señalar los nevados:

- ¡Ese es el Huascarán!

Atrás, a la izquierda, el Huascarán. (Foto: Gerardo Cabrera Campos)

En efecto, apreciar el Huascarán tan cerca es un estímulo grande, sin olvidar el “un paso, un respiro”, porque te sientes en el cielo, pleno y armado de voluntad. Hasta que, paso a paso, chacchando coca, bebiendo agua, respirando fuerte… llegas a la cumbre añorada. Ya no importa el frío, el cansancio o las ganas de orinar. Hay una especie de poder y adrenalina infinitos, que luego se tornan en ganas de sacar fotos y videos para las redes sociales.

Nadie sabe si subirá una próxima montaña, podemos morir al bajar, salvo Eloy y Octavio, quienes ya tienen ascensiones separadas en las próximas semanas y meses. Viven de eso, y parece que jamás se cansarán. Les pregunto si planean ir a Nepal para intentar el Everest o algún “ocho mil”. “Algún día, algún día”, responden. //

VIDEO RECOMENDADO

Con el fin de desafiar las alturas y vivir un momento de adrenalina, tres hombres decidieron hacer un salto base desde lo más alto de una montaña en Escocia. null