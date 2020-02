En octubre del año pasado, Anahí de Cárdenas (Lima, 1983) sintió un bulto en su seno mientras se realizaba un autoexamen. Inmediatamente separó una cita con la ginecóloga y comenzaron una serie de pruebas –ecomamografías, resonancias, biopsias–que confirmaron el diagnóstico: cáncer de mama. Antes siquiera de haber sido operada, Anahí decidió compartir en su cuenta de Instagram la noticia. Hoy, un millón de seguidores siguen su proceso.

¿Qué pasó luego de que te confirmaran que tenías cáncer?

Había que hacer un examen de inmunohistoquímica para saber cuál era el tratamiento que seguiría. Resultó que mi cáncer era hormonal (de los malos es el menos malo). Con esa información, y porque el tumor estaba ubicado detrás del pezón, el doctor recomendó una mastectomía radical.

¿Y cuál fue tu reacción?

No entendía cómo habíamos pasado de ‘un cáncer fácil’ a tenerme que quitar toda la teta [ríe]. Yo necesitaba dos segundos para procesar el tema, quería estar realmente segura de que estaba haciendo lo correcto y de que no me estaba saltando procesos. Hablé con el oncólogo tratante, con un radiólogo en Estados Unidos y con otro oncólogo. Todos coincidieron con que me operara primero y luego me hiciera la quimioterapia. Dos semanas después de mi cita inicial con la ginecóloga, me sacaron la teta. Todo fue bien rápido, bien violento, pero cortamos el problema de raíz.

Hiciste público tu diagnóstico muy rápido. ¿Qué te impulsó a compartirlo?

Lo dije porque no me lo creía, y para mí las cosas no se vuelven reales hasta que uno las dice. Y además yo internamente dramatizo mucho las cosas, pero cuando las verbalizo siento que pierden fuerza.

¿Alguna vez te has arrepentido de la decisión de contar que tenías cáncer?

No. A veces sí me abruma la cantidad de atención que recibo, porque veo y siento la ansiedad y el miedo de la gente. Muchos se acercan a mí con recomendaciones, y es porque a ellos esta enfermedad les ha tocado también de alguna manera. Es una enfermedad bien difícil, y ver a tanta gente pasando por lo mismo es duro. Además, porque sé que no todos tienen las condiciones que yo tengo para enfrentar la enfermedad. Sé que estoy en una posición de privilegio y sería ridículo negarlo.

