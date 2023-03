“Acá todos somos iguales”, dijo Torres al presentar a los ponentes. Acto seguido, aprovechó el conversatorio para desconocer el orden constitucional y asegurar que si el Perú viviese bajo un Estado de derecho, Pedro Castillo sería repuesto en la presidencia. Además, llamó “pocilga” a la administración de justicia, defendió las protestas y exaltó la llamada “segunda toma de Lima”. Delirios de un sofista que aprendió progresivamente cómo el peso de la jurisprudencia modelaba la normativa. Y cómo la realidad social se imponía sobre la propia ley en el Perú. “El derecho es interpretativo y tiene que adecuarse a la realidad através de la jurisprudencia”, acotó.

El abogado recuerda, por ejemplo, cómo los hacendados siempre les ganaban los juicios a sus trabajadores. Y desde esa mirada descreída de la igualdad ante la ley, ahora promueve que la tortilla se vuelva, dándole al pueblo los poderes fácticos. Así es como defiende el ‘putsch’ y la Asamblea Constituyente. “Como dijo el jurista vienés Hans Kelsen en su teoría del derecho puro: toda norma jurídica encuentra su fundamento en la Constitución, pero el fundamento de la Constitución está afuera del ordenamiento jurídico. Es decir, está en la realidad social, en el golpe, en la rebelión, en la guerra y en la revolución de donde surge una nueva Constitución. Esa es la norma hipotética fundamental”, explica.

Su condición de chotano lo marcó incluso antes que a Castillo. “Yo agradezco muchísimo a tres instituciones educativas: la Escuela Prevocacional 61 de Chota, el Colegio Nacional San Juan de Chota y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, explicó alguna vez. En San Marcos fue dirigente del FER-SM (Frente Estudiantil Revolucionario de San Marcos) y se enfrentó a los apristas. Pero terminó tomando distancia de ellos por su dogmatismo. En sus palabras, él recuerda dos grupos muy marcados: los pitucos y el pueblo. Una forzada dicotomía que definiría su posterior vida política. Y sin embargo, se hizo amigo de Francisco Diez Canseco, uno de los pocos con los que hablaba en el bando opuesto. Con el tiempo, trabajaría en un banco, se mudaría a San Isidro y disfrutaría de otras bondades pitucas.

Conferencia de prensa dónde declaran el premier Aníbal Torres junto a los ministros Alendro Salas (cultura) y Roberto Sánchez (MINCETUR) (Julio Reaño/@Photo.gec) / JULIO REAÑO

En octubre de 1987 sustentó su tesis de doctorado subrayando las diferencias entre los distintos tipos de contratos de suministro. Como ha registrado el portal LP Derecho, su tesis de más de 400 páginas intitulada “Elcontrato de suministro...” analizó esta figura del derecho administrativo a partir de sus diferencias en bienes, volumen, precio, duración, resolución, extinción y cláusulas especiales. En el jurado estuvieron Max Arias-Schreiber Pezet, Gustavo Bacacorzo, Carlos Fernández Sessarego, Ricardo La Hoz Tirado y María Cabredo de Castillo.

Otros maestros que inspiraron a Torres fueron los sanmarquinos Luis Bramont Arias, Ulises Montoya Manfredi y Mario Alzamora Valdez. Y, claro, el jurista italiano Giorgio Oppo, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la L’Università degli studi di Roma La Sapienza. Él le enseñó Derecho Civil y Comercial. A partir de entonces, se convirtió en un admirador del Código Civil italiano de 1942, que inspiró el Código Civil peruano vigente. Torres, sin embargo, reconoce a un maestro por encima de los demás. Él se considera un aventajado aprendiz de Jorge Eugenio Castañeda, un profesor sanmarquino de Derechos Reales natural de San Pedro de Lloc.

Cierta vez un grupo de alumnos y autoridades quiso homenajear al maestro pacasmayino bautizando un auditorio con su nombre. Torres recuerda que hubo una fuerte oposición con excusas discriminatorias. Ese incidente lo marcó profundamente y cambió su forma de comprender el derecho. “El derecho en el Perú siempre ha servido para beneficiar a una determinada clase social y eso siempre me ha indignando desde niño”, le explica Torres a LP Derecho. “¿Por qué hay expresidentes libres mientras otros delincuentes están presos? Porque tienen plata”, sugiere cínicamente. “Eso lo entiende la gente normal, el pueblo, pero no los limeños ni abogados, porque las facultades de Derecho alejan al estudiante de la realidad y lo deforman con teorías”.

El expremier Aníbal Torres acompaña a la nueva titular de la PCM, Betssy Chávez.

Aníbal Torres es un admirador de la fuerza de los acontecimientos. Un defensor de los poderes fácticos como constituyentes de jurisprudencia. Un orador napoleónico que reconoce la rebelión y el golpe de Estado como fuentes de derecho. Y sin embargo, no reconoce su lugar en la historia del 7 de diciembre. Tras pasar a la clandestinidad, argumentó su avanzada edad, diabetes, presión alta y problemas de la próstata para escapar de la prisión preventiva. Posteriormente, ante la Comisión de Defensa del Congreso, dijo que eso de que “correrán ríos de sangre” fue una fortuita predicción y no parte del plan golpista orquestado.

Afortunadamente, Aníbal Torres tendrá una nueva oportunidad para reclamar su lugar como presunto autor intelectual del golpe (y del discurso) del 7 de diciembre. Y es que la parlamentaria Patricia Chirinos lo ha denunciado constitucionalmente luego de verlo gritando en San Marcos. A su parecer, Torres ha cometido infracciones a la Constitución y delitos contra la tranquilidad pública, rebelión y apología al delito. Además, la congresista Gladys Echaíz ha solicitado prisión preventiva para él porque habría vulnerado las medidas restrictivas impuestas en el marco de la investigación en su contra por los delitos de rebelión y conspiración. “¿Cómo va a ser que un centro de estudios se utilice como una casa de apología al delito?”, preguntó la ex fiscal de la Nación. “El centro de estudios es para desarrollar los conocimientos, no para acciones de terror ni para subvertir el orden”. Ojalá su próstata no le juegue otra mala pasada. //