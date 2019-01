Aniversario de Lima: ¿qué dicen de los limeños dentro y fuera del país?

Lima cumple hoy 484 años de su fundación, una ocasión ideal para plantear un ejercicio: ¿Existe una forma de ser limeño o limeña? ¿Hay algo que nos caracterice como un conjunto? Muchos capitalinos hemos escuchado decir, por parte de turistas, que somos muy buenos anfitriones, que somos amables, pero al interior del Perú es otra cara la que ven: existe un estereotipo muy fuerte sobre el limeño como un tipo arrogante, que no respeta las costumbres locales. ¿Cuánto de verdad o de prejuicio hay en esto? Conversamos con sociólogos, psicoanalistas, actrices, conductores de TV y músicos al respecto. Estas fueron las preguntas y abajo se consigna cada respuesta. ¿Tú cómo crees que somos los limeños?

ENCUESTA

1) ¿Cómo somos los limeños?

2) ¿Qué has escuchado decir de los limeños cuando has viajado?

3) ¿Qué debería cambiar de la mentalidad del limeño de cara al bicentenario?

Jorge Bruce (psicoanalista)

1) No existe tal cosa como una definición de qué es ser limeño. Somos una cantidad enorme de personas. Es una abstracción: cada quien ve a Lima según su propio ángulo y quizá eso es lo que nos define, que somos una ciudad desintegrada.

2) Existe en provincias el estereotipo del limeño arrogante, despectivo, que se siente por encima de los demás, pero cuando los limeños van al extranjero se portan como unas mansas palomas. Tenemos esta fama porque venimos de una capital que representa un centralismo atroz, que concentra riqueza, trabajo, oferta cultural, es lo que explica que nos sintamos especiales.

3) Hay varias cosas por mejorar, pero eso no se logra dando sermones sino mejorando los servicios, por ejemplo, tener un transporte público decente. La gente va a mejorar en la medida en que sienta que tiene razones para querer a su ciudad. Mientras el transporte, la educación y la salud sean deficientes, seguiremos siendo una cantidad de islotes individualizados, en donde cada parte tiene su cultura y reglas.

Psicoanalista Jorge Bruce opina cómo somos los limeños Consuelo Vargas

Fernando Tuesta (sociólogo)

1) Es difícil tener una característica común en una ciudad tan diversa. Ahora la gran mayoría de los que viven en Lima no son limeños de nacimiento y eso nos crea una riqueza cultural muy interesante.

2) Lo que me ha tocado escuchar afuera es que los limeños somos acogedores, hospitalarios. Fuera de Lima, en el resto del país, se tiene una visión negativa de de la capital porque se asume que representa el centralismo, la arrogancia. Puede ser una exageración pero con aspectos que me parecen ciertos.

3) Debemos de cambiar algunas cosas: cuidar nuestra ciudad, ser más respetuosos. Desarrollar la convivencia nos hace bien a todos y, sobre todo, el respeto por las reglas.

Fernando Tuesta. (Foto: GEC)

Francesca Brivio (Actriz y activista)

1) Es un poco difícil de responder eso porque las generalidades no me gustan. Hay características distintas y no veo una muy saltante. Creo que uno de los puntos de unión que tenemos es la comida. Nos une el amor por la comida. Y el año que pasó fue el fútbol.

2) Sí hay una característica de los limeños y las limeñas cuando viajan y es la amabilidad, pero eso también podríamos decir de las peruanas y peruanos. Somos muy hospitalarios, queremos invitarlos siempre a que vengan, que prueben la comida, sacarlos a pasear.

3) Tenemos que ser más empáticos, juzgar menos, saber que Lima no es el Perú, que somos millones de personas y ver a la otra y otro como a ti mismo, como parte de tu familia, ser empático con tu entorno.

Francesca Brivio

Gonzalo Torres (presentador de TV)

1) Nos define como limeños el vivir, trabajar, sufrir y experimentar en una ciudad como Lima, más allá de características como el llamado "criollismo" o el pretendido amor por Lima, creo que el limeño es el que vive en Lima y experimenta esta ciudad de manera permanente.

2) Del limeño, dentro del país, se dice que es centralista, que piensa solo en sí mismo y es centrado en sus problemas, que es vanidoso. Es una caricatura pero tiene una pizca de verdad: creo que tenemos algo de sal pero no somos salados. Aunque si el río suena es porque piedras trae.

3) Creo que al limeño le debería interesar mas nuestro patrimonio histórico e inmueble. El patrimonio no debe estar solo un museo. Es algo que se mueve. El limeño debe preocuparse por lo que tiene, como las áreas verdes, y exigir a las autoridades que las cuiden. Exigir mas atención al patrimonio. Eso nos va a llevar a generar una mejor autoestima.

Gonzalo Torres en la actualidad. (Foto: archivo El Comercio) Difusión

La Lá (cantante y compositora)

1) Creo que los limeños somos de muchas maneras porque en Lima hay muchas regiones del Perú conviviendo, en las personas que han migrado a Lima, que vienen de otros países. Hay muchas, muchas maneras de ver el mundo juntas.

2) ¿Qué me han dicho de los limeños en otros lugares? Me han dicho que hablamos como cantando, pero eso no puedo saberlo porque soy limeña

3) Debemos saber que la diferencia no nos hace distantes. Aunque seamos de diferentes lugares y distintas formas de pensar, esta ciudad es nuestra y deberíamos cuidarla juntos y trabajar juntos y entendernos en nuestras maneras distintas de ver las cosas.

Giovanna Nuñez Monarca Criollo

Alec Marambio (Músico)

1) Los limeños somos buena gente pero un poco apáticos.

2) He escuchado decir en el extranjero que los limeños somos amables y que a veces creo que exageramos con esa amabilidad.

3) Creo que deberíamos ser más empáticos y más alegres y deberíamos integrarnos más.

Alec Marambio en El Comercio.

José Peláez (Conductor radial)

1) Los limeños somos super buena onda y nos encanta compartir lugares en donde se come buenazo

2) Cuando he viajado, he escuchado que los limeños somos desconfiados y estamos todo el tiempo alerta porque creemos que un peligro nos acecha.

3) Creo que debería cambiar el tráfico, el uso excesivo del claxon y deberían haber más bicicletas y menos carros.