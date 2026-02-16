Año Nuevo Chino 2026: consejos y predicciones para un año de cambios acelerados

Una sola chispa puede encender la pradera”, advirtió Mao Zedong en 1930. Corría el año del caballo de metal en el calendario chino. Después, en dos saltos de una docena cada uno, desfilaron los caballos de agua y de tierra, entre hambrunas e inundaciones. Hasta 1966, cuando el caballo de fuego se desbocó en los albores de la Revolución Cultural.

Un ciclo hexagenario ha pasado desde entonces, y este 17 de febrero de 2026, que marca el inicio del año Bing Wu, el caballo rojo de fuego yang vuelve a la Casa del Taisui que lo albergará hasta el 5 de febrero de 2027. Se trata de un año con “doble fuego”, que ocurre solo una vez cada sesenta años, representado por un caballo salvaje en llamas, galopando por la pradera, bajo un sol abrasador.

El año 2026 se define por la combinación del tronco celestial Bing, asociado al elemento fuego en su forma yang, y a la rama terrenal Wu, afiliada también a yang, pero de fuego yin del caballo. Este doble fuego del año Bing Wu simboliza cambios dramáticos y transformaciones abruptas que se extenderán hasta el año Ding Wei, a inicios de 2028. A este ciclo se le conoce como “caballo rojo, cabra roja”, los años de calamidad.

Para el maestro Dong Yilin, el año 2026 se sostiene en los atributos del fuego y la naturaleza del caballo. Ingresamos al tercer año del ciclo energético de “nueve destinos” que concluirá en 2043, vinculado al elemento fuego que produce destrucción y creación. Cuando el fuego está en equilibrio, impulsa la innovación; cuando es débil, se acepta lo establecido; pero si el fuego es excesivo, llega el caos.

Los nacidos en el año del caballo atraviesan su “Benmingnian” e impregnan el ciclo con sus características. Es un tiempo de constante movimiento, voluntad indomable y espíritu libre del caballo. El fuego beneficia a sectores como la IA, las energías renovables y los medios digitales; mientras que desestabiliza a la minería y al mundo financiero por el elemento metal que lo representa, e inflama tensiones sociales y disputas globales.

Por el año de fundación, el Perú es serpiente. En el año del caballo, la serpiente ocupa la sexta posición de la suerte, a la mitad del horóscopo. En el I-Ching, la serpiente y el caballo generan, por la dualidad yin-yang dentro del mismo fuego, una situación de robo de riqueza o “Jie Cai”. El Perú se ve arrastrado por el galope energético del caballo. Este “robo” se manifiesta como luchas fratricidas, facciones de un mismo bloque, por arrancharse el botín.

El caballo favorece a líderes carismáticos, dinámicos y populistas. Podría surgir o fortalecerse una figura política que encarne esta energía, desafiando a las estructuras más conservadoras. La serpiente es un animal asociado con la tierra a la que tiene que proteger del robo y el doble fuego del año, en medio de una cabalgata de cambios acelerados y una competencia por las riendas del país.

De los doce animales, el perro, la cabra y el dragón son los tres protegidos del caballo de fuego. Rata, buey y caballo son los adversarios en los puestos 10, 11 y 12, respectivamente. Los otros seis animales —mono, tigre, serpiente, conejo, gallo y cerdo— se encuentran en posiciones ambivalentes respecto a la suerte del año.

Además… Sobre el maestro Dong Yilin se graduó en la Facultad de Filosofía China Clásica de la Universidad de Shandong. Como maestro de tercera generación, ha transmitido y sofisticado la sabiduría tradicional de la familia Dong con el uso de nuevos medios digitales.

Perro (posición 1)

“El fuego del caballo mueve la cola del perro”. Esta situación se conoce como “mitad de combinación, triple de fuego” (午戌半三合火局). En los Cinco Elementos, fuego y tierra se benefician. Es una temporada de acción para desplegar ambiciones, donde el esfuerzo constante se convierte en un progreso visible. Aunque el año no está exento de desafíos, lo que implica identificar y resolver pronto los conflictos. Las estrellas iluminan el camino.

Cabra (posición 2)

“Caballo y cabra corren juntos por la pradera”. La relación forma una “combinación hexagonal” (六合) armoniosa. En los Cinco Elementos se genera un ciclo de fortalecimiento entre fuego, tierra y madera. Esta dinámica permite la implementación de proyectos a largo plazo, principalmente en el trabajo y las finanzas, a través de benefactores con energía yang que reconocen los méritos. El camino está lleno de frutos y flores.

Dragón (posición 3)

“Caballo y dragón comparten energía”. Esta frase procede de “Espíritu vigoroso de dragón y caballo” (龙马精神), que describe a una persona poderosa como un dragón e incansable como un caballo. En los Cinco Elementos, fuego, tierra y agua estimulan la ejecución de planes. Para sortear la “estrella del robo” se necesita cultivar buenas relaciones interpersonales. Es un año mixto, pero prometedor al final del camino.

Mono (posición 4)

“Caballo ilumina a mono”. Recibe la “estrella de oficial directo” (正官星) que representa autoridad, posición social y reputación. Asume responsabilidades importantes, pero se requiere precaución. En los Cinco Elementos, fuego controla metal, lo que puede causar contratiempos inesperados y consecuencias ingratas. Durante el camino, la mirada de los superiores está puesta en el trabajo diligente y honesto.

Tigre (posición 5)

“Tigre armoniza con caballo”. El vínculo formado se conoce como “mitad de combinación triple” (半三合), un escenario oportuno para desplegar talentos. En los Cinco Elementos, fuego y madera se complementan. Aparece una “estrella maligna” encarnada en una persona con energía yin, a la cual no se debe enfrentar. Se requiere autocontrol para evitar dar batalla en una lucha perdida. El camino se equilibra al final.

Serpiente (posición 6)

“De serpiente a dragón”. En el imaginario popular, la serpiente es considera un pequeño dragón (小龙). La serpiente está llena de energía y espíritu de lucha en un año productivo. En los Cinco Elementos, el fuego compartido entre serpiente y caballo genera la “estrella de robo” y despilfarro que se debe combatir. No hay que buscar el éxito rápido ni los beneficios inmediatos. El impulso acelera el camino, la constancia afirma el destino.

Conejo (posición 7)

“Caballo golpea a conejo”. Aunque este choque con el Taisui (犯太岁) es relativamente menor, causa daño en las relaciones interpersonales y redes de contacto. Se puede mitigar el impacto gestionando las emociones y promoviendo la buena voluntad. En los Cinco Elementos, madera y fuego comparten la misma dualidad yin, que no genera creación. El camino es inestable, pero hay espacio para equilibrar los desafíos con las oportunidades.

Gallo (posición 8)

“Gallo huye del caballo”. El vínculo se representa como tiempo fugaz (流年) de idas y venidas entre gallo y caballo. Una relación provechosa si hay un manejo adecuado. En los Cinco Elementos, fuego y metal comparten la dualidad yin, asociada con la “estrella de los siete asesinos” (七杀星). Esta situación crea desde oportunidades laborales y poder hasta enemigos ocultos y daño en la reputación. El camino requiere trabajo arduo.

Cerdo (posición 9)

“Cerdo controla a caballo”. Después de haber atravesado un año de sobresaltos por ofender al Taisui (犯太岁), la suerte ha vuelto, pero los días siguen siendo difíciles. En los Cinco Elementos, agua y fuego generan la “estrella de la riqueza”. Esta situación produce ganancias económicas y avances en la carrera profesional. Aunque el camino todavía está empedrado y lleno de obstáculos, puede contar con la ayuda de benefactores.

Rata (posición 10)

“Rata se opone al caballo”. Este choque directo con el Taisui deviene en “9 partes malas por 1 buena” (九凶一吉). En los Cinco Elementos, agua y fuego son incompatibles, generando un año inestable. Surgen desafíos personales que aportan lecciones valiosas de resiliencia. Todavía es posible equilibrar la balanza con estrategia, adaptabilidad y resistencia. El camino requiere una actitud de alerta y enfoque constantes.

Buey (posición 11)

“Buey y caballo se dañan”. Este “perjuicio mutuo” (相害) propicia la aparición de xiaoren (小人) o persona mezquina que puede causar daño en la reputación. Es un año débil para las relaciones interpersonales y la creación de redes. En los Cinco Elementos, el buey pisa la tierra ardiente y apura el andar. Con paso firme, los obstáculos pueden ser superados ejercitando cautela, persistencia y mirada atenta a ambos lados del camino.

Caballo (posición 12)

“Caballo encuentra al caballo” (马见吗). Duplica su energía, entra en conflicto consigo mismo y ofende al Taisui, lo que ocasiona un período intenso de flujos y cambios. Que esta etapa sea favorable o adversa depende de la capacidad de maniobrar las riendas. Hay estrellas para amortiguar el golpe, pero también turbulencias de irritabilidad. El camino seguro es la estabilidad en este año volátil y poderoso para crecer y transformarse. //