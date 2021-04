Conforme a los criterios de Saber más

Andrea Montenegro (44) tiene sus propias ideas sobre la pandemia. A eso llegaremos más adelante. De su cotidianeidad, sus nuevas actividades, y aquello que más le importa por sobre todas las cosas -sus hijos- también tiene cosas que decir. Muriel y Amaru son su luz. La razón por la que se distanció de la profesión que la lanzó a la fama en la década del noventa y el motivo por el que la actriz decidió regresar a Colombia tras finalizar la grabación de Colorina (2017). No se ha retirado: esta es solo una pausa. Andrea quiere volver a actuar.

Facebook e Instagram -en un mundo distanciado y más virtual que nunca, como el que vivimos hoy- se han convertido en la plataforma idónea para compartir pensamientos, reflexiones y un poco del arte que llena de color todos sus días. Los retratos al oleo que Montenegro realiza por placer y también por pedido se han convertido en una oportunidad, quizá un escape. Algunos de ellos son de sus hijos y otros familiares; otros de gente que le manda fotos para que pinte; muchos son de ella misma. Ojos grandes, mirada profunda; nunca, sin embargo, se ve igual.

A Colombia llegó por primera vez en 2004 por trabajo. Incluso cuando volvió al Perú, nunca llegó a regresar del todo. Sus hijos nacieron allá y es en la quietud de la vida en el campo (vive en un pueblo llamado Barichara, a 5 horas de Bogotá) alejada de las grandes ciudades y de una versión de sí misma que hace tiempo ya no la define, que Andrea Montenegro se ha encontrado a sí misma . Enseña yoga (actualmente lo hace vía virtual), pinta y pasa tiempo con sus hijos. Acompañarlos en su crecimiento es su rol más activo.

De eso -y bastante más- conversamos con ella.

Los óleos sobre tela de Andrea Montenegro plasman a las personas del mundo que la rodea. Vende algunos de ellos, pero otros son para ella.

¿Cuáles fueron los motivos por los que decidiste irte de Lima?

Estar ahí fue chévere, pero en un momento me volví a ver en el mismo corre corre de siempre. Mi hijo Amaru (8) en ese momento tenía tres años; ambos estaban chicos. Siempre han vivido conmigo, siempre he sido mamá soltera en ese sentido. En ese momento (del regreso a Lima) una vez que te enganchas en la rueda de la actuación te toca decir que sí a muchas cosas: obras de teatro, la novela… y yo no quería vivir en ese esquema tan estricto con mis hijos tan pequeños. Pensé que en cinco años podría retomarlo. No era primordial para mí realizarme como actriz, quería que mis hijos cuenten un poco más conmigo.

¿A que dedicas tus días en Barichara?

Hace muchos años que no vivo de la actuación como medio principal. Tenía claro que estar dependiente de que me llamen para una novela era absurdo. Se me ha hecho siempre un pensamiento súper inmaduro. Se vuelve uno loco. Y además el medio es muy plástico, cumples 38, 40 y pasas a ser para ellos una vieja. Desafortunadamente es así, una fórmula.

¿De qué vives actualmente?

Vendo cuadros a veces. No me he consolidado como una pintora famosa, nunca he hecho el esfuerzo por ese lado. Siempre he vendido entre amigos, gente que conoce mi obra (que no es mucha) y me encargan cosas. Pero mi oficio principal es ser profesora de yoga, todos los días de mi vida desde hace 11 años.

Andrea Montenegro debutó en la televisión peruana con la novela Escándalo, en 1997. Ha participado en distintas producciones locales e internacionales como Milagros; Latin Lover; El Zorro: la espada y la rosa; Mis tres Marías; y Colorina, entre otras.

¿La pandemia afectó este ritmo?

En la pandemia volví digital el curso; muchos de mis alumnos querían seguir presencial y yo también, pero era mejor así. Yo siempre he sido muy abierta en el sentido de arriesgarme a cambiar. En algún momento cuando llegó la pandemia pensé, bueno, si se me cae lo del yoga no sé qué va a pasar. Pero no quise entrar en pánico. De alguna manera me puse a pintar más, a mostrar más mi obra. No soy muy buena vendedora eso sí. No es lo mismo vender arte a vender hamburguesas veganas.

Tus redes sociales se mantienen muy activas en ese sentido. ¿Te han servido para promocionarte más?

Digamos que he vendido por ahí. En algún momento alguna seguidora de Instagram me ha escrito para que pinte a sus hijos, cosas así. Por supuesto que me sirve. Yo viví de la actuación hasta que mi hija mayor, Muriel, tuvo 5 años. Pasaba mucha angustia, inestabilidad emocional. ¿Me llamarán o no? ¿Habré quedado en el casting? Además había que estar guapísima siempre para que siempre seas apetecible. Yo me cansé de vivir así y sentía que mis ingresos nunca eran estables. No tengo formación universitaria en artes escénicas, como otros colegas, para dar clases en universidades. Yo estudié diseño gráfico.

¿Extrañas algo de la actuación?

Nunca lo he dejado del todo. Lo único que he tenido claro es que de que me llamen para hacer una novela no va a depender la economía de mi casa. Podía estar siete meses contratada y todo fluía, y luego un año sin producciones o haciendo solo teatro. No me gustaba abordar mi trabajo de esa manera, tener una relación de dependencia con la actuación.

¿Desde cuándo pintas?

Desde que era niña. Antes de actuar estudiaba Publicidad, un poco por consejo familiar, porque yo quería pintar solamente. Pero sentí mucho prejuicio. A mi familia le ha costado esfuerzo la vida, y había miedo de qué iba a hacer. Querían que busque algo que me de trabajo fijo. Nunca ejercí como publicista, llegó la actuación, y el diseño pasó a segundo plano. Ahora sí lo aplico, me sirve mucho, pero siempre mis

El arte sirve para canalizar sentimientos. ¿Hacia dónde va el tuyo?

Yo no era muy emotiva para pintar, tenia una formación mas técnica. Trataba de que la pintura se pareciera a la persona, que la teoría del color esté bien aplicada, los materiales bien utilizados. Siento que la mirada artística de la vida se va desarrollando con los años. Salir del dibujo para pasar a la pintura, al lienzo, salió cuando tenía 30 años. Un día el papá de Muriel me trajo un caballete con oleos y se me dio muy fácil. Aproveché y ya compré más cosas, mas pinceles, y de pronto sin quererlo ya tenía un taller. Todo se ha dado entrelazado, nunca ha sido algo racional.

Cuando pintas un autorretrato, ¿qué sientes? ¿Ha cambiado la percepción que tienes sobre ti misma?

No lo tengo claro, no lo tengo muy racionalizado. Volví a pintar después de muchos años. Recién hace dos o tres que lo vuelvo a hacer. El retrato es lo que más me ha gustado hacer; hasta el momento no me siento paisajista. Y dentro de eso, el autorretrato es algo que siempre está ahí; supongo que tiene que ver con el amor propio, con cosas de mí que me agradan, pero no es tan racional. Sí ha ido cambiando, porque siento que cada vez me percibo con más claridad. Cosas de la mirada, por ejemplo. Y así como me percibo, percibo a los otros, es mi mirada sobre las otras personas.

Más información

Instagram: @andreamontenegrodefreitas

VIDEO RECOMENDADO

La pintura de café más grande del mundo