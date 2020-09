Una tenue garúa humedece la cancha de arcilla del Lawn Tenis. Esa maravilla hace que cada paso de la tenista peruana Anastasia Iamachkine deje huella: la de sus zapatillas en el piso y, casi dos horas después, la de su medalla en la memoria. Tarde, casi noche, ella y Sergio Galdos vencieron a la pareja de Guatemala conformada por Andrea Weedon y Wilfredo González (7-5 y 6-1) y le dieron la decimosexta medalla al Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Las imágenes de la TV la presentan orgullosa, feliz, en el podio. Es una postal intercultural que resume al Perú deportivo: un doble mixto, las raíces arequipeñas de Galdos, la heredada sonrisa rusa de Anastasia y un Cuchimilco de la cultura Chancay, la mascota de los Juegos Panamericanos; el premio mayor.

La medalla de bronce de esos juegos hoy descansa en una de las paredes de la casa de Anastasia Iamachkine, Nastu, quien hoy además va por su tercer año en la Pepperdine University en Malibú, USA. La pandemia también tocó su horario: lleva clases on line. Casi en paralelo, la tenista peruana ha iniciado una aventura que nació de la curiosidad y su espíritu dulcero: cómo comer un chocolate saludable. Esta es la historia de su sueño.

¿Por qué tenis y no vóley o surf, los dos deportes imán para las jóvenes en el Perú?

Empecé a jugar tenis cuando tenía 5 años porque toda mi familia juega tenis. Como a los siete mis papás me inscribieron a la misma academia de tenis donde entrenaba mi hermano: ellos querían que practicara un deporte y esté físicamente activa. Desde entonces, el deporte me gustó mucho y empecé a jugarlo todos los días.

Sergio Galdos, Juan Pablo Varillas y Anastasia Iamachkine: Galdos repitió medallas de bronce tras ganar junto a Varillas y Iamachkine en Tenis Dobles Masculino y Mixto. (Foto: Giancarlo Avila / GEC)

¿Es verdad que, por tu mamá, pudiste ser bailarina profesional?

Mi mamá nunca fue bailarina profesional. Cuando ella estudiaba medicina en la universidad en Rusia, al mismo tiempo formaba parte del grupo de baile tradicional, es decir, el taller de folclore. Este era su hobby. Yo nunca tuve el sueño de ser bailarina profesional, sin embargo, me gusta mucho bailar. ¡Me encanta la salsa y la bachata!

¿Por qué es más importante ser profesional “cuando nadie te ve”, que cuando estás en plena competencia.

Pienso que es importante ser profesional en todo momento, tanto como cuando “nadie te ve,” al igual que en plena competencia. Los dos van de la mano y no veo cómo el éxito puede existir sin profesionalismo en las dos ámbitos. Por un lado, el entrenamiento es crucial porque uno mira sus propias actitudes y no actúa con el propósito de caerle bien a alguien o ser alabado por otros. Por otro lado, todo el sacrificio que uno hace en el entrenamiento, todo el “por qué” de la disciplina es para la competencia, donde uno quiere obtener el resultado favorable la mayor cantidad de veces posible.

¿Qué jugadores te inspiran?

Maria Sharapova es y siempre será mi jugadora favorita. Desde que era pequeña siempre la veía jugar en la televisión y me encanta como competía y la garra que ponía en cada punto.

¿Dónde tienes guardada la medalla de bronce de los Panamericanos en 2019?

La medalla la tengo colgada en mi cuarto dentro de un cuadro.

ANASTASIA Y SU HIJO, CHOCONASTU

Anastasia Iamachkine: del bronce en Lima 2019 al sueño de llevar el chocolate peruano a todo el mundo. ¿Por qué Nastu? Descúbrelo aquí.

¿Qué es Choconastu -lo vi en tu perfil de wasap- y por qué los chocolates?

Choconastu es una deliciosa barra de chocolate elaborada con granos de cacao orgánicos provenientes de Tingo María, una hermosa ciudad ubicada en la selva peruana. Yo fundé Choconastu hace 2 años, el verano antes de comenzar la universidad. Actualmente, las barras de Choconastu están disponibles en 51% , 65% en varios sabores y pronto estarán en 70% de cacao.

¿Cómo nació el proyecto?

La idea de comenzar este nuevo negocio surgió cuando estaba haciendo ejercicios con mi preparador físico en un gimnasio y conversábamos sobre la comida en general. Luego pasamos a hablar sobre los postres y de cómo no son muy saludables, ya sean pasteles o barras de chocolate de mala calidad. Como amante del chocolate pensé en lo genial que sería tener un negocio de chocolates saludables, conocer la fuente de todos los ingredientes y cómo se elabora el producto en detalle. Luego, mi entrenador me dijo que tenía un amigo con una pequeña fabrica de chocolates hechos con cacao orgánico en la ciudad de Tingo María. Así que pensé: ¡Vamos a probar ese chocolate! Creo que ese mismo día reservé el vuelo a Tingo María. Estaba muy emocionada. Al llegar, nos encontramos con Sergio, el dueño de la pequeña fábrica.

¡Fuiste hasta Tingo María!

Sí. Primero, nos llevó a ver las plantaciones de cacao y luego nos mostró cómo produce las barras de chocolate. Me encantó el sabor. Desde entonces nos hemos asociado. Le pregunté a mi entrenador cómo deberíamos nombrar la marca. Pensamos un rato y luego se nos ocurrió Choconastu (choco de chocolate y nastu, que es mi apodo).

¿Qué significa Nastu?

Pues la verdad no significa algo en particular (risas). Cuando era niña mi nana me llamaba así, Nastu, Nastu, quizá por mi nombre, Anastasia, y la pronunciación en ruso. Te cuento algo: recientemente nos hemos asociado con la organización Sembrando Juntos con la misión de mejorar la calidad de la educación de los niños con pocos recursos económicos del Perú. Por cada barra de chocolate que compran nuestros consumidores, Choconastu dona un sol. Sé que puede que no parezca mucho, pero a medida que la empresa crezca, también lo hará la contribución, porque apoyar a organizaciones como estas siempre fue extremadamente importante para mí.

¿Es el peruano, además de cevichero o chicharronero, chocolatero?

El peruano es muy dulcero, come muchos dulces que no son muy saludables. Mi idea con Choconastu es tratar de educar a la gente a consumir chocolates con alto porcentaje de cacao con el propósito de mejorar la alimentación. E incentivar productos que no sean golosinas que dañan el organismo humano y cambiarlos por dulces de buena calidad.

¿Cuál es tu plan con Choconastu y con el tenis?

Por ahora, solo estoy vendiendo las barras de chocolate en Perú, pero el objetivo es que algún día esté disponible en todo el mundo. En 5 años, como mi meta a largo plazo, quiero que mi marca de chocolate Choconastu esté valorizada en 5 millones de dólares. Por el lado del tenis, cuando me gradúe de la universidad en dos años, quiero perseguir mi sueño de jugar el deporte de manera profesional y llegar al top 10 en el ranking mundial (WTA).

