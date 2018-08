¿Cuál es el camino para volverse 'influencer' en el Perú?

No creo que haya un manual para ser influencer.



¿Qué es lo que le ofreces a tus seguidores?

La comedia. Tengo algunos videos clásicos, como Las 50 señales de que eres pituco (primer video que se volvió viral), que me han ayudado a crecer como canal. Lo demás fue progresivo, por eso la constancia es muy importante.



¿Eres primo de Natalia Merino (Cinnamon Style)?

Al menos lo que sabemos es que no. El apellido es tan grande acá en Perú que realmente no tendría certeza. Es simplemente de cariño, yo a ella la conozco desde que estudiábamos en la universidad, antes de que haga su canal de YouTube.

¿Cómo te manejas frente a los haters?

Yo lo ignoro y ya está. Solo los dejo ser. No hay nada peor para ellos ignorarlos, porque lamentablemente siempre va a haber gente que solo ven lo malo de las cosas. Yo también he hecho videos riéndome o burlándome de algo. Pero una cosa es ser burlón y otra cosa es simplemente odiar sin fundamentos. Solo vienen, te tiran mierda y se acabó. Creo que esas personas solo hay que dejarlas seguir su camino. Muy rara vez he contestado a algún hater.



¿Qué plataforma es la que más usas?

Aunque parezca mentira, es Instagram. Cualquier creería que es YouTube, pero Instagram me gusta bastante. Es cierto que no se puede vivir de videos de Instagram, pero creo que es bastante innovadora y fresca. Sus historias de 24 horas me parecen geniales. Siempre trato de estar activo ahí. La segunda sería YouTube y Facebook casi ni la uso.

¿Qué tipo de publicaciones son las más rentables?

Instagram es la plataforma más pedida ahora. Su llegada es bastante buena y a las marcas les conviene. A nivel de rentabilidad, Instagram como plataforma y las historias como tecnología, como duran solo 24 horas, los creadores no van a poder cotizar lo mismo en contraste a un video en Youtube que estará ahí para siempre. Sin considerar que el video tiene una producción totalmente diferente a un story. Son plataformas totalmente distintas.

¿Cómo es tu negocio en esta plataforma?

Yo trabajo a largo plazo con las marcas en proyectos estratégicos de marketing. Creo que es muy importante que cada marca fidelice a las personas con las que trabaje. A veces es mucho mejor trabajar con un influenciador a largo plazo y no estar cambiando cada mes o en cada campaña. Eso aporta también a que el influencer se sienta respaldado por la marca y no solo sea un video cherry.