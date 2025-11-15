Amanda Portales: por qué un presidente de Corea del Norte la aplaudió, los escenarios más insólitos a los que llevó la música andina y cómo se volvió la Novia del Perú

Escucha la noticia
Amanda Portales: por qué un presidente de Corea del Norte la aplaudió, los escenarios más insólitos a los que llevó la música andina y cómo se volvió la Novia del PerúResumen generado por Inteligencia Artificial
Ha perdido la cuenta de la cantidad de polleras que tiene en su colección. Son muchísimas y cada una brilla con su propia historia. Para esta entrevista, la cantante Amanda Portales, la Novia del Perú, seleccionó algunas de ellas. “En cada espectáculo debo usar una sobre otra, de tal manera que al bailar se vea la de abajo. Siempre me mando a hacer algo diferente cada año. Esta es de Hualhuas”, dice Portales mientras levanta una hermosa pollera de color blanco, muy pesada, con figuras de flores blancas y brillantes. “Me la puse con el traje blanco, con la lliclla blanca y su prendedor de plata. Aunque últimamente estoy usando más túnicas”, agrega desde la sala de su casa, donde ha dispuesto la variedad de trajes para admirarlos.