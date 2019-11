La semana pasada, Anne Marie Block se movilizó de su casa en San Isidro hasta el Campo de Marte para una sesión de fotos con la revista Somos. Fidel Carrillo la retrató con el fondo del monumento histórico del Sukhoi 22, una aeronave cazabombardera que fue muy importante para defender nuestras fronteras durante muchos años.

Después ver con satisfacción como habían quedado las imágenes logradas por el reportero gráfico, nos llevó hasta su auto, donde realizamos la entrevista. Las preguntas fueron entorno a su vida, su historia, su trabajo en la Fuerzas Armadas, su actual labor como Country Manager de AirBus y sus últimas incursiones como expositora de charlas sobre empoderamiento femenino.

Hoy resulta increíble pensar que la ex piloto FAP falleció este jueves cuando iba en su motocicleta y una miniván -con 4 mil soles de multas- la impactó en plena Panamericana Sur, a la altura de Pucusana.

Anne Marie Block hizo historia en nuestro país al convertirse en la primera peruana que fue de intercambio a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, donde estuvo dos años desde el 2010. Ahí fue Oficial de Combustible y se encargó de gestionar la gasolina de la base de Arkansas.

Anne Marie Block formó parte de la primera promoción de 30 chicas que ingresaron a la FAP. (Foto: Archivo Personal)

“Yo pensé: me pondrán a un costadito, con los nuevos, a aprender. Pero apenas llegué, me dijeron este es tu escuadrón, tienes a 100 avioneros a tu cargo y tú vas a comandar todo el combustible que se maneja en esta base. Estábamos hablando de 120 mil galones mensuales. Eso era lo que más o menos gastábamos en Perú al año. Ellos lo tenían al mes. Fue un reto importantísimo en mi desarrollo profesional”, nos contó Anne Marie días antes de ser alcanzada por Crispín Cáceres Cano, el chofer de la miniván que registra tres órdenes de captura.

Su pasión por la vida militar nació cuando era muy chica. Desde los 5 años, para ser exactos. Así nos lo contó aquella mañana en Jesús María.

"Mi padre influyó mucho. Es un general del ejército en retiro y mi visión sobre la vida militar estuvo muy presente desde niña. Además, más allá de su condición de militar, todo el ambiente, la vivencia, el cambiar siempre de lugares con la familia, el verlo a él como un líder, me hizo a mí pensar que algún yo podría ser la líder que él me enseñó en mi infancia. Desde los cinco años yo ya sabía que quería comandar tropas. Mis padres se reían, mis amigos también. No lo veían venir”, narró.

A los 17, en medio de la celebración de su cumpleaños, su mamá la lleva al baño a escondidas y le cuenta que se había abierto, por primera vez, convocatoria para mujeres en la Escuela Militar de la Fuerza Aérea. Anne Marie no lo dudó ni un segundo y dijo que quería postular. Dejó la carrera de Ingeniería que ya había empezado en la UPC, y después de estudiar y prepararse con el más alto rigor, ingresa a la FAP un 6 de abril de 1998.

Su pasión por la vida militar nació cuando era muy chica. Desde los 5 años, para ser exactos. (Foto: Archivo Personal)

Así, formó parte de la primera promoción de 30 chicas que ingresaron a la FAP. Al final solo se graduaron 9 y cuatro escogieron ser piloto. Block, que eligió la especialidad de gestión de recursos, fue una de ellas.

-EJEMPLO A SEGUIR-

La historia de Anne Marie Block ha servido de inspiración a muchas niñas. Hace ya un tiempo que la también amante de las motocicletas dictaba charlas de empoderamiento femenino. En sus exposiciones siempre dejaba dos mensajes muy concretos.

El primero tiene que ver con una pequeña carta que le envió su padre cuando ella estaba en la etapa de entrenamiento militarizado, quizá la etapa más difícil de la Escuela. El papá nunca aceptó la idea de que su hija postule a la Fuerza Aérea. Según nos reveló, esto es más o menos lo que escribió el jefe de los Block en esa misiva.

Anne Marie. No estoy de acuerdo con tu decisión, pero la respeto y nunca dejarás de ser mi hija. Quiero darte un consejo: cuando sientas que ya no puedes más, que no puedes correr, hacer un plancha, o cargar tu armamento, piensa siempre que aún puedes dar cinco minutos más. Te quiere, papá.

Anne Marie Block hizo historia en nuestro país al convertirse en la primera peruana que fue de intercambio a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, donde estuvo dos años desde el 2010. (Foto: Archivo personal)

El segundo es una historia que ella contaba de una niña de cuatro años que se perdió en Suyo (Ayabaca, Piura), en 1981, en medio del conflicto Perú-Ecuador. A las 8:00 a.m. se extravió y a las 10:00 p.m. la encontraron. La pequeña se destrozó los pies en el desierto de algarrobos, caminó y caminó, siguiendo la corriente del río. Ella pensaba que así llegaría a casa, se lo dijo su mamá, una vez, a modo de cuento. “Sigue el río y llegarás a casa". Un lugareño de la zona la vio, la reconoció y dio aviso a las autoridades. Una jeep militar llegó a recogerla. Era Anne Marie Block. En ese entonces, su papá se desempeñaba como comando del escuadrón de caballería peruana en Suyo.

“La lección es que nunca dejen de perseverar así se sientan perdidas. Eso les digo las chicas. Esta historia también es interesante porque me perdí el 6 de abril del 81 y, el mismo día, de 1998, ingresé a la escuela. Todo está conectado”, contaba con emoción.

-UNA DECISIÓN DIFÍCIL-

14 años después de servir a las Fuerzas Armadas del Perú, la piloto decidió dar un paso al costado para buscar nuevos retos. No fue fácil hacerlo. Más de una vez se preguntó si estaba haciendo lo correcto o se trataba del peor error de su vida. El tiempo le dio la razón.

Anne Marie Block junto al monumento histórico del Sukhoi 22, una aeronave cazabombardera que fue muy importante para defender nuestras fronteras durante muchos años. (Foto: Fidel Carrillo)

Trabajó un par de años para la Minera Río Tinto en Chiclayo; también para Erickson, empresa de helicópteros de carga pesada; en Plus Petrol, donde estaba 15 días en medio de la selva y de ahí regresaba a Lima; finalmente llegó a AirBus como Country Manager Defense and Space en Perú.

Anne Marie Block tenía todo listo para pasar año nuevo en Chiclayo. Con los amigos que hizo ahí, posiblemente con su hija también, pero un accidente fatídico acabó con todos sus planes. //