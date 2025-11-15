Amanda Portales: por qué un presidente de Corea del Norte la aplaudió, los escenarios más insólitos a los que llevó la música andina y cómo se volvió la Novia del Perú

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

A través de estos vestidos, la artista relata sus memorias. Nos enseña las telas, las lentejuelas, la complejidad de sus bordados y sus complementos como mantas o llicllas, así como sus zapatos de colores. Cada pieza es una emoción, el recuerdo de un concierto, el homenaje a las regiones de nuestro país y a cada rincón donde su voz ha llevado sus huaynos, mulizas, huaylarsh, pasacalles, santiagos y yaravíes.

Amanda portales junto a su nieta de 4 años, Valentina Guillén. la pequeña lleva puesto el traje de su abuela, cuando era la Mascotita de Huánuco a su misma edad. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Para sus bodas de diamante, ya mandó confeccionar un nuevo traje. Portales celebrará en pocos días los 60 años de una trayectoria que inició de niña sobre un escenario, cuando tenían que cargarla para subirla a una silla y así alcanzara el micrófono. Desde los tres años, Amanda era conocida como la Mascotita de Huánuco. Pudo continuar presentándose frente al público gracias a un permiso solicitado al juzgado de menores. Aún conserva ese carnet, así como ese vestuario. Lo hizo su mamá, la cantante Irene del Centro. Con este traje se unen generaciones. Su nieta Valentina, de cuatro años y una artista en potencia, suele ponérselo mientras se convierte en Valentina del Perú. Se vuelve cantante como su abuela, alza sus manos, canta y canta.

La pequeña artista Amanda Portales durante una fiesta de cumpleaños. La rodean sus padres, Irene Sotelo y Lucio Portales, y el resto de su familia.

Con lliclla por el mundo

Pasó de ser conocida como la Mascotita de Huánuco a Cápac Tika (también guarda esta vestimenta), a los 7 años, cuando cantaba música del Cusco. Si eran canciones puneñas, se llamaba Flor Collavina. Después fue Flor Amanda, Amanda de los Andes, Amanda del Mantaro. A los 16 años, por su belleza, la Pastorita Huaracina la bautizó como la Sophia Loren del folclor. El periodista Antonio Muñoz Monge le dio el nombre con el que la reconocen hasta hoy: la Novia del Perú.

En el coliseo romano. / Archivo Personal

Muchas tierras han transitado bajo sus tacones y polleras. El alma andina de su voz ha recorrido Europa, América y Asia. Con sombrero y lliclla se ha retratado frente al Coliseo Romano y admirando la Torre Eiffel. Pero uno de sus viajes más memorables fue a Corea del Norte junto a su amigos cercanos, Chato Grados y Pastorita Huaracina. Recuerda que estaba muy nerviosa por el encuentro con el presidente Kim Il-sung (abuelo del actual líder norcoreano Kim Jong-un). Al saludarlo, logró tomar su mano y decirle: “Señor presidente, soy del Perú y espero que se cumpla su sueño de unir las dos Coreas”, a lo que él respondió con aplausos. “También he cantado a los sobrevivientes de la II Guerra Mundial, en Rusia. Son experiencias que forman la personalidad. He viajado a muchos lugares haciendo mi chamba y lo que me gusta, por eso no he descansado. He dado a luz y continuado con mi trabajo; incluso estando embarazada he actuado también, hasta el último. Y no me he perdido la niñez de mis hijas, viajaba con ellas y les daba de lactar, incluso con vestuario”.

La artista disfruta de una de sus presentaciones en el Gran Teatro Nacional, con la elegancia que la caracteriza.

Amanda Portales está muy contenta con el trabajo de las nuevas generaciones de artistas que apuestan por la tradición en sus distintas versiones. La música fusión le parece pertinente: “Si eres joven, entonces, ¿cómo llegas a los mayores? ¿Y cómo los mayores, a la juventud? Ambos pueden nutrirse, como yo que ahora estoy en las benditas redes”. Ella también ha hecho fusión y nombra la cumbia “Cariñito”, versionada en huayno, y el “Jipi Jay” de Pepe Vásquez: “Por qué perder la esperanza / de volver volverte a ver / no es más que un hasta luego / no es más que un breve adiós / Adiós, adiós, adiós / Quizás, quizás, quizás / nos volvamos a ver / nos volvamos a encontrar”, canta Portales y nos regala una hermosa versión de la nostálgica canción afroperuana.

Antes de despedirnos, le pedimos una reflexión sobre la situación de violencia que estamos viviendo en el país, la misma que afecta a los artistas como ella: “Les digo a las autoridades que sean fuertes, no desmayen si realmente quieren hacer que el Perú sea mejor. No sean indiferentes ante la dolencia de nuestra gente”. La esperanza en Amanda siempre está presente. //

"Lo que se herado no se hurta" Antonio Muñoz Monge (periodista) Amanda Portales Sotelo es la artista que cubre el panorama nacional de nuestra música nativa, a manera de una síntesis pedagógica. Justamente, su nombre artístico, la Novia del Perú, refleja esta realidad musical. Sus anteriores nombres artísticos también respondieron a esa intención, porque ella interpreta por igual canciones de Huánuco, Cusco, Puno, Junín, Ayacucho, Huancavelica o Áncash, con un hermoso y sorprendente entendimiento musical —y humano— de la realidad peruana, del que muchas veces adolecemos.

La herencia está a la mano. Su madre, Irene Sotelo Monge, nacida en Yauyos, fue una gran intérprete de nuestro folclor, además de compositora. Su padre, Lucio Portales Orozco, nacido en Huánuco, fue violinista y director de orquestas típicas.

Una de las nietecitas, Valentina, de cuatro años de edad, subirá al escenario para cerrar la fiesta con un baile, acompañada por la abuela Amanda que, a la misma edad, hizo lo propio. Quien hereda no hurta.