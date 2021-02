Conforme a los criterios de Saber más

Las educación a distancia durante el 2020 fue un desafío para todos, pero especialmente para los padres de familia que tuvieron que convertirse en auxiliares de clase. Una de las materias más desafiantes, sin duda, fue la matemática. Este año escolar 2021, el panorama no pinta muy distinto. El co fundador y director de MatLab, Marco Loret de Mola -quien cobró celebridad por explicar todos los días las cifras de la pandemia en el Perú a través de su canal de Youtube-, compartió con Somos cuatro sugerencias para que los que ya salimos hace tiempo del colegio podamos aproximarnos a los números junto a nuestros hijos e hijas, de una manera, claro, mucho más amigable. Y son:

1. La verdad

“Lo primero que nos puede servir para ayudar en casa a los chicos con la matemática es ser concientes de qué es la matemática . Dejar de pensar que es una ecuación, sino un procedimiento. Es la capacidad de resolver problemas, la confianza y la actitud para hacerlo. Yo uso matemática para dar un punto de vista, para convencer, incluso para enamorar”.

2. El beneficio

“Será útil motivar a los chicos contándoles los beneficios que la matemática te dará en la vida . Desde lo más simple a lo más complicado. ¿Cuántas personas hay en mi casa? De acuerdo con eso sabré cuántos panes tengo que comprar. ¿Cuánto dinero necesito para alimentar a 30 millones de personas? Sobre la base de ello haré un presupuesto”.

3. La vida real

“ Hay que, como padres, ser observadores. Detectar cómo se manifiesta ya la matemática en la vida de sus hijos . En los programas de TV que ve, en los juegos, en la vida diaria. Y luego motivar: “Wow, hija, mira cómo la matemática te soluciona esto”, “Para ganar el fútbol en el parque habrá que meter dos goles y no solo uno...” Ejemplos de ese tipo”.

4. Lo fácil

“Recordar que la matemática no es necesariamente lo difícil. A veces determinados temas con difíciles . Si a mí me gusta cocinar y el arroz chaufa me sale a medias, no significa que no sirva para preparar platillos. Si a su hijo o hija no les gustan las fracciones, bueno, ese es un dolor de cabeza para todo el mundo, pero no significa que no se puede ser buenos en sumas y comparaciones. No hay que generalizar”.

