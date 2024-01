Es inevitable. Solemos tener una relación amor-odio con nuestra Lima y es que quizás, como dice el conocido vals, tan solo se odia lo querido. Tan caótica como hermosa, la Lima céntrica, histórica y repleta de datos y anécdotas ha generado una serie de personajes que suelen recorrerla para admirarla. Recogen sus pasos una y otra vez. La analizan. La han convertido en su objeto de estudio.

“El Centro de Lima se volvió mi laboratorio donde tenía todo el material de estudio”, nos cuenta el especialista en monumentos y estudiante del doctorado en Historia de la PUCP, Rodolfo Monteverde (Lima, 1977). Cientos de horas de su vida las ha pasado entre las calles de Lima, sus esculturas y monumentos a San Martín, Bolognesi, Dos de Mayo, Cristóbal Colón y otras representaciones.

“A veces, la gente no lo imagina y no cree que los monumentos son bastante importantes en los ámbitos nacional y geopolítico”, recalca. Su relación con el Centro nació en los años 80, en la Lima de los carros-bomba y apagones, “cuando la plaza San Martín estaba llena de ambulantes y pirañitas [pandillas de niños ladrones], y la plaza Manco Cápac estaba tomada por la prostitución”, refiere Monteverde. “El Centro era un lugar lejano y quien me conectaba con él era mi papá porque era médico y ahí tenía un consultorio. Siempre veía el monumento a San Martín y mi padre me contaba su historia”, recuerda.

Estamos en la plaza San Martín y Rodolfo suelta, como si fuera un rap, los datos más interesantes y poco conocidos del monumento; es decir, la historia detrás de la historia, todos los intentos fallidos por homenajear al libertador argentino, con giros inesperados que se materializaron cien años después de la proclama de la independencia, en el gobierno de Augusto B. Leguía y en una plaza sin terminar. Ver a un soldado peruano y argentino entrelazando banderas era una manera de representar “la confraternidad de dos fuerzas armadas en caso de que Chile no quisiera llevar a cabo el plebiscito para devolver Tacna y Arica”, sostiene. Además, nos refiere toda la controversia que generó el monumento del argentino sobre su caballo cruzando los Andes de Argentina a Chile, una acción que algunos consideraron chilenofílicas en un contexto de tensión con el país vecino. “La relación entre personas y monumentos es fuerte cuando saben quién está representado y es totalmente vacía cuando hay indiferencia”.

Transitar la nostalgia

Otro caminante de Lima es David Pino (Lima, 1973), gestor de la iniciativa Lima la Única, quien nació y creció en el antiguo barrio de Monserrate. Enamorado de su historia, Pino explica su afición por recorrerla gracias a los paseos que daba con su padre. “Me contaba qué había detrás de una calle y casonas. Me contagió la curiosidad por conocer más de la ciudad, fue mi mentor”. Esos mismos paseos por las casonas del Centro de Lima, Barrios Altos, Quinta Heeren, el Presbítero Maestro y otras rutas, ahora los da acompañado, desde el 2011, por un grupo de gente interesada por conocer las curiosidades, chismes y secretos que guarda la ciudad. El interés fue tan grande que Pino dejó su trabajo como programador de páginas webs para dedicarse a los paseos por Lima.

¿Qué genera el interés por juntarse para caminar la ciudad? “La nostalgia. Todas las personas tienen un recuerdo de haber venido con sus papás de niños o haber conocido cierto lugar, al encontrar a otros locos que les gusta la historia de Lima sin duda se sienten identificados. Tomar conciencia del valor histórico de Lima fortalece la autoestima y refuerza valores; es lo que hemos trabajado estos años”.

Las paredes hablan

La figura del caminante, del ‘flâneur’ o paseante que se pierde en la ciudad hasta convertirse en parte de su paisaje tiene una carga literaria innegable. Observar sus detalles y retratar en el mismo instante su pasado y su presente es parte de una magia que se debe resguardar. Y recorridos como los que organiza la Casa de la Literatura Peruana son iniciativas que regalan esa oportunidad.

“Estos recorridos nos permiten ver las transformaciones de la ciudad y cómo los habitantes vamos cambiando con el paso del tiempo”, nos dice Érika Aguirre (Lima, 1988), mediadora cultural y de lectura de la Caslit. Desde 2014, como parte del programa Mapa Literario, se vincula la ciudad vista desde la literatura, una interesante propuesta que permite transitar y conocer, por ejemplo, que el antiguo Palais Concert del Jirón de la Unión, visitado por Abraham Valdelomar o César Vallejo, es ahora una tienda por departamento; que lo que antes era una biblioteca ahora es una cebichería; o que la Plaza Mayor fue dibujada por el cronista Felipe Guamán Poma de Ayala en “Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno”. Sobre él será el próximo recorrido. Aguirre guiará a los caminantes de todas las edades por los puntos investigados con anticipación e identificados tanto en la bibliografía como en las calles.

“La literatura permite conocer la atmósfera y cómo los escritores ven a la ciudad, qué dicen de ella, cómo la ciudad se vuelve un personaje más, es un espacio que te puede aislar, pero también ser un refugio”, afirma la literata quien siente que estos recorridos le permitieron conocer maneras diferentes de apreciar una ciudad viva y en constante cambio.

Caminar Lima es amarla y renegar de la falta de interés de sus autoridades y de los propios limeños por cuidarla, pero al mismo tiempo es aprender a mirarla y escuchar las historias de una vieja ciudad que todavía tiene mucho por decir. //

