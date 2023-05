Desde Pucallpa, viajamos hasta el pueblo Honoria, en Huánuco. De ahí, seguimos un tramo por el río Pachitea en un ‘peque peque’ y, luego, hicimos una larga caminata entre bosques amazónicos. Unas horas después de andar entre la lluvia, el camino develó una maloca blanca y, detrás de ella, una cortina de vapor que subía hacia los cielos. Habíamos llegado a Mayantuyacu, un centro medicinal dirigido por el maestro vegetalista de origen ashaninka Juan Flores, ubicado a las orillas del Shanay-Timpishka.

Este río se extiende por unos 6,4 km y hay puntos en que, efectivamente, está en ebullición. Si bien el nombre Shanay-Timpishka quiere decir en ashaninka “hierve con el calor del sol”, las altas temperaturas provienen de uno de los sistemas geotermales más antiguos del mundo, con una temperatura que varía entre los 64 y 100 grados centígrados.

En ese viaje, Andrés me introdujo a una de las anomalías geotérmicas más impresionantes del mundo, y el maestro Juan al mundo espiritual de las plantas: came renaco, para los dolores; chuchuhuasi, para sentirme fuerte; ishpingo, para los bronquios y hablar más asertivamente; ayahuasca, para abrir la mente y conectar con la energía vital del universo; y uchusanango, para mejorar la claridad en la toma de decisiones.

Las cortezas de plantas como el came renaco son usadas para preparar medicina natural. / DIEGO PEREZ





Plantas que curan

Siete años después, me encontré en Mayantuyacu por sexta vez con el propósito de completar una serie de fotos destinadas a una exposición y para poder ‘dietar’ el came renaco. ‘Dietar’ es una palabra que usan los maestros vegetalistas -aquellos que practican medicina tradicional usando plantas- e implica tomar un concentrado del vegetal y entrar en una relación espiritual con este.

La primera vez que ‘dieté’ came renaco fue en el 2017. Me sirvió para tratar un fuerte dolor de espalda que tenía por una fractura de columna. Si bien no es una planta alucinógena, cada vez que la tomo se me aparece en sueños y es ahí, en el mundo onírico, en donde trabaja. Hace siete años que ‘dieto’ esta planta y hay ocasiones en que ella sabe exactamente dónde y por qué me duele, y se lleva el dolor. Y otras veces no puede hacer más. La última vez fue así. Unos días después, en Lima, mi médico neurocirujano me confirmaría que lo mío no se trataba de un problema que podía tratarse con pastillas (o plantas). Requería una cirugía.

Estatua de San Martín de Porres, con huayruros y un instrumento amazónico que se usa para ceremonias de curación. / DIEGO PEREZ

Sin embargo, el viaje no fue en vano. Las plantas son sabias y nos dan lecciones . Parte de la sanación tiene que ver con el entendimiento de la raíz del problema. ¿De dónde proviene ese dolor? Físicamente provenía de un sobreesfuerzo físico, pero espiritualmente tenía que ver con una incesante necesidad de trabajar y producir para no lidiar con el duelo de terminar una relación.

En sueños, el espíritu del came renaco me llamó a no hacer nada, a observar y a existir. En la ceremonia de ayahuasca, el maestro Juan convoca al espíritu de came renaco a través de icaros, cantos sanadores para trabajar sobre mi dolor. En este caso, no se trata solo de tratar el síntoma, sino de entender el mensaje que el dolor tiene para mí. Y esta vez, durante la ceremonia, en lugar de coloridas visiones de animales y patrones geométricos, vi solo ramas secas. Percibí la indicación de no hacer nada y dejar ir al dolor.

Mario flores frente al ‘río que hierve’. Él es el hijo del maestro vegetalista de mayantuyacu. / DIEGO PEREZ

En una cotidianeidad en la que estamos permanentemente conectados y en constante producción, esta advertencia tan simple puede ser un reto total. Si bien la indicación de la planta, en cuanto a lo físico, fue similar a la del médico en Lima, en Mayantuyacu no hay señal de celular y el reposo se realiza en un lugar único, donde los días se pasan entre vapores, piedras calientes, y pozas de agua fresca y tibia.

No se trata de un ‘spa’ o retiro de lujo, sino de un centro medicinal. La infraestructura es básica, pero la dieta de plantas demanda justamente eso. Las horas se pasan habitando espacios que dan lugar al diálogo interno y al autoconocimiento, y entre vapores que sanan el cuerpo y el alma. //