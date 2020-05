Una tarde, en una pausa previa al streaming que iba a transmitir El Comercio, desde la vieja casona de Miró Quesada, el actor peruano Andrés Wiese centró su atención en una discusión caliente de dos periodistas que polemizaban sobre si Perú clasificaba o no al Mundial de Rusia. Uno era muy escéptico, el otro recontra hincha. Wiese no interrumpió la charla, pero hacía todos los gestos de quien quiere intervenir, ese ritual del que es futbolero desde niño: se tomaba la cabeza, miraba con bronca al más desesperado, cerraba los puños. Sonreía.

A Andrés Wiese le gustaba mucho el fútbol. Lo jugaba. Alguna vez había marcado a Jefferson Farfán. Así lo conocimos en Somos.

Dos años después, Andrés Wiese, el protagonista de la serie de TV más vista de los últimos años -Al Fondo Hay Sitio- aceptó una entrevista con la revista. De cierta polémica en redes por su afición a la cocina. Del fútbol que tanto lo apasiona. De Universitario de Deportes, el equipo del que es hincha. De por qué parece alejado de la actuación. De esta nueva aventura en la que está involucrado, casi sin querer: candidato a uno de los rostros más bellos del mundo.

Andrés Wiese en otra de sus facetas: viajero.





Cine, teatro, televisión… ¿con cuál te quedas?

Los tres. Siempre voy a responder lo mismo. Y, sabes, mucho tiene que ver Pold Gastello, quien está en un momento complicado. Él fue mi primer profesor de impro, le agradezco y lo quiero mucho, porque me enseñó a reírme de mi mismo, a soltar un poco con la imagen formal con la que yo había crecido. Pold junto a Paco Caparó – quien era el otro profesor del taller – me hicieron enamorar de la carrera a través de la impro, y eso es algo que siempre lo menciono y lo agradezco.

Te gusta mucho el fútbol. En el reinicio de la Bundesliga con los estadios vacíos, vimos a los jugadores manteniendo la distancia a la hora de celebrar, pero Radamel Falcao señaló que si hay contactos en las diversas situaciones de juego, es contradictorio lo que sucede al momento de los goles…

El futbolista juega mucho con la energía que hay en un estadio, pero puede desenvolverse sin público también, podría ser como un entrenamiento o un encuentro a puerta cerrada. No es lo ideal, pero dadas las circunstancias, si se puede dar. Ahora, todo el mundo vio el reinicio de la Bundesliga y eso nos muestra que la gente está necesitada de este tipo de distracciones. En cuanto a los festejos, creo que hay un mensaje y me parece importante.

En el caso de la actuación, ¿cómo ves que afronta este momento?

A diferencia del fútbol, veo muy difícil hacer, por ejemplo, una obra de teatro sin público o con un aforo de poca capacidad. Nosotros cuando estamos contando historias y necesitamos del público. Sin duda, la incertidumbre sigue estando ahí, yo no veo viable cómo mantener estas ficciones vía zoom o desde su casa; aunque me parecen muy bien, porque hay que adaptarse a esta situación. Sin embargo, no veo la posibilidad de sostener esto en el tiempo, es transitorio.

