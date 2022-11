MIRA TAMBIÉN: l Buenos Aires que no conoces: un recorrido alternativo en la capital de Argentina por la escritora peruana Katya Adaui

“A mí me convocan en el 2019 para escribir el resultado de una investigación que empieza tres años antes. La idea era descubrir quién había delatado a la familia de Ana Frank y a quienes vivían con ellos. Como millones en el mundo, yo había leído el famoso diario que Ana escribió mientras se escondía de los nazis, por lo que conocía la historia y me parecía fascinante. No pude decir que no”, detalla Sullivan, en cuya lista de títulos destacan varias biografías. Una de las más reconocidas: La hija de Stalin. La extraordinaria y tumultuosa vida de Svetlana Alliluyeva.

Rosemary Sullivan (Montreal, Canadá) es escritora y poeta. Ha escrito 15 libros, el más premiado de ellos: “La hija de Stalin. La extraordinaria y tumultuosa vida de Svetlana Alliluyeva”. / Awakening

“Usualmente yo estoy a cargo de todas mis investigaciones. Busco, viajo, reviso los documentos de la CIA, el FBI, la KGB o de lo que toque. Pero aquí me sumé a la labor del cineasta Thijs Bayens y el periodista Pieter van Twisk. Ambos son holandeses y a ellos comenzó a preocuparles el duro sentimiento antimigratorio que se veía en Ámsterdam. Vieron que la extrema derecha estaba teniendo demasiado alcance y buscaron recordarle a la gente hasta dónde eso puede llegar”, cuenta.

Un día Bayens pasó por el edificio donde se escondió por dos años la familia Frank y recordó lo que ese relato significaba, así que se pusieron a escudriñar uno de sus ángulos más enigmáticos: quién los delató. Prosigue Sullivan: “Los dos reclutaron a un equipo que incluía expertos en casos sin resolver de los Países Bajos. Sin embargo, vieron necesario tener un outsider y contactaron al ex agente del FBI Vince Pankoke. Todos hicieron uso, incluso, de inteligencia artificial para hacer conexiones que no se habían hecho antes”.

En un anexo secreto de este edificio en Ámsterdam se escondieron los Frank entre 1942 y 1944. Hoy el lugar es un museo. / DESK

Sullivan señala que le siguieron la pista a hasta12 sospechosos, pero que, al final, obtuvieron el nombre de quien consideran responsable: el notario judío Arnold van den Berg. “Luego de ser encontrados en el anexo secreto sobre un almacén junto al canal de Ámsterdam, los Frank fueron enviados a campos de concentración. El padre de Ana, Otto, recibió un día en su cautiverio un papel anónimo en el que se leía el nombre del delator. Era el de Van den Berg”, detalla la autora.

“Lo que sabemos es que Van den Berg era un hombre de moral que se vio en una posición imposible: entregar direcciones —él no sabía específicamente quién se ocultaba en ellas— para proteger a su esposa y tres hijos. Los alemanes ya habían golpeado su próspero negocio. Otto Frank supo que fue él, pero nunca dijo nada, se entiende también, para proteger a los descendientes de Van den Berg”, acota. Hoy estos ya tienen otros apellidos. Cabe señalar que hay quienes no están de acuerdo con la hipótesis sobre el notario.

Sullivan confía en lo relatado en el libro y agrega con contundencia: “Mi compromiso secreto con este es que la gente entienda que la barbarie puede pasar otra vez. No es tan descabellado, como están las cosas. En Estados Unidos, por ejemplo, la manipulación de datos falsos es tal que esta manera de pensar oscura no solo es idiota, sino muy peligrosa. La sublectura del libro es: mucho cuidado, aquella locura podría ocurrir de nuevo”. //