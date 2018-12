Navidad 2018: ¿por qué la cena navideña de los peruanos no es la misma sin un delicioso pavo?

El primer año no suele ser una celebración que se recuerde, pero es posible que para Itala de Sanctis las cosas sean un poco distintas: su memoria gustativa sabrá cómo conservar lo que ocurrió la vez en que probó –a propósito de su cumpleaños número 1– un trozo de pavo. Lo saboreó, cerró sus ojitos y pidió un poco más. Luego, mientras chupaba el hueso de una pierna que su padre –el chef piurano Francesco de Sanctis– había limpiado de todo remanente, la pequeña confirmó que aquel era un sabor que le gustaría desde ese día en adelante. Hace bien: los peruanos somos hinchas del pavo aunque su consumo tenga poco o nada que ver con nuestras tradiciones más autóctonas. Servirlo en la mesa navideña, no obstante, es una costumbre consagrada desde las primeras décadas del siglo XX. ¿Por qué? Hay quienes dicen que tiene que ver con su tamaño: el generoso pavo es rendidor y alcanza, a veces, para dos o tres días. Algunos opinan que es una adaptación de la celebración estadounidense del Día de Acción de Gracias (que se festeja en noviembre). Para otros, al no tener un sabor fuerte, su carne es maleable a sazones y gustos diversos. Sea como fuera, hace rato que el pavo se ganó un lugar privilegiado en Navidad. Quien diga lo contrario, que intente quitarle el hueso a Itala.

AL HORNO

La primera gran fiesta que Marisa Guiulfo atendió –a finales de la década del 70– era para unas mil personas. La banquetera ya había trabajado en eventos importantes, pero este era diferente. “Yo todavía no hacía cosas tan grandes y, como no calculaba bien las cantidades, estaba aterrada de pensar que no alcanzaría la comida”, cuenta. Compró 15 pavos. “¿Dónde los iba a macerar? Pues en la tina de mi baño”. La fiesta fue, como era de esperarse, un éxito rotundo. Y no, no faltó comida.

