Conforme a los criterios de Saber más

Como muchos niños, crecí acompañando a mi mamá viendo telenovelas. Recuerdo especialmente la época de fines de los noventa, cuando aún estaba en primaria y la explosión de ficciones mexicanas tocó la puerta de mi casa. Dos títulos saltan a mi memoria de inmediato: “El privilegio de amar” (un suceso en Latinoamérica, siendo hasta hoy el programa con mayor teleaudiencia en México) y “Mujeres engañadas” (con la inconfundible voz de Laura León en la canción de apertura). Ambas producciones de Televisa tenían entre su reparto a un hombre de edad mediana, bien parecido, voz ronca, mirada profunda, bigote perfectamente delineado y una sonrisa con la que seducía a la cámara como solo los galanes lo saben hacer. Mi madre decía que veía las novelas por la trama. Pero la trama, en realidad, era Andrés García.

El actor mexicano de origen dominicano tiene en su haber un centenar de películas, una veintena de telenovelas y un puñado de series. Inició su carrera a los veinticinco años, protagonizando la película “Chanoc” (1967), que lo catapultó al estrellato. Cuentan que la oportunidad le apareció de casualidad, sin buscarla. Sus actuaciones más memorables son en las cintas “Pedro Navaja”, “Tintorera”, “El Niño y El Papa” y “El macho biónico”, clásicos del variopinto cine mexicano.

​Andrés García ha tenido muchos amores, pero solo se ha enamorado cuatro veces (Foto: Televisa)

Ya convertido en “sex symbol”, Andrés García ingresó a la televisión a inicios de los setenta. Algunos de sus éxitos en la pantalla chica son “Yo sé que nunca”, “Las gemelas”, “Ana del aire”, “Velo de novia”, “Escándalo”, “Mi nombre es Coraje”, “El magnate”, “La mujer prohibida”, “El privilegio de amar “, “Mujeres engañadas” y “El cuerpo del deseo”. Con la fama le llegó todo lo bueno y lo malo que le puede llegar a una persona. Su última aparición fue en la serie “Hay alguien ahí”, en el 2010, con un papel menor. Y desde entonces poco se sabe de él.

Algunos de sus éxitos en la pantalla chica son “Yo sé que nunca”, “Las gemelas”, “Ana del aire”, “Velo de novia” y “Escándalo”. (Foto: Tv Azteca)

***

Hijo de exiliados españoles, Andrés García (1941) nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Su padre fue Andrés García Calle, conocido como “la calle”, famoso aviador de combate por su participación en la Guerra Civil Española. Emigró muy joven a México, donde inició una nueva vida con su familia. Fue en este país donde descubrió su interés por el arte y la actuación, algo que no había hecho notorio durante su adolescencia.

Consiguió pronto lo que muchos hombres desearían: fama y fortuna. Conquistó a algunas de las mujeres más deseadas de los ochenta y noventa, como la actriz Carmen Campusano y la cantante Irma Serrano. Ha estado casado en cuatro oportunidades. Primero, en 1967, con la norteamericana Sandra Vale, con quien se casó tan solo siete días después de haberla conocido en Acapulco. Luego, en 1974, se casó con Fernanda Ampudia; y en la década del ochenta con Sonia Infante, sobrina de Pedro Infante. Su última esposa fue Margarita Portillo, de quien se separó en el 2018. Por sus aventuras y conocidas infidelidades, alguna vez se dijo que el actor tenía 18 hijos, pero él se encargó de desmentirlo.

Andrés García y Margarita Portillo han estado juntos hace más de 20 años (Foro: Ventanenado)

Andrés García se casó con la sobrina de Pedro Infante en los años 80 (Foto: TV Azteca)

Contrario a lo que muchos pueden pesar, la vida de Andrés García ha sido tan trágica como muchas de las historias que protagonizó: tuvo leucemia, sufrió un accidente de helicóptero, ha superado adiciones al alcohol y las drogas, ha sido víctima de asaltos, de dos intentos de asesinatos, estuvo al borde de la muerte por un aneurisma, padeció cáncer de próstata y el 2020 se sometió una operación de la columna vertebral de la que, felizmente, salió bien librado.

***

“Estoy en la recta final de mi vida, considerando los años y achaques que tengo. Trato de sobrevivirlos” , declaró el primer actor hace unos días a la revista mexicana “Tv y Novelas”, generando preocupación entre sus miles de fanáticos esparcidos en Hispanoamérica. “Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles, pero no me quiero quejar; los sobrellevo como puedo y mejor disfruto” , añadió.

Los actores Andrés García y Roberto Palazuelos mantienen una buena amistad desde que se conocieron. (Foto: Roberto Palazuelos / Instagram)

Andrés García, 79 años, vive solo en una casa de Acapulco y dice que no pasa problemas económicos. “Me la pasé 57 años de mi vida trabajando sin parar y tengo que tener mis ahorros; ahí la llevo, dejé lo suficiente para poder mantenerme”. El último tiempo, debido a la pandemia, ha recibido el cuidado de sus amigos y familiares cercanos, como lo son sus hijos Leonardo y Andrés, fruto de su relación con Sara Vale, y el actor Roberto Palazuelos.

El hijo menor del actor Andrés García recibirá solo el 15% del testamento total. Él ha demostrado una clara unión con su padre y ello se puede evidenciar en las redes sociales de esta celebridad mexicana. (Foto: @leonardogarciaof)

Andrés García habló dela relación que mantiene con sus hijos, de los cuales se encuentra alejado. (Foto: Captura Imagen Televisión

Sobre su última voluntad, Andrés García contó que sus seres queridos ya saben qué hacer cuando él muera: desea que sus cenizas sean enterradas en la playa de su casa de Acapulco. Cuando llegue el día, quiere que cremen su cuerpo de inmediato o a más tardar al día siguiente. Según reportó el programa “Hoy” de Televisa, García dividió su fortuna y bienes inmuebles entre su aún esposa, Margarita Portillo, su hermana Rosa María García, Roberto Palazuelos, y sus hijos Leonardo y Andrés García. Familiares cercanos, como su hija Andrea García, también actriz, quedaron fuera del testamento.

Andrés García siente que su vida se apaga, pero vivirá eternamente en el corazón de todo un continente. //

VIDEO RECOMENDADO

Así será la repartición de la herencia del actor mexicano Andrés García